In concomitanza con l’ufficializzazione delle uscite che saranno disponibili a partire da dicembre 2020, torniamo puntuali con la nostra guida agli acquisti targata Panini DC Italia.

Dicembre si prospetta un mese ricchissimo, complici anche le festività natalizie, che ci dovrebbero permettere qualche acquisto in più visto anche il ritorno sugli scaffali di molti volumi imprescindibili. Come sempre vi forniremo qualche dettaglio sulle proposte che troverete in fumetteria, libreria o edicola di modo da poter indirizzare consapevolmente i vostri acquisti.

Panini DC Italia – guida agli acquisti di dicembre 2020

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN 13 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman (2016) #86/87). Ci siamo: inizia l’era James Tynion IV su Batman. Qualora aveste abbandonato Batman e la gestione Tom King questo albo rappresenta un ottimo punto di (ri)partenza. L’approccio di Tynion IV (già visto su Detective Comics) è diametralmente opposto a quella del suo predecessore, quindi ritmi sin da subito altissimi e tanta azione. Non deve essere stato facile per lo scrittore ritrovare la amalgama e questo primo arco narrativo è solo un assaggio di quello che verrà. Consigliato!

BATMAN 14 (17×26, S., 48 pp., col. • € 6, contiene: Detective Comics #1020/1022). Un numero con foliazione extra per Peter J. Tomasi che deve affrontare anche su Detective Comics le conseguenze della conclusione de La Città di Bane.

SUPERMAN 14 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Contiene: Superman #25). Ritorna Brian M Bendis ed inizia il conto alla rovescia per la fine della sua gestione. Superman affronta un nuovo formidabile nemico: Synmar!

SUPERMAN 15 (17×26, s., 48 pp., col. • € 5, Action Comics (1938) #1024, Action Comics (1938) #1025). Nuovo arco narrativo anche per Action Comics con Brian M. Bendis che si ricongiunge al leggendario John Romita Jr. per il confronto finale fra la Mafia Invisibile e la Super-Famiglia al completo!

BATMAN/SUPERMAN 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman/Superman (2019) #8/9). Ormai slegata dagli avvenimenti di Justice League e Hell Arisen: Inferno sulla Terra, per Batman/Superman si tratta ora di trovare una propria indipendenza narrativa ai limiti dell’attuale continuity.

WONDER WOMAN 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Wonder Woman (2016) #82/83).

Steve Orlando e Ken V. Marion prendono le redini di Wonder Woman da G. Willow Wilson. Inizia un nuovo arco narrativo che vede Cheetah invadere Isola Paradiso.

JUSTICE LEAGUE 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Justice League (2018) #42/43). Robert Venditti chiude il suo primo arco narrativo su Justice Legue con l’ultimo atto de L’Invasione dei Superman.

FLASH 8 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Flash (2016) #751/752). Secondo capitolo de L’era dei Flash: Flash vs Godspeed.

LANTERNA VERDE 8 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #5). Hal Jordan deve confrontarsi con due pericolosi assassini dotati di capacità paragonabili a quelle di Superman!

AQUAMAN 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Aquaman (2016) #58/59).

C’è un nuovo erede al trono di Atlantide, e Aquaman non potrebbe esserne più felice!

HARLEY QUINN 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Harley Quinn (2016) #65/66)

Si concludono le fatiche Harley Quinn. Harley avrà accettato la proposta fattele da Apex Lex durante l’Anno del Criminale?

Panini DC Italia: i volumi

BATMAN SPECIAL: ALFRED R.I.P. (17×26, B., 120 pp., col. • € 13, Contiene: Batman: Pennyworth R.I.P. (2020) #1, Batman Annual (2017) #4, Detective Comics Annual (2018) #3). L’avvenimento centrale, e più doloroso de La Città di Bane, viene sviscerato in questo volume speciale: quali effetti avrà la morte di Alfred sulla vita di Bruce Wayne e sulla sua crociata contro il crimine?

CATWOMAN – SPECIALE 80° ANNIVERSARIO (18,3×27,7, C., 112 pp., col., • € 18, Contiene: Catwoman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1). Un volume tributo per i primi 80 anni della Felina Fatale. Non solo storie che rendono omaggio a Catwoman ma anche una coda alla attuale serie regolare, se la state seguendo acquistate il volume.

FLASH FORWARD (17×26, B., 176 pp., col. • € 16, Contiene: Flash Forward #1/6, Flash (2016) #750, Generation Zero: Gods Among Us (2020) #1). Scott Lobdell e Brett Booth hanno l’ingrato compito di mettere la proverbiale “pezza a colori” agli avvenimenti di Eroi in Crisi e quindi a Wally West…

SHAZAM! VOL. 2 (17×26, B., 200 pp., col. • € 18, Contiene: Shazam! (2019) #7/11, 13/14). Secondo, ed ultimo, volume per lo Shazam! di Geoff Johns con il ritorno della il ritorno della Società dei Mostri e di… Superboy-Prime! Consigliato se siete fan di Johns e vi è piaciuto il film con Zachary Levi.

