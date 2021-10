Pandora Black Friday 2021 | Le migliori offerte

Il Black Friday 2021 è finalmente alle porte: manca infatti davvero pochissimo al 26 novembre, e anche quest’anno noi di Tom’s Hardware vi vogliamo accompagnare alla scoperta delle migliori offerte che proprio non potete farvi scappare. Come sempre ce n’è davvero, ma davvero per tutti i gusti: siete alla ricerca di qualcosa di veramente speciale? Magari per dire qualcosa alla persona amata con un gioiello?

Ecco a voi una lista dei migliori gioielli Pandora da acquistare in questo Black Friday 2021: bracciali, collane, anelli e ciondoli di primissima qualità, con tutto lo stile e la classe inconfondibili firmate Pandora. Per un regalo destinato non solo a lasciare il segno, ma un ricordo che rimarrà indelebile per il resto della vita.

Le migliori offerte Pandora per il Black Friday 2021

Bracciali Pandora

Collane Pandora

Anelli Pandora

Ciondoli per bracciale Pandora

Moments

Questo bracciale argentato lungo 18 cm è un prodotto davvero eccezionale nella sua semplicità: un design curato nei minimi particolari, rifinito a mano e impreziosito da un cuore a segnarne la chiusura. Catena a serpente e chiusura a scatto molto pratica, per un bracciale Pandora dal peso di appena 10 grammi.

Tennis

Per le amanti dello stile tennis, ecco un bracciale Pandora in argento Sterling 925: un gioiello davvero prezioso, decorato con zirconi cubici scintillanti e con un’elegante e comoda chiusura scorrevole perfetta per adattarsi perfettamente al polso. Una scelta raffinata ma ottima per adattarsi a ogni tipo di outfit, per un look moderno in ogni situazione.

Con zirconi

Uno stile unico nel suo genere, in un bracciale Pandora da 18 cm in argento Sterling 925 dal look davvero prezioso. Perfetto, come tutti i bracciali Pandora, per ospitare ciondoli di ogni genere anche grazie alla pratica chiusura pensata per un confort ottimale e senza compromessi.

Collier

Una collana perfetta per sposarsi con ogni outfit, grazie ai tratti fini ed eleganti dell’argento Sterling 925 che la rendono il gioiello perfetto come idea regalo speciale. Realizzato a mano e disponibile in varie lunghezze, per adattarsi alla perfezione con tutti gli stili mantenendo sempre l’eleganza dei prodotti Pandora.

Plain

Una collana in argento Sterling 925 dal design semplice e minimale, ma non per questo meno efficace dal punto di vista dell’impatto. Come ogni collana Pandora, anche qui l’eleganza delle forme la fa da padrona: per arricchire e impreziosire il tutto è consigliabile acquistare ciondoli e pendenti per dare un tocco personale in più all’intera composizione.

Highlights

Una collana da donna impreziosita da un piccolo cuore aperto, con un design unico nel suo genere che si sposa alla perfezione con ogni outfit: dal più elegante al più casual, senza mai tralasciare l’individualità di chi la indossa.

Infinite

Il simbolo dell’infinito si presta a tantissime interpretazioni, e con questa collana la vostra persona amata potrà esprimere come preferisce la sua personale visione. Un gioiello elegante e delicato, realizzato in argento Sterling 925 e impreziosito da zirconi cubici trasparenti che conferiscono una maggiore brillantezza all’incredibile risultato finale.

Tree of Life

Una collana Pandora raffigurante l’albero della vita, con zirconi bianchi e chiusura a moschettone perfetta per unire eleganza e raffinatezza a una grande comodità di fondo. La collana Tree of Life si abbina infatti praticamente a tutto, e grazie al design così ricercato è diventata un vero e proprio classico tra i più amati dell’intero catalogo.

Cuori 925

Un anello Pandora semplice ma davvero speciale, con forme rifinite a mano a richiamare un cerchio fatto di cuori. Realizzato in argento Sterling 925, impreziosito dalla presenza della Zirconia Cubica e disponibile in diverse taglie.

Zirconi

Se siete in cerca di qualcosa di davvero eccezionale, questo anello con Zirconi è esattamente quello che fa per voi. Disponibile in diverse misure e realizzato in argento Sterling 925, con il simbolo di un cuore e di una corona a impreziosire la già di per sé impressionante composizione del gioiello.

Zirconia Cubica

Un altro anello molto speciale, impreziosito da una Zirconia Cubica di colore rosso raffigurante un cuore. I dettagli dell’anello lo rendono un prodotto davvero unico nel suo genere, perfetto come idea regalo per ogni evento e reso ancora più straordinario dalla semplice incisione ‘you & me’ impressa sull’anello.

Argento placcato oro

Uno degli anelli più speciali e ricercati che troverete nel catalogo Pandora: si tratta infatti di un gioiello davvero raffinato, dove l’attenzione e la cura al più singolo dettaglio riescono a catturare immediatamente l’attenzione. Design raffinato e moderno, superficie placcata in oro rosa 14 carati e file di metallo lucido impreziosite da zirconi scintillanti.

Clear Sparkling Crown

Un vero e proprio classico delle collezioni Pandora: l’anello Clear Sparkling Crown non ha infatti bisogno di presentazioni, ed è perfetto per essere abbinato a ogni outfit e ottimo per qualsiasi occasione speciale. Da segnalare la stupenda Zirconia Cubica trasparente con incastonatura a griffe, per un gioiello realizzato in argento Sterling 925 dalle linee davvero molto eleganti.

Bead Charm

I ciondoli Pandora sono delle piccole opere d’arte, e questo Bead Charm a forma di cuore è la dimostrazione di quanto siano i piccoli dettagli a fare la differenza. Realizzato in argento Sterling 925 e perfetto per essere aggiunto a ogni bracciale per renderlo ancora più speciale.

Amuleto Argento Sterling 925

Un ciondolo pensato per gli amanti degli animali che vogliono dare quel tocco ancor più personale al proprio bracciale. Questo amuleto in argento Sterling 925 raffigurante la zampa di un cane è un prodotto davvero prezioso, con un design unico nel suo genere e capace di distinguersi per stile e ricercatezza.

Cuori

La soluzione perfetta per chi cerca un regalo prezioso volendo osare un po’ di più: questo pendente con inserti in oro rosa è infatti un’aggiunta davvero speciale per ogni bracciale Pandora, con cristallo viola e zirconia cubica trasparente a rendere il tutto ancor più prezioso e capace di lasciare il segno.

Family Roots

Decorato lateralmente con cuori intagliati a circondare un albero che rappresenta l’idea e il concetto alla base della famiglia. Questo ciondolo Family Roots è un regalo perfetto per ogni occasione, realizzato anch’esso in argento Sterling 925 e con un design denso di significato e dall’impatto pressoché garantito.

Disney, Up House & Balloons

Forse uno dei ciondoli più belli ed esclusivi nel catalogo Pandora: dalla collaborazione con Disney nasce questo pendente dedicato a un capolavoro Pixar come Up, realizzato in argento Sterling 925 e con dimensioni 11 mm di profondità, 23.5 mm di altezza e 11 mm di larghezza. Il pensiero perfetto per ogni appassionato delle storie Disney, in grado di impreziosire in modo davvero unico ogni bracciale.

Mani Protective Hamsa

Chiudiamo con un ciondolo a forma di mano di Fatima in argento: un amuleto pensato per portare energia positiva a chi lo indossa, realizzato con un design davvero curato e lavorato a mano con una marcata attenzione ai dettagli. Un regalo adatto a ogni occasione, che siamo certi riuscirà senza ombra di dubbio a lasciare il segno.

