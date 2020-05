Panini DC Italia: dettagli e annunci dalla diretta di lancio

Con tutti gli appuntamenti fieristici saltati o rimandati a causa della emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus, Panini DC Italia ha dovuto ripiegare su una diretta facebook per presentare ufficialmente il lancio delle sue pubblicazioni che avverrà il prossimo 4 giugno.

Questa diretta segue quelle preliminari di qualche mese fa successive alla acquisizione dei diritti e ai post degli scorsi giorni che hanno mostrato le copertine dei nuovi numeri 1 firmate in esclusiva da matite importanti del panorama italiano.

Si parte con una lunghissima carrellata sulle proposte correlate al lancio:

DC Connect – volumi di raccordo con il precedente editore, trovate i dettagli QUI

Albi Alfa – albi celebrativi contenenti storie rappresentative di ogni personaggio e con le loro origini, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato che trovate QUI. Saranno disponibili in version Blue e Gold che differiscono per prezzo e tiratura.

Testate Mensili Spillate – saranno in totale 10, due quindicinali e otto mensili:

Batman

Superman

Justice League

Wonder Woman

Batman/Superman

Lanterna Verde

Flash

Aquaman

Harley Quinn

DC Crossover (che raccoglierà tutti gli eventi che costituiranno la spina dorsale dell’Universo DC)

DC Panini Italia conferma le copertine variant City Edition e Museum Edition – mostrare negli scorsi giorni sui suoi canali social – con queste ultime disponibili solo nelle fumetterie aderenti alla promozione.

Il coordinatore editoriale Nicola Peruzzi ha chiarificato il sommario della testata DC Crossover che conterrà nei primi 4 numeri Evento Leviathan e poi dal quinto L’inferno sulla Terra (Hell Arisen in originale) evento collegato a L’anno del Criminale scritto da James Tynion IV e disegnato da Steve Epting.

Addentrandosi nei contenuti delle altre serie, Peruzzi, ha confermato che il team redazionale di DC Panini Italia unisce nuove e vecchie leve per una resa a livello di adattamento e traduzione attentissimo ai particolari che si è concretizzato anche in apparati redazionali molto corposi studiati per fornire quanti più punti di riferimento possibili ai nuovi lettori.

Andando nel particolare:

Batman – a dicembre arriva il nuovo scrittore James Tynion IV

Batman – ci sarà uno speciale fuori serie sempre a dicembre sulle conseguenze della fine della gestione di Tom King

Superman – ci sarà uno speciale fuori serie successivo ad un importante avvenimento che leggeremo sulla testata principale

Doomsday Clock – confermata la pubblicazione a luglio con il nono spillato: 32 pagine 3€, mensile. A novembre uscirà invece il volume unico che raccoglie tutta la maxi-serie.

Ristampe – i cicli apparsi sugli spillati verranno ristampati non prima di 14/16 mesi

Gli annunci più corposi riguardano ovviamente il piano editoriale legato ai volumi, le Library Edition che si divideranno in blu per l’universo regolare e grigio per la Black Label.

Eccovi i titoli annunciati in volumi cartonati quindi:

Mister Miracle di Tom King

Metal di Scott Snyder e Greg Capullo – conterrà solo la miniserie principale senza tie-in

Eroi in Crisi di Tom King e Clay Mann – previsto per dicembre

Ronin di Frank Miller

Il Lungo Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale a dicembre a cui seguiranno Vittoria Oscura e Superman Stagioni

Kingdom Come di Mark Waid e Alex Ross

La Tomba di Batman (Batman’s Grave) di Warren Ellis e Brian Hitch in due volumi

La Legione dei Super-eroi di Brian M. Bendis a settembre

Suicide Squad di Tom Taylor a partire da novembre

Verrà varata una nuova collana intitolata DC Maxi Serie: si tratta di volumi brossurati che raccolgono 12/14 storie.

I primi titoli:

Nightwing

Red Hood

Batgirl

Per quanto riguarda la Vertigo, si è optato per edizioni brossurate per contenere il prezzo e rendere le serie accessibili.

Sandman – confermato l’arrivo del cofanetto con all’interno 14 volumi con una nuova traduzione. Si parte ad ottobre primo volume e cofanetto completo intorno ai 200€, gli altri volumi a cadenza mensile.

Seguiranno:

Y – L’ultimo Uomo

Preacher

Fables

Black Label: i titoli l’etichetta matura verranno proposte in albi brossurati formato “prestige” – cioè leggermente più rettangolari – e poi raccolte in volume sempre stesso formato con sovracoperta. Primo titolo ad essere riproposto così sarà Harleen di Stepan Sejic.

Hill House: i titoli dell’etichetta horro di Joe Hill, figli di Stephen King, verranno proposti in volumi cartonati. Si inizia a novembre con Basketful of Heads e The Dollhouse Family.

Young Animal: i titoli dell’etichetta di Gerard Way verranno proposti in volumi di grossa foliazione. Si inizia con Doom Patrol seguita da Shade The Changing Girl.

DC Panini Italia sperimenterà anche i formati Omnibus e Absolute con slipcase.

Nel primo formato verranno proposti

Hellblazer di Garth Ennis – 1536 pagine per 99 € circa a dicembre

Starman di James Robinson

Gotham Centrale di Rucka e Brubaker

Nel secondo formato:

Swamp Thing di Alan Moore

V per Vendetta

The New Frontier di Darwyn Cooke – nel 2021

Sul versante classici, oltre a La Lega della Giustizia, I Migliori del Mondo e I Coraggiosi e Gli Audaci arriveranno anche Joker e Batgirl. Nel 2021 toccherà poi alle storie della Golden Age di Superman, Batman e Wonder Woman.

Grazie alle domande dagli spettatori arrivano anche altre importanti anticipazioni:

allo studio gli albi digitali, probabile arrivo nel 2021

verranno pubblicate le serie DC di He-Man e I Dominatori dell’Universo, si partirà nel 2021 con He-Man e I Dominatori dell’Universo contro Injustice

allo studio una ristampa del lungo ciclo di Mark Waid su The Flash e dei Titani di Wolfman & Pérez – da decidere il formato, probabile arrivo nel 2021

Deathstroke di Priest dovrebbe essere proposto in DC Maxi Serie

Injustice probabile uscita in omnibus nel 2021

il manga della Justice League verrà proposto da Planet Manga

DC Best Seller per ora proporrà solo il Batman di Snyder & Capullo

Per chiunque voglia vedere gli albi e i volumi eccovi la diretta fiume in versione integrale:

La conferenza DC! Quattro chiacchiere sulle prime uscite, annunci in anteprima e risponderemo alle vostre domande. Publiée par Panini DC Italia sur Mercredi 27 mai 2020