JUSTICE LEAGUE VOL. 2: IL CIMITERO DEGLI DEI (17×26, C., 208 pp., col. • € 24, Contiene: Justice League (2018) #8/12, Justice League/Aquaman: Drowned Earth #1, Aquaman/Justice League: Drowned Earth #1). Continua la riprosta della Justice League di Scott Snyder, in questo secondo volume c’è il mini-evento Drowned Earth che ha dato il via all’attuale serie di Aquaman e si ricollega idealmente con l’Aquaman di Peter David! Consigliato!

HAWKMAN VOL. 4: LA PORTA DELLA MORTE (17×26, B., 96 pp., col. • € 12, Contiene: Hawkman (2018) #20/23). Penultimo volume per l’ottimo Hawkman di Robert Venditti. Mentre Hawkman è stato infettato dal Batman che Ride, Hawkwoman e Atom sono in lotta per salvare l’anima dell’eroe e di miliardi di innocenti.

NIGHTWING VOL. 10: IL FIGLIO GRIGIO (17×26, B., 208 pp., col. • € 18, Contiene: Nightwing (2016) #63/69, Nightwing Annual (2018) #2).Nuovo corposo volume per Nightwing le cui avventure si intrecciano con gli avvenimenti de L’Anno del Criminale e con il ritorno di Artiglio! Ai testi il veterano Dan Jurgens.

MARTIAN MANHUNTER: IDENTITÀ (17×26, C., 304 pp., col. • € 23, Contiene: Martian Manhunter: Identity #1/12).

Con la Justice League di Scott Snyder che rimette al centro dell’attenzione Martian Manhuter, Steve Orlando e Riley Rossmo rinarrano le origini e l’arrivo sulla Terra di J’onn J’onnz con alcuni interessanti variazioni sulle sue origini classiche e sul suo passato su Marte. Consigliato se cercate una lettura diversa sia dal punto di vista della narrazione, decisamente non lineare e a metà strada fra fantascienza e poliziesco, che dei disegni assolutamente superlativi.

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics e Hill House

JOHN CONSTANTINE, HELLBLAZER VOL. 1: I SEGNI DEL DOLORE (17×26, B., 216 pp., col. • € 19, Contiene: Sandman Universe Presents: John Constantine, Hellblazer (2019) #1, Books of Magic (2018) #14, John Constantine, Hellblazer (2019) #1/6).

Ci ha messo decisamente un po’ ma John Constantine è davvero tornato! Merito di un Simon Spurrier in grande spolvero che confeziona questa nuova serie che riporta il mago tabagista nella sua Londra quella in cui magia e crimini camminano pericolosamente fianco a fianco. Se eravate lettori di Hellblazer questo volume è un acquisto obbligato, se non avete mai letto nulla sul personaggio questo è un ottimo punto di partenza. Caldamente consigliato!

HOUSE OF WHISPERS VOL. 2: ANANSE (17×26, B., 152 pp., col. • € 15, Contiene: House of Whispers (2018) #7/12)

Secondo volume, di tre, per la serie del Sandman Universe. Il perfido Shakpana sta scatenando un’infezione magica sul mondo degli esseri umani e solo la divina Erzulie può fermarlo, ma per mettere le cose a posto deve rivolgersi ad Ananse, il ragno che colleziona storie.

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 2 (21,6×27,6, B., 32 pp., col. • € 5, Contiene: Joker: Killer Smile (2019) #2). Jeff Lemire e Andrea Sorrentino continuano la loro agghiacciante discesa nella mente del Joker attraverso l’esperienza delDottor Ben Arnell. Consigliato se non potete fare a meno del Principe Pagliaccio del Crimine.

HARLEY QUINN E LE BIRDS OF PREY 1 (21,6×27,6, B., 32 pp., col., • € 5.90, Contiene: Harley Quinn and the Birds of Prey (2020) #1). Amanda Conner e Jimmy Palmiotti, il team creativo della Harley Quinn New 52, tornano per una miniserie in 4 numeri che avrebbe accompagnare l’uscita del film Birds of Prey e La Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn. Il film purtroppo ha raccolto pochissimo e la miniserie è stata rimaneggiata.

THE LOW, LOW WOODS – IL BOSCO MISTERIOSO (17×26, C., 160 pp., col. • € 19, Contiene: The Low, Low Woods (2019) #1/6)

Terza proposta per l’etichetta horror Hill House curata da Joe Hill (Lock & Key) ovvero il figlio di Stephen King. A metà fra romanzo di formazione e body horror, con evidenti richiami proprio a King, scopriamo la faccia raccapricciante della provincia americana: El e Octavia non ricordano cosa sia successo quando sono state al cinema… e l’indagine su quei fatti porterà alla luce una serie di disturbanti verità!

Panini DC Italia – le proposte in volume

SUPERMAN: STAGIONI (17×26, C., 224 pp., col. • € 26, Contiene: Superman: For All Seasons #1/4, Superman/Batman (2003) #26, Superman/Batman: Secret Files (2003) #1, Solo (2004) #1).

