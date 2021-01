In concomitanza con l’ufficializzazione delle uscite che saranno disponibili a partire da febbraio 2021, torniamo puntuali con la nostra guida agli acquisti targata Panini DC Italia.

Febbraio è il mese che segna il lento ma inesorabile avvicinamento all’evento Dark Nights: Death Metal che, insieme alle due tappe intermedie Endless Winter e DC Future State, segna il percorso verso il rilancio che Infinite Frontier che partirà a marzo negli Stati Uniti. Anche per questo motivo, l’editore modenese punta tutto su alcuni eccellenti recuperi non solo legati all’Universo DC ma anche alla storica Vertigo con due ritorni in formato economico.

Come sempre vi forniremo qualche dettaglio sulle proposte che troverete in fumetteria, libreria o edicola di modo da poter indirizzare consapevolmente i vostri acquisti.

Panini DC Italia – guida agli acquisti di febbraio 2021

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN 17 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman (2016)#92/93).

Viene svelata la vera natura di Progetti Oscuri, si tratta di una elaboratissima ed inusuale rapina!?!

BATMAN 18 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: atman (2016) #94, Batman Secret Files (2020) #3).

La conclusione di Progetti Oscuri è già un trampolino per i prossimi archi narrativi di James Tynion IV in vista di Joker War. Cosa ne pensate di questo primo arco narrativo dell’autore?

SUPERMAN 17 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Superman: Man of Tomorrow #9/10, #12).

Superman è diventato mensile (per un miglior allineamento con le altre serie) e Robert Venditti chiude il suo secondo arco narrativo su Superman: Man of Tomorrow (testata fuori dall’attuale continuity) confermando le ottime sensazione dei numeri precedenti per le migliori storie di Superman degli ultimi mesi! CONSIGLIATO!

BATMAN/SUPERMAN 9 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Batman/Superman (2019) #11).

Su Batman/Superman si conclude il secondo arco narrativo della testata intitolato Atomico con la più classica delle battaglie: Superman contro Batman!

WONDER WOMAN 9 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Contiene: Wonder Woman (2016) #751/752).

Steve Orlando prende le redini di Wonder Woman per una mini-gestione in attesa dell’arrivo di Mariko Tamaki. Trasferitasi a Boston, Diana viene arrestata. Riuscirà a provare la sua innocenza? Alle sue spalle tramano le Moire Oscure, Warmaster e un misterioso ritorno dal passato.

JUSTICE LEAGUE 9 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Justice League (2018) #46/47).

Penultimo appuntamento con Robert Venditti e il suo secondo arco narrativo su Justice Legue. La Justice League scende negli abissi del Tartaro in cerca di Jim Corrigan.

FLASH 10 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: The Flash (2016) #755/756).

Ci avviciniamo alla conclusione de L’era dei Flash e della gestione firmata da Joshua Williamson. Barry Allen è costretto a correre fianco a fianco con la sua terribile nemesi per sconfiggere Paradox!

LANTERNA VERDE 10 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, Contiene: The Green Lantern Season 2 (2020) #7).

Si apre l’ultimo l’ultimo arco narrativo del The Green Lantern di Grant Morrison. Dopo lo scontro con le Lanterne Anti-Materia, è il momento di scoprire la verità sulla guerra imminente e sul Graal Cosmico.

AQUAMAN 9 (17×26, S., 24 pp., col. • € 5, Contiene: Aquaman (2016) #61).

La gestione di Aquaman firmata da Kelly Sue DeConnick è ad un passo dalla conclusione. Un matrimonio reale con una regina in coma: cosa potrebbe andare storto?

HARLEY QUINN 9 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Harley Quinn (2016) #69/70).

Harley Quinn è bravissima a combinare guai, ma non a pagare le tasse! Chi l’aiuterà a rimediare all’ennesimo pasticcio? Mini-arco narrativo firmato dall’ottimo scrittore ospite Mark Russell.

