Panini Comics annuncia nuove edizioni per Slam Dunk e Banana Fish

Panini Comics si appresta a riportare in fumetterie e librerie specializzate nuove edizioni di due manga di culto apprezzati da pubblico e critica, Slam Dunk di Takehiko Inoue e Banana Fish di Akimi Yoshida.

Gli anni “90 vengono considerati ancora oggi nel panorama mangofilo, come uno dei periodi più prolifici del Giappone. Tra i tanti titoli ne citiamo due che hanno un paio di similitudini nonostante appartengano a generi diametralmente opposti: da una parte abbiamo Slam Dunk, lo spokon cestistico capolavoro scritto e disegnato da Takehiko Inoue, ricordata ancora oggi come la miglior serie a fumetti mai pubblicata sul basket; dall’altra Banana Fish, il crime ad alta tensione d’ambientazione americana scritto e disegnato da Akimi Yoshida. Il primo è uno shonen manga, il secondo è uno shojo, significa che parliamo di opere rispettivamente rivolte ad un pubblico di ragazzi e di ragazze, eppure entrambe sono riuscite a catalizzare l’interesse del sesso opposto rendendole appetibili a tutti i palati. Il secondo punto in comune farà particolarmente felice il pubblico che scopre queste due serie per la prima volta, perché Panini Comics si appresta a rilasciare nuove prestigiose edizioni in maxi-volumi sotto l’etichetta Planet Manga.

SLAM DUNK di Takehiko Inoue – Serie completa in 20 volumi, 304 pagine, sovracoperta, 7€ cad.

Hanamichi Sakuragi, matricola del liceo Shohoku, ha un carattere irascibile e dei capelli rosso fuoco, elemento che non contribuisce alla sua popolarità con le ragazze, al punto che dalle scuole medie alla prima superiore è stato respinto da ben cinquanta di loro. La sua vita subirà una svolta inaspettata, quando Haruko, una ragazza molto carina stupita dalla sua altezza gli chiederà: “Ti piace il basket?”, innamorato di lei, deciderà di fare colpo sulla ragazza iscrivendosi alla squadra di basket del liceo, ma non ha fatto i conti con suo fratello maggiore, il capitano, e l’atleta di punta del team, il suo interesse amoroso. Riuscirà Sakuragi a conquistare Haruko… o sarà il basket a conquistare lui?

BANANA FISH di Akimi Yoshida – Serie completa in 10 volumi, 384 pagine, sovracoperta, 18€ cad.

Nel 1973, in Vietnam, un soldato americano in preda alla follia spara a raffica sui suoi commilitoni, uccidendoli quasi tutto il plotone. Da allora non proferirà più parola al di fuori di “Banana Fish.” Dodici anni dopo a New York, la polizia indaga su una serie insolita di suicidi alla ricerca di una connessione, mentre parallelamente, prima di morire un uomo consegna ad un ragazzo una fiala con all’interno un liquido misterioso pronunciando prima di spirare “Banana Fish”, il giovane è Ash Lynx, leader di una gang di strada che ha un trascorso con quelle due maledette parole. Sarà lui far luce sulla vicenda, ben presto si imbatterà in qualcosa molto più grande di lui…

Slam Dunk sarà disponibile in tutte le fumetterie e le librerie specializzate a partire da settembre, mentre Banana Fish giungerà a fargli compagnia dal mese di dicembre.