Edizione espansa per la delicatissima miniserie di Jeph Loeb e Tim Sale che narra la trasformazione di Clark Kent da “semplice” ragazzo del Midwest all’Uomo d’Acciaio! Già fra i titoli del nostro Superman – i fumetti essenziali, l’acquisto è quindi caldamente consigliato!

CRISI D’IDENTITÀ (17×26, C., 248 pp., col. • € 27, Contiene: Identity Crisis #1/7). Le storie capaci di cambiare lo status quo dell’Universo DC sono pochissime e Crisi d’Identità è senz’altro una di quelle. Un misterioso assassino conosce le vere identità dei supereroi e intende colpirli dove fa più male, il segreto più oscuro però è sepolto all’interno della comunità metaumana stessa! Un thriller drammatico e straziante di Brad Meltzer e Rags Morales. Imprescindibile, acquisto obbligato!

KINGDOM COME (17×26, C., 360 pp., col. • € 34, Contiene: Kingdom Come (1996) #1/4). L’elseworld più famoso di sempre, il manifesta che celebra il supereroismo classico di Mark Waid e Alex Ross torna in una nuova edizione: Superman contro i vigilanti in una storia che più che un futuro possibile è un ammonimento. Già fra i titoli del nostro Superman – i fumetti essenziali, l’acquisto è quindi caldamente consigliato!

JUSTICE LEAGUE: LIBERTÀ E GIUSTIZIA (25,5×35,5, C., 128 pp., col. • € 24, Contiene: JLA: Secret Origins #1, JLA: Liberty and Justice #1). Ancora Alex Ross, questa volta su testi di Paul Dini, per una storia che contrappone la Justice League ad un nemico invisibile: un virus letale!

SANDMAN LIBRARY VOL. 7: VITE BREVI (17×26, B., 256 pp., col. • € 21, Contiene: Sandman (1988) #41/49).Ideale giro di boa per il Sandman di Neil Gaiman. Alle matite arriva la leggendario Jill Thompson. In questo volume c’è una delle storie più celebri della serie ovvero il viaggio on the road di Delirio e Sogno. Ovviamente consigliato se non possedete giù la serie!

SANDMAN LIBRARY VOL. 8: LA LOCANDA ALLA FINE DEI MONDI (17×26, B., 168 pp., col. • € 16, Contiene: Sandman (1988) #51/56). Uno degli archi narrativi di Sandman di chi vi scrive. Mentre infuria una tempesta di realtà, alcuni viaggiatori trovano rifugio in una misteriosa locanda… Ovviamente consigliato se non possedete giù la serie!

L’ORGOGLIO DI BAGHDAD (18,3×27,7, C., 168 pp., col. • € 22, Contiene: Pride of Baghdad (2006) #1). Nuova edizione per uno dei graphic novel della Vertigo che fu. Brian K. Vaughan e Niko Henrichon narrano la fuga di un branco di leoni dallo zoo di Baghdad durante un bombardamento americano nel 2003. I quattro leoni vagano per le strade devastate della città affrontando una disperata lotta per la sopravvivenza. Delicato e struggente ma anche riflessivo. Consigliato.

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

SEVEN SOLDIERS DI GRANT MORRISON (18,3×27,7, C., 792 pp., col., con sovraccoperta € 75, Contiene: Seven Soldiers #0/1, Seven Soldiers: Shining Knight #1/4, Seven Soldiers: Guardian #1/4, Seven Soldiers: Zatanna #1/4, Seven Soldiers: Klarion The Witch Boy #1/4, Seven Soldiers: Mister Miracle #1/4, Seven Soldiers: Bulleteer #1/4, Seven Soldiers: Frankenstein #1/4.).

Al netto dell’incensatissimo Final Crisis e del suo seguito spirituale Multiversity, il vero capolavoro di Grant Morrison della seconda metà degli anni 2000 è questa metaserie ovvero una serie di miniserie tutte collegate con cui il vulcanico autore scozzese recupera l’eredità di uno dei gruppi più oscuri della Golden Age della DC rimaneggiando altrettanti personaggi. Caldamente consigliato soprattutto se cercate qualche lettura che metta al centro personaggi di seconda/terza fascia. Alle matite, disegnatori del calibro di Doug Mahnke, Frazer Irving, Yanick Paquette.

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

BATMAN DI SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO 8 (16×21, B., 96 pp., col. • € 4.90, contiene: Batman (2011) #22/24).

Entriamo nel vivo di Anno Zero la saga con cui, durante i New 52 di Scott Snyder e Greg Capullo, rinarrarono, ampliandole, le origini di Batman. In questo numero triplo assisteremo alla nascita di Joker! Noi continuiamo a consigliarvelo caldamente

Panini DC Italia – i classici

DC CLASSIC: I CORAGGIOSI E GLI AUDACI VOL. 2 (17×26, C., 296 pp., col. • € 28, Contiene: The Brave and the Bold #86/109). Secondo volume per i team-up anni ’70 di Batman. In questo numero gli ospiti d’eccezione sono fra gli altri Deadman, Wonder Woman, Flash e i Teen Titans mentre le firme sono di eal Adams, Ross Andru, Dennis O’Neil, Bob Haney e Jim Aparo.