Panini Comics, possibili ritardi sulle uscite

Poche ore fa, tramite la propria pagina Facebook, Panini Comics Italia ha comunicato a tutti i suoi clienti e follower che, nelle settimane a venire, alcune delle loro linee editoriali potrebbero subire dei ritardi, rispetto alle date di uscita comunicate in precedenza.

La causa principale di questi ritardi, stando sempre al post social pubblicato da Panini Comics, sarebbero in larga parte imputabili a delle problematiche legate alla filiera produttiva e all’approvvigionamento delle materie prime, inconvenienti che riguarderebbero attualmente l’intero settore editoriale.

Panini Comics non sembra al momento in grado di fornire dettagli più precisi sulle nuove date di pubblicazione dei titoli previsti, ma rassicura di stare facendo il possibile in merito e di tenere di conto le vecchie date comunicate come comunque indicative, passibili ovviamente di modifica.

Per evitare ulteriori disservizi, in fase di acquisto, Panini Comics ha temporaneamente disabilitato la prevendita su panini.it per i prodotti originariamente annunciati per il mese di dicembre, rassicurando comunque i propri clienti di comunicare aggiornamenti sulla situazione quanto prima, tramite i suoi soliti canali, oltre al solito elenco delle pubblicazioni.