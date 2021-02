Painter Life 03 – Metallo non metallo

Un saluto a tutti!! Come ben sapete sono Emanuele “ Green” Terzoni di Green art of Colors, studio di pittura modellistica professionale. Perché le live sono importanti per me, essere in diretta mi permette di potervi intrattenere con consigli utili e mostrarvi i corretti procedimenti per poter gestire i vostri modelli nel migliore dei modi, quello che un semplice video di youtube non permette di fare, questo perché manca l’interazione! Dunque vi invito tutti anche a commentare, reagire e fare domande su questo fantastico hobby durante le mie live.

Metallo non metallo

In questo terzo appuntamento del 22/02/21 vedremo tutte le restanti parti del nostro dello, cuoio, metallo, vestiario vario ed eventuale ! Punterei a valutare un Metallo Non Metallo per quanto riguarda tutte le parti in metallo del nostro modello, ovviamente SILVER e GOLD, vedremo le varie palette di colore per entrambi i metalli. Ovviamente la nostra skin è finita?! NI , perché dovremo ancora dare una ambient shadow su tutto il modello, ma solamente a lavoro ultimato di tutte le parti. Ovviamente ragazzi per qualsiasi nozione, dubbio o domanda, sono sempre a disposizione, ogni live deve essere volta a aggiungere sempre nuove informazioni alla nostra tecnica pittorica, il nostro Hobby è un mondo fantastico, in grado di regalarci momenti di stupore incredibile! E io cercherò di darvi le nozioni per far si che possiate regalarvi questi momenti 😉

Dove vederlo?

Dove poter vedere le live di Painter Life e tutti gli altri streamer che quotidianamente portano contenuti su Twitch? Sul canale di CulturaPopIta: https://www.twitch.tv/culturapopita