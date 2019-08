Pathfinder: Paizo annuncia le nuove uscite di Settembre

Paizo annuncia le nuove uscite, previste per Settembre, per il gdr Pathfinder

Alla Paizo, la casa di produzione americana, non amano perdere tempo: la nuova edizione di Pathfinder ha appena raggiunto gli scaffali dei negozi di tutto il mondo che ecco l’annuncio di quelle che saranno le uscite previste per i mese di Settembre per il loro celebre gioco di ruolo..

Per la gioia degli appassionati, al già cospicuo materiale disponibile, andranno ad aggiungersi Lost Omens Character Guide, Critical Hit Deck e il Critical Fumble Deck.

Lost Omens Character Guide permetterà ai giocatori di introdurre tutta una nuova serie di opzioni da utilizzare per la creazione del personaggio; tra le informazioni trapelate la presenza di nuovi tipi di antenati: the hobgoblin, lizardfolk, e leshy (una sorta di spirito della natura). Saranno inoltre presente una discreta quantità di materiale legato a quanto nel manuale base: dieci nuove opzioni di discendenza, una serie di nuovi talenti ancestrali e nuovi archetipi di antenati. Per gli amanti dell’aspetto “politico”, e per chi vuole approfondire ulteriormente l’ambientazione di gioco, verranno descritte cinque organizzazioni di Golarion a cui sarà possibile unirsi o, al contrario, muovere guerra. Tra le fazioni che gioveranno di maggiori dettagli troveremo: Pathfinder Society, Firebrands e Magaambya.

Il libro, 136 pagine con copertina rigida,verrà immesso sul mercato il 30 settembre ad un prezzo consigliato di 34,99$.

Per coloro i quali gradiscono invece la possibilità di aggiungere una sana dose di imprevidibilità e di “stupore” ai combattimenti, Paizo rilascerà Critical Hit Deck e il Critical Fumble Deck. Ciascun mazzo conterà 55 carte per un totale di oltre 200 possibili effetti sul gioco che, in maniera simile alle precedenti edizioni di questi mazzi sostituiranno il sistema base del danno bonus o del fallimento automatico, si attiveranno in caso di colpo critico o nella sfortunata evenienza di un 1 sul dado

Le date di rilascio dei due prodotti sarà leggermente sfalsata: 2 Settembre per il Critical Hit e 30 Settembre per il Critical Fumble. Ciascuno dei mazzi verrà immesso sul mercato ad un prezzo consigliato di 12,99$.