Panini DC Italia: i volumi

JOKER: SPECIALE OTTANTESIMO ANNIVERSARIO (18,3×27,7, C., 120 pp., col. • € 18, Contiene: Joker 80th Anniversary (2020) #1)

Non solo gli eroi ma anche i villain devono celebrare degnamente i loro anniversari! Panini DC Italia raccoglie in un volume questo one-shot in cui alcuni degli autori più illustri del panorama fumettistico pagano il giusto tributo al Principe Pagliaccio del Crimine fra cui Brian Azzarello, Tony S. Daniel, Paul Dini, Jock. Il volume è da segnalare per una storia in cui si accenna alle origini di Punchline, la nuova compagna di Joker.

BATMAN VOL. 1: IO SONO GOTHAM (17×26, C., 184 pp., col. • € 22, Contiene: Batman: Rebirth (2016) #1, Batman (2016) #1/6)

Avendo da poco terminato di proporre sullo spillato la sua gestione, Panini DC Italia avvia una ristampa integrale del ciclo di Tom King ripartendo dal primo volume permettendo così un recupero più agile anche a chi non fece in tempo ad acquistare il volume realizzato dal precedente editore.

SUPERMAN: RINATO (17×26, C., 160 pp., col. • € 19, Contiene: Superman #18/19, Action Comics (1938) #973/976)

Continua la riproposizione del Superman dell’era Rinascita con questo volume che raccoglie il crossover fra le due testate supermaniane che allineò la continuity interna del personaggio e le sue versioni quella “classica”, quella New 52 e quella Convergence. CONSIGLIATO!

JUSTICE LEAGUE VOL. 4: LA SESTA DIMENSIONE (17×26, C., 264 pp., col. • € 28, Contiene: Justice League (2018) #19/28)

Questo quarto volume è forse il migliore confezionato da Scott Snyder perché oltre ad essere lo snodo per tutte le trame passate e soprattutto future mostra l’approccio genuino con cui lo scrittore si è cimentato sulla testata. Fra echi della classica serie animata Justice League Unlimited e un lavoro superbo di Jorge Jimenez alle matite, questo è forse il miglior volume della Justice League degli ultimi 5 anni! CONSIGLIATO!

JUSTICE LEAGUE DARK VOL. 2: I SIGNORI DELL’ORDINE (17×26, B., 192 pp., col. • € 18, Contiene: Justice League Dark (2018) #8/12, Justice League Dark Annual (2019) #1)

Se siete rimasti impressionati dal primo volume di Justice League Dark, questo secondo vi lascerà davvero soddisfatti. James Tynion IV, Ram V e Álvaro Martínez sono davvero in gran forma e imbastiscono il ritorno in campo del Doctor Fate e una nuova battaglia senza esclusione di colpi con l’Altraspecie! CONSIGLIATO!

NIGHTWING VOL. 11: JOKER WAR (17×26, B., 128 pp., col. • € 13, Contiene: Nightwing (2016) #70/74)

Questo volume anticipa di qualche settimana l’esplosione della Joker War se non altro perché ritroviamo un Joker deciso a sfruttare l’amnesia di Dick a suo vantaggio mettendo i bastoni fra le ruote alla Corte dei Gufi coinvolta anche nelle tragiche vicende che hanno coinvolto l’ex-Nightwing! A dispetto di una promessa abbastanza scontata, e di qualche passaggio non propriamente riuscito, mese dopo mese le avventure di Dick o Ric se preferite hanno trovato una propria identità (perdonate il gioco di parole) dimostrando ancora una volta come le migliori storie di Nightwing siano quelle in cui il protagonista è lontano dalla sua comfort zone.

CATWOMAN VOL. 4: TORNA A CASA, GATTA (17×26, B., 176 pp., col. • € 16, Contiene: Catwoman (2018) #9, #14, #15, #22/25)

Congedata Joëlle Jones, il nuovo scrittore Ram V prende le redini della serie e le misure con alcuni episodi di passaggio che fanno da ponte a quanto visto su Progetti Oscuri e che leggeremo in Joker War.

