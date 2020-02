Panini DC: le cover variant di 10 numeri 1 saranno ambientate in Italia

Panini DC lancia City e Museum Edition: le copertine regular dei numeri 1 saranno ambientate in 10 città italiane, ciascuna con un protagonista dell’universo DC Comics e tutte realizzate da un diverso artista.

Con un post sulla relativa pagina Facebook (a questo link) di pochi giorni fa, la divisione DC adesso gestita da Panini in Italia ha rilasciato un annuncio riguardante una sorpresa che i fan italiani avrebbero di certo gradito. Infatti, le copertine regular di 10 numeri 1 saranno realizzate sotto il segno della City Edition lanciata da Panini DC: ciascuna cover variant vedrà dieci dei protagonisti più amati di questo universo fumettistico calati in altrettante città italiane ed ogni copertina sarà disegnata da artisti differenti, i quali contribuiranno così a rendere ancora più variegati questi numeri da collezione grazie ai loro stili distintivi.

Queste edizioni limitate faranno parte di una Museum Edition che celebrerà l’eccellenza Made in Italy, quindi numeri unici e preziosi che non avranno elementi grafici in copertina e saranno stampati a colori su carta Tintoretto da 250gr. Nelle ultime ore, Panini DC ha svelato le combinazioni serie-città-artista, che elenchiamo qui di seguito:

Batman si troverà a Modena e sarà realizzato dall’artista Lee Bermejo, il quale ha realizzato molti fumetti con protagonista l’uomo pipistrello e ha lavorato per diverso tempo alla DC Comics;

Superman sarà a Roma e le immagini nella capitale verranno rappresentate da Grabriele dell’Otto, talentuoso fumettista noto soprattutto per Secret Wars;

Lanterna Verde illuminerà Torino di una luce smeraldina, con disegni a cura di Francesco Mattina, illustratore che attualmente lavora come cover artist per DC Comics su titoli come The Flash, Jla, Suicide Squad e Deathstroke;

Non potevano mancare Batman VS. Superman, i quali si scontreranno a Firenze nelle illustrazioni di Simone Bianchi: ha lavorato per DC realizzando le copertine di Batman, Green Lantern e Detective Comics e militato per tanti anni in casa Marvel. Una garanzia;

La Justice League al completo sarà presente ad Agrigento nella cover art di Lelio Bonaccorso, noto per opere impegnate come Peppino Impastato, un giullare contro la mafia o L’immigrazione spiegata ai bambini, editi da BeccioGiallo;

Flash sarà il protagonista della cover ambientata a Napoli, a cura dell’artista Andrea Sorrentino, vincitore tra l’altro dell’Eisner Awards per la serie Gideon Falls;

Aquaman si troverà nell’incantevole Polignano a Mare e sarà disegnato da Emanuela Lupacchino, talentuosa artista DC per Wonder Woman e Supergirl, che ha collaborato tuttavia anche alla realizzazione di numeri Marvel quali Thor e Ghost Rider;

Harley Quinn non poteva che essere perfetta per Venezia: i suoi toni clowneschi saranno rappresentati da Giorgio Cavazzano, uno dei principali autori Disney autore di numerosi Topolino e Paperino;

L’evento Leviathan sarà ambientato nella cover variant di Milano, a cura di Matteo Cremona, una delle stelle della Sergio Bonelli Editore e autore, con Roberto Recchioni, di David Murphy 911;

Infine, la bellissima Wonder Woman si troverà a Verona e i disegni per la sua cover saranno affidati a Milo Manara, un artista che non ha bisogno di molte presentazioni per la storicità e la fama delle sue opere cariche di sensualità.

Con la recente concessione dei diritti DC Comics a Panini per l’Italia, le pubblicazioni di questa divisione prenderanno ufficialmente il via il 2 aprile 2020 e la realizzazione delle cover variant City Edition per le edizioni limitate Museum Edition sarà l’evento ideale a celebrare questa collaborazione a livello italiano, con artwork che raffigureranno le bellezze del nostro paese e al contempo la grandiosità degli eroi DC. L’eccellenza italiana al servizio dei supereroi.