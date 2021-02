Panini DC Italia – guida agli acquisti di marzo 2021

In concomitanza con l’ufficializzazione delle uscite che saranno disponibili a partire da marzo 2021, torniamo puntuali con la nostra guida agli acquisti targata Panini DC Italia. Marzo è il mese che segna l’inizio dell’evento Dark Nights: Death Metal, prima tappa verso il rilancio che Infinite Frontier che partirà a marzo negli Stati Uniti, e che sarà accompagnato da un interessante programma di variant cover di cui trovate i dettagli in questo nostro articolo.

Parallelamente sulla pagine di Batman entra invece dal vivo la Joker War, evento più autocontenuto ma anch’esso importantissimo per i futuri sviluppi della testata ammiraglia del Cavaliere Oscuro e non solo. Come sempre ricchissimo, e capace di accontentare i gusti più disparati, le proposte legate alle ristampe. Come sempre vi forniremo qualche dettaglio sulle proposte che troverete in fumetteria, libreria o edicola di modo da poter indirizzare consapevolmente i vostri acquisti.

Panini DC Italia – guida agli acquisti di febbraio 2021

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN 19 (17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Detective Comics (1937) #1023/1024)

La Joker War arriva anche sulle pagine di Detective Comics, il Cavaliere Oscuro ha bisogno dell’aiuto dei suoi alleati, e Harvey Dent non si tira indietro… ma Joker ha dei piani per l’ex procuratore distrettuale!

BATMAN 20 (17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman (2016) #95/96)

La Joker War entra nel vivo! Finora Joker non ha mai davvero voluto vincere… ma ora le sue motivazioni sono cambiate, e questo lo rende più letale che mai! Un Batman sull’orlo del baratro dovrà battere in ritirata per cercare l’aiuto di… Harley Quinn? SEMPRE CONSIGLIATO!

BATMAN/SUPERMAN 10 (17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman/Superman Annual (2020) #1)

Nel primo annual di Batman/Superman si Mr. Mxyzptlk e Bat-Mito: chi vincerà in uno scontro tra “Batman” e “Superman”?

SUPERMAN 18 (17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Superman: Man of Tomorrow #13/15)

Ultimi episodi di Superman: Man of Tomorrow (testata fuori dall’attuale continuity) con un Robert Venditti e Paul Pellettier in gran rispolvero! Protagonisti il Burlone, Metallo e il Parassita! CONSIGLIATO!

JUSTICE LEAGUE 10 (17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Justice League (2018) #48/49)

Simon Spurrier e Aaron Lopresti prendono le redini di Justice League come team creativo ospite prima che anche la testata venga direttamente coinvolta in Dark Nights: Death Metal.

FLASH 11 (17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Flash (2016) #757/758)

Joshua Williamson inaugura la fase finale della sua lunga gestione sul Velocista Scarlatto: dopo gli eventi di L’era di Flash, arriva l’alba della Legion of Zoom! Gorilla Grodd, Tartaruga, Trickster e Capitan Cold attaccano Central City!

LANTERNA VERDE 11 (17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #8)

Grant Morrison e Liam Sharp iniziano a tirare le fila della loro gestione: per Lanterna Verde è giunto il momento di portare la guerra nel mondo dell’Anti-Materia! Ma se un solo soldato anti-materia ha portato danni enormi tra una guarnigione di Lanterne, che speranza hanno Hal Jordan e i suoi alleati?

AQUAMAN 10 (17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Aquaman (2016) #62)

Il team creativo composto da Jordan Clark e dall’italiano Marco Santucci tutto incentrato su Jackson Hyde ovvero Aqualad.

WONDER WOMAN 10 (17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Wonder Woman (2016) #753/754)

Continua la gestione di Steve Orlando, Max Raynor e Gleb Melnikov: Diana e la Vergine di ferro hanno stretto un’alleanza ma Wonder Woman dovrà viaggiare nello spazio per aiutare la principessa Maxima.

HARLEY QUINN 10 (17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Harley Quinn (2016) #71/72)

Si avvicina la conclusione della gestione targata di Sam Humphries, Sami Basri, e Abel. Harleen credeva che il viaggio a Los Angeles avrebbe alleviato il dolore per la morte di sua madre… ma i guai continuano a perseguitarla!

BATMAN: DEATH METAL 1 (17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1)

Death Metal inizia qui! Con la fine della battaglia fra Perpetua e la Justice League, il mondo è stato riplasmato e i membri della Justice League sono alla mercé del Batman che Ride! Nonostante il Cavaliere Oscuro, Wonder Woman e Superman siano divisi, la lotta per la sopravvivenza deve cominciare!

A dispetto della confezione “esagerata” Death Metal è un evento davvero sorprendente, un viaggio che vare la pena seguire! CONSIGLIATISSIMO!