JIMMY OLSEN: CHI HA UCCISO JIMMY OLSEN? (17×26, B., 328 pp., col. • € 25, Contiene: Superman’s Pal Jimmy Olsen (2019) #1/12, Superman: Leviathan Rising Special (2019) #1)

Panini DC Italia raccoglie in un unico volume la miniserie con protagonista Jimmy Olsens realizzata da Matt Fraction con disegni di Steve Lieber. Qualcuno sta cercando di uccidere Jimmy Olsen: chi e soprattutto perché? Un omaggio scanzonato alla Silver Age fra umorismo e situazioni surreali.

LEGIONE DEI SUPER-EROI VOL. 2: IL PROCESSO ALLA LEGIONE (17×26, C., 160 pp., col. • € 19, Contiene: Legion of Super-Heroes (2019) #7/12)

Jon Kent è appena arrivato nel futuro ma per lui e per la Legione ci sono da affrontare pericoli che potrebbero rivelarsi mortali soprattutto quando sono ricercati dall’intera galassia!

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics e Hill House

BATMAN: TRE JOKER 3 (17×26, B., 48 pp., col. • € 5.90, Contiene: Batman: Three Jokers (2020) #3)

Si conclude la miniserie evento di Geoff Johns, Jason Fabok: esiste un vero Joker? E quale incredibile segreto è stato nascosto sin dal suo esordio? Un finale inaspettato che capovolge le premesse iniziali e getta le basi per un sequel già ufficiosamente in lavorazione. CONSIGLIATO!

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 3 (21,6×27,6, B., 32 pp., col. • € 5.90, Contiene: Joker: Killer Smile (2019) #3)

Si conclude anche la miniserie di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino. Il dottor Ben Arnell era convinto di avere in cura il Joker o forse no?

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 1 (21,6×27,6, B., 48 pp., col. • € 6.90, Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2019) #1)

Jeff Lemire, coadiuvato dal leggendario Denys Cowan alle matite, realizza il suo particolare tributo a Question il vigilante creato da Steve Ditko (e sulle cui “fattezze” sarebbe stato modellato il Rorschach di Watchmen) divenuto popolare grazie alla serie di fine anni ’80 realizzata da Dennis O’Neil. Per anni, Vic Sage ha indossato una maschera per ripulire le strade di Hub City, e il suo è sempre stato un lavoro netto: c’era solo giusto o sbagliato. Ma ora è il momento del dubbio, delle incertezze, di una fine e di un nuovo inizio. CONSIGLIATO!

DAPHNE BYRNE: LA PRESCELTA (17×26, C., 160 pp., col. • € 19, Contiene: Daphne Byrne (2020) #1/6)

Per l’etichetta Hill House Comics, Laura Marks e Kelley Jones imbastiscono un horror dai chiari connotati vertighiani della primissima ora. Nella New York del XIX Secolo, la quattordicenne Daphne brucia di rabbia per la morte del padre… e mentre la ragazza lotta per salvare la madre da persone senza scrupoli che vogliono plagiarla, dentro di lei succede qualcosa…

LUCIFER VOL. 3: LA CACCIA SELVAGGIA (17×26, B., 152 pp., col. • € 15, Contiene: Lucifer (2018) #14/19)

Penultimo volume: i piani di Lucifer di vivere una vita tranquilla nello Yorkshire vengono mandati all’aria dall’arrivo di…. John Constantine!

Panini DC Italia – le proposte in volume

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 2: SCONTRO TRA TITANI (17×26, C., 232 pp., col. • € 27, Contiene: New Teen Titans (1980) #9/16)

Secondo volume della ristampa dei New Teen Titans. I giovani eroi affronteranno Deathstroke e i Titani del Mito mentre inizieremo a scavare sulle origini di Starfire. CONSIGLIATO!

