Pam & Tommy: il trailer della nuova miniserie di Hulu

Pam & Tommy è la miniserie televisiva di Hulu basata sullo scandalo accaduto negli anni ’90 tra il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee e l’attrice Pamela Anderson. La serie è diretta da Craig Gillespie e scritta da Rob Siegel ed è una delle novità più attese del prossimo anno, che in Italia verrà inserita sulla piattaforma streaming Disney+, che ha diffuso il primo trailer.

Pam & Tommy: tutto ciò che sappiamo sulla miniserie

Pam & Tommy è stata annunciata per la prima volta nel 2018 e descrive il matrimonio tra Pamela Anderson e Tommy Lee dopo l’uscita del loro famigerato sex tape non autorizzato, registrato privatamente durante la loro luna di miele. Le riprese della serie sono iniziate il 5 aprile 2021 a Los Angeles e sono terminate il 30 luglio 2021.

Il trailer, oltre a rivelare molti degli attori che reciteranno nella miniserie, annuncia la data di debutto dei primi tre episodi su Hulu, mercoledì 2 febbraio, mentre gli episodi successivi debutteranno settimanalmente.

Per quanto riguarda il cast, Seth Rogen interpreta Rand Gauthier, un ex attore porno diventato un elettricista che, dopo essere stato licenziato da Lee e mai pagato per il suo lavoro, si vendicò rubando il contenuto della sua cassaforte, inclusa la famosa videocassetta; Nick Offerman è Zio Miltie, l’impresario del porno con il quale Gauthier lavorò per riprodurre il sex tape e venderlo online, una delle prime iniziative di questo tipo all’epoca; abbiamo poi Taylor Schilling (Orange is the New Black), Andrew Dice Clay (Hap and Leonard), Pepi Sonuga (Famous in Love), Spencer Granese (Mayans M.C.) e Mozhan Marnò (The Blacklist).

Craig Gillespie ha dichiarato:

“Sono così felice di come è venuto fuori, e le performance di Sebastian [Stan] e Lily [James] sono semplicemente incredibili. È stata una grande esperienza in tutto e per tutto, e sono entusiasta, quindi speriamo che alla gente piaccia.”

