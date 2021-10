Panini Comics Italia, tutte le novità per il 2022

Oggi, 30 ottobre, nel corso di Lucca Comics & Games 2021, Panini Comics Italia presenterà, a partire dalle 13.30, in diretta sui suoi canali Facebook, Twitch e Youtube, i nuovi annunci per quanto riguarda le prossime uscite per il 2022.

Noi di Tom’s Hardware Italia Cultura Pop seguiremo l’evento in diretta, riportando tutte le novità che annunciate nel corso della conferenza, di modo da potervi fornire un completo recap dell’intero evento.

Nel corso della live streaming sono stati annunciati:

Spawn, rilancio con Spawn Universe – Febbraio 2022

Redemption, western post apocalittico – Febbraio 2022

The Department of Truth, serie basata sul cospirazionismo – Febbraio 2022

Geiger, lotta per la sopravvivenza in un mondo post nucleare – Maggio 2022

The Scumbag, avventure di un antieroe tossico che acquisisce superpoteri – Febbraio 2022

Red Fork, fumetto che strizza l’occhio a Stranger Things e a tematiche legate all’uso di stupefacenti – Febbraio 2022

Laila Starr, storia di una ragazza alle prese con la sua morte, ripetuta, e l’influenza divina.

Enigma, riedizione definitiva di un classico degli anni ’90.

Proctor Valley Road, una sorta di teen horror ambientato negli anni ’70.

Our Encounters with Evil, horror di Mike Mignola – Aprile 2022

Nuovo volume di The Mouse Guard

Did You hear what Eddie Gein done? graphic novel thriller su un serial killer degli anni ’40

Lady Killer, deluxe edition

BRZRKR, storia di guerriero berserker nato da un’idea di Keanu Reeves

Loon, nuovo soggetto fantasy dark/comico ideato e realizzato da Giulia Zucca – un volume ad Aprile e uno a fine 2022

Assassin’s Creed, primo romanzo sul noto franchise videoludico – Novembre 2022

Horizon Zero Dawn, fumetto e artbook – Gennaio 2022

Life is Strange, albi a fumetti

Star Wars War of the Bounty Hunters, serie in 34 capitoli – Marzo 2022

Star Wars The Monster of Temple Peak, graphic novel della serie Alta Repubblica – Luglio 2022

Star Wars Darth Vader in formato Omnibus

Star Wars Doctor Aphra in formato Omnibus – Ottobre 2022

Star Wars Out of Shadows, romanzo di Alta Repubblica – Febbraio 2022

Star Wars The Fallen Star, romanzo di Alta Repubblica – Maggio 2022

Star Wars Mission to Disaster, romanzo di Alta Repubblica – Giugno 2022

Star Wars Thrawn e Thrawn Alliances, ristampe romanzi – Aprile 2022

Star Wars Thrawn Ascendancy, romanzo – Marzo 2022

Star Wars Da un certo punto di vista l’Impero Colpisce Ancora raccolta di storie e racconti brevi – Maggio 2022

Noir Burlesque, noir ambientato negli anni ’50 dal taglio cinematografico – Aprile 2022

Lo Scorpione, due volumi deluxe

Il Papa Terribile

Il Viaggio Straordinario saga steampunk in tre volumi

Totò Don Quixote, di Fabio Celoni