LANTERNA VERDE: RINASCITA (17×26, C., 168 pp., col. • € 20, Contiene: Green Lantern: Rebirth (2004) #1/6)

Da questo volume inizia l’ultima grande epopea nonché la migliore run in assoluto degli ultimi 20 anni in casa DC, quella di Geoff Johns su Lanterna Verde. Il ritorno dalla morte di Hal Jordan, considerato la più grande delle Lanterne Verdi, segna l’inizio di una avventura contrassegnata da una mitologia che si espanderà velocissimamente e influenzerà una intera generazione di autori. IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

FRECCIA VERDE: ANNO UNO (17×26, C., 160 pp., col. • € 19, Contiene: Green Arrow: Year One (2007) #1/6)

Andy Diggle e Jock (con il suo tratto inconfondibile) rinarrano le origini di Freccia Verde che diventano quelle “moderne” e influenzano altri media come la serie TV Arrow.

Dopo essere stato tradito dal suo unico amico, Oliver Queen si ritrova bloccato su un’isola deserta in mezzo all’oceano. CONSIGLIATO!

SUPERMAN DI GEOFF JOHNS VOL. 1: L’ULTIMO FIGLIO DI KRYPTON (17×26, C., 352 pp., col. • € 33, Contiene: Superman (2006) #650/653, Action Comics (1938) #837/840, #844/846, #851, Action Comics Annual (1987) #11)

Panini DC Italia è decisamente sul pezzo e negli ultimi mesi sta proponendo con precisione chirurgica il meglio della produzione DC degli ultimi anni. In questo meglio non poteva mancare la gestione di Geoff Johns (con Kurt Busiek, Richard Donner e Adam Kubert fra gli altri) su Superman che verrà riproposta integrale partendo da una saga fantastica che riporta in auge Zod!

Vi avevamo consigliato la run di Johns anche nel nostro articolo sulle letture essenziali dedicate all’Uomo d’Acciaio e ora non potete lasciarvela sfuggire! CONSIGLIATO!

MULTIVERSITY ( 18,3×27,7, C., 464 pp., col. • € 42, Contiene: Multiversity (2014) #1, Multiversity: The Society of Super-Heroes: Conquerors of the Counter-World (2014) #1, Multiversity: The Just (2014) #1, Multiversity: Pax Americana (2015) #1, Multiversity: Thunderworld Adventures (2015) #1, Multiversity Guidebook (2015) #1, Multiversity: Mastermen (2015) #1, Multiversity: Ultra Comics (2015) #1, Multiversity (2014) #2, Multiversity: The Deluxe Edition)

Grant Morrison, dopo non essere riuscito a concretizzare al meglio la sua visione in Crisi Finale, torna a parlare di multiverso e a dare la sua visione della grandiosa ricchezza della DC con questo Multiversity. Si tratta di un’opera sontuosa, mai banale e soprattutto coinvolgente. Esiste un fumetto che sta infettando tutti e 52 gli universi paralleli del Multiverso DC! È un fumetto maledetto, che ha già corrotto i supereroi di Terre simili a quella che conosciamo. CONSIGLIATO!

FABLES VOL. 1: FIABE IN ESILIO (17×26, B., 144 pp., col. • € 14, Contiene: Fables (2002) #1/5, Fables: Legends in Exile, Peter & Max: A Fables Novel)

Ritorna in una nuova edizione brossurato economica una delle serie più rappresentative della Vertigo, Fables di Bill Willingham. La malvagia creatura nota come l’Avversario ha conquistato il mondo delle fiabe, costringendo i suoi abitanti all’esilio. Sarà possibile per loro costruirsi una nuova vita a New York? CONSIGLIATO!

DMZ VOL. 1: SUL POSTO (17×26, B., 128 pp., col. • € 13, Contiene: DMZ #1/5)

Prossima a diventare una serie TV, viene riproposta DMZ ottima serie fanta-politica uscita sotto l’egida Vertigo e firmata da Brian Wood e dall’italiano Riccardo Burchielli. Anni dopo l’inizio della moderna guerra civile, l’America è ancora dilaniata e il giovane fotografo Matty Roth viene catapultato nella peggior zona di guerra… l’isola di Manhattan! CONSIGLIATO!

