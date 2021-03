Painter Life 06 – Luci e ombre in lotta

Anche oggi Emanuele “ Green” Terzoni di Green art of Colors, studio di pittura modellistica professionale, porterà in live consigli utili per mostrarvi i corretti procedimenti per poter gestire i vostri modelli nel migliore dei modi. Tutto in live in modo da permettervi di interagire in tempo reale con domande, richieste curiosità ed imparare con lui segreti e tecniche di colorazione e pittura.

Busto Vampiresco/Zombie

Oggi vedremo insieme il proseguimento della colorazione del Busto Vampiresco/Zombie, che Emanuele ama definire come “una creatura immortale infettata dal virus T”. Come visto nella scorsa puntata, dopo aver preparato il modello, proseguiremo con una primerizzazione laterale (come abbiamo studiato in live, la nostra fonte di luce primaria è proveniente dal lato sinistro del viso lasciando quasi totalmente in ombra il lato destro) e passeremo ad un filtraggio del colore per poi dare vita ad una veloce volumetria a pennello.

Fra la scorsa live e quella odierna Emanuele ha proseguito leggermente i lavori rendendo il modello più avvincente nella parte in luce e questa sera saranno spiegati nel dettaglio tutti i procedimenti applicati in modo che la lavorazione eseguita sia chiara e riproducibile.

Questa sera in live

Durante la live di questa sera, ore 18.00 sul canale CulturaPop, Emanuele quindi eseguirà gli ultimi ritocchi sul lato sinistro del viso e inizierà a dipingere il lato in ombra del modello. Saranno applicate ombre molto più profonde ed alcuni i punti con una leggerissima illuminazione. Focus della puntata sarà proprio parlare dei vari aspetti relativi alla resa dell’illuminazione su una superficie tridimensionale replicando un unico punto di luce con fonti diverse e con diverse gradazioni.

Dove vedere Painter Life

Dove poter vedere le live di Painter Life e tutti gli altri streamer che quotidianamente portano contenuti su Twitch? Sul canale di CulturaPopIta: https://www.twitch.tv/culturapopita