Panini DC Italia: i volumi

STRANGE ADVENTURES VOL. 1: I BUONI E I CATTIVI (17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00, Contiene: Strange Adventures (2020) #1/6)

Il premiato team creativo composto da Tom King, Mitch Gerads e Evan Shaner prova a bissare il successo di Mister Miracle con una nuova maxiserie di 12 numeri dai toni esistenzialistici e decostruzionistici con protagonista uno dei personaggi che incarna il carattere più fantascientifico e retro pulp della Silver Age DC ovvero Adam Strange. Dopo aver fatto vincere al pianeta Rann un conflitto spaziale, l’eroe di guerra Adam Strange si ritira sulla Terra insieme alla moglie Alanna… ma le conseguenze delle decisioni prese in battaglia stanno per tornare a minacciare lui e tutto l’Universo DC! CONSIGLIATO

JUSTICE LEAGUE VOL. 5: LA GUERRA GIUSTIZIA/DESTINO ( 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Justice League (2018) #29/39)

Ultimo bellissimo volume della Justice League di Scott Snyder con il fondamentale apporto di James Tynion IV, Jorge Jiménez, Howard Porter. La battaglia finale fra la Justice League e Perpetua raggiunge il suo culmine con un risultato inaspettato che fa da prologo a Death Metal. CONSIGLIATO

JUSTICE LEAGUE VOL. 1: LE MACCHINE-ESTINZIONE (17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Justice League: Rebirth #1, Justice League (2016) #1/5)

Panini DC Italia inizia a riproporre la Justice League di Bryan Hitch che prese in mano le redini della testata in concomitanza con il rilancio Rebirth. Una gestione dai toni cosmici che riparte da una formazione rinnovata comprendente le due nuove Lanterne Verdi Simon Baz e Jessica Cruz.

JUSTICE LEAGUE VOL. 4: SENZA FINE (17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Justice League (2016) #20/25)

Contemporaneamente al primo volume, arriva anche il quarto volume della Justice League di Bryan Hitch. La League è costretta in quarantena nel suo quartier generale a causa di una infezione aliena mentre Flash è bloccato in un loop temporale in cui un suo compagno di squadra continua a morirgli tra le braccia!

LOIS LANE: NEMICA DEL POPOLO (17×26, B., 320 pp., col. • Euro 24,00, Contiene: Superman: Leviathan Rising Special (2019) #1, Lois Lane (2019) #1/12)

All’inizio della gestione di Brian M. Bendis delle testate supermaniane, avevamo visto Superman e Lois Lane mai così distanti. La motivazione viene sviscerata in questa ottima maxiserie firmata da Greg Rucka e illustrata da Mike Perkins: scopriremo che Lois sta conducendo una inchiesta che la porta al centro di una cospirazione internazionale. CONSIGLIATISSIMO!

BATMAN SPECIAL: JOKER WAR ZONE (17×26, B., 72 pp., col. • Euro 9,00 Contiene: Batman: The Joker War Zone (2020) #1, Batman: Secret Files (2020) #3)

Volume speciale tie-in della Joker War. Con Gotham City sotto assedio esploreremo i meandri più oscuri della città in compagnia di Joker ma non solo. Volume tie-in non strettamente necessario ma CONSIGLIATO.

BATGIRL: JOKER WAR (17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Batgirl (2016) #45/50)

L’era Rebirth di Batgirl si chiude con questo volume che è anche un tie-in di Joker War. E con una saga con protagonista Joker come non citare Batgirl, i due personaggi sono infatti strettamente connessi a causa della seminale The Killing Joke. Inoltre ritornerà in scena James Gordon Jr.

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 2: LA MORTE DELL’OSCURITÀ (17×26, B., 184 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Justice League Odyssey #6/12)

Secondo volume della riproposta di questa singolare serie costola della Justice League in cui ai testi subentra Dan Abnett e alle matite invece arrivano Will Conrad e Carmine Di Giandomenico. Starfire, Azrael e Cyborg arrivano finalmente nel Settore Fantasma facendo una incredibile scoperta che li costringe a stringere una impensabile alleanza con… Darkseid!

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics e Hill House

HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA 1 (21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #1)

Tom Taylor (Injustice, DCeased) e Darick Robertson (The Boys, Transmetropolitan) uniscono le forze per una miniserie Black Label di 3 numeri con protagonista John Constantine che si riallaccia idealmente per i toni alla mitica gestione di Garth Ennis. CONSIGLIATO

WONDER WOMAN: TERRA MORTA 4 (21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Wonder Woman: Dead Earth (2020) #4)

Albo finale della incredibile miniserie firmata da Daniel Warren Johnson e Mike Spicer. Un finale epico per una delle storie migliori degli ultimi anni dedicata a Wonder Woman. CONSIGLIATO

HARLEY QUINN E LE BIRDS OF PREY 2 (21,6×27,6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90 Contiene: Harley Quinn and the Birds of Prey (2020) #2)

Harleen è tornata Gotham City, ma Joker ha messo una taglia sulla sua testa! Riusciranno le Birds of Prey a proteggere la loro vecchia amica?

JUSTICE LEAGUE/DOOM PATROL: MILK WARS (17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: JLA/Doom Patrol Special (2018) #1, Mother Panic/Batman Special (2018) #1, Shade the Changing Girl/Wonder Woman Special (2018) #1, Cave Carson Has A Cybernetic Eye/Swamp Thing Special (2018) #1, Doom Patrol/JLA Special (2018) #1)

Panini DC Italia ripropone in volume il crossover Milk Wars, precedentemente proposto in vari spillati dal precedente editore, che nel 2018 segnò un ideale apice per l’etichetta Young Animal di Gerard Way mostrando tutta la sua carica folle e psichedelica. Il mondo è in vendita e, per offrire ai nuovi acquirenti la miglior Terra possibile, RetConn ha deciso di dare una bella imbiancata! Ecco a voi Milkman Man, l’eroe mandato sul nostro pianeta per portare la gioia e la pace dell’industria casearia!

BOOKS OF MAGIC VOL. 3: UN RISVEGLIO (17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Books of Magic (2018) #14/18)

Terzo e penultimo volume della