SANDMAN VOL. 11: NOTTI ETERNE ( 17×26, B., 160 pp., col. • € 16, Contiene: Sandman: Endless Nights)

Il primo dei due volumi speciale che conclude la Sandman Collection raccoglie sette racconti autoconclusivi con protagonisti gli Eterni disegnati da autori del calibro di Milo Manara, Glenn Fabry, e Frank Quitely fra gli altri. Qual è il sapore del Desiderio? Perché Morte si trova a Venezia? Cos’è successo alla piccola Delirio? E qual è il legame fra gli Eterni e la distruzione di Krypton?

SANDMAN LIBRARY VOL. 12: CACCIATORI DI SOGNI – ROMANZI (17×26, B., 128 pp., col. • € 13, Contiene: Sandman: The Dream Hunters (1999)).

Il secondo volume speciale invece raccoglie il romanzo intitolato Sandman: The Dream Hunters del 1999 scritto da Neil Gaiman e illustrato da Yoshitaka Amano. Cosa lega un placido monaco e una scaltra volpe? E chi trama nell’ombra per ostacolare il loro amore?

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

DC OMNIBUS – BATMAN: METAL (18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 896 pp., col. • € 79, Contiene: Death of Hawkman (2016) #1/6, Dark Days: The Forge (2017) #1, Dark Days: The Casting (2017) #1, Dark Nights: Metal (2017) #1/6, Teen Titans (2016) #12, Nightwing (2016) #29, Batman: The Red Death (2017) #1, Batman: The Murder Machine (2017) #1, Batman: The Dawnbreaker (2017) #1, Batman: The Drowned (2017) #1, Suicide Squad (2016) #26, Green Arrow (2016) #32, Batman: The Merciless (2017) #1, Flash (2016) #33, Batman: The Devastator (2018) 1, Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) #32, Justice League (2016) 32/33, Batman: Lost (2018) 1, The Batman Who Laughs (2018) 1, Hawkman: Found (2018) #1, Dark Knights Rising: The Wild Hunt (2018) #1).

Un solo omnibus ma davvero di peso questo mese. Si tratta di Metal, l’evento firmato da Scott Snyder e Greg Capullo. A differenza delle precedenti edizioni qui viene raccolta non solo la saga principale ma anche tutti i tie-in in ordine di lettura cronologico. Potrà sembrare un dettaglio non fondamentale ma in un evento mastodontico e ricco come Metal leggere tutto in ordine corretto fa la differenza. Se stavate aspettando una edizione definitiva per aggiungere anche questo evento DC alla vostra libreria questa è l’occasione giusta!

Metal è un evento esagerato dal retrogusto post-apocalittico in cui gli eroi DC capeggiati da Batman si ritrovano a fronteggiare per la prima volta la minaccia del Multiverso Oscuro, un multiverso costituito di mondi in cui le peggiori paure e incubi si sono incarnati. CONSIGLIATO!

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 10 (16×21, B., 112 pp., col. • € 4.90, Contiene: Batman (2011) #25, 30/33)

Si conclude Anno Zero, la saga che ha rinarrato le origini di Batman e il suo primo scontro con l’Enigmista. Continuiamo a consigliarvi questo Batman apparso anche nel nostro articolo sulle letture essenziali dedicate al Cavaliere Oscuro. CONSIGLIATO!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 2 (16×21, B., 96 pp., col. • € 4.90, Contiene: The Man of Steel (1986) #5/6, Superman (1987) #1, Action Comics (1987) #584)

Il Superman di John Byrne (che rilanciò il personaggio nel 1986 subito dopo Crisi sulle Terre Infinite) è una corsa incredibile. Non c’è tempo di concludere la miniserie introduttiva che l’autore ci getta subito nella mischia con la ripartenza delle storiche serie regolari Superman e Action Comics! CONSIGLIATO!

Panini DC Italia – i classici

DC CLASSIC: BATGIRL VOL. 2 (17×26, C. con sovraccoperta, 376 pp., col. • € 34, Contiene: Detective Comics (1937) #422/424, Batman Family (1975) #1, #3/7, #9/20)

Continua la riproposizione della storie classiche di Batgirl ambientate nella Bronze Age. Queste due dozzine di storie ci mostrano le prime schermaglie tra Dick Grayson e Barbara Gordon non solo come Robin e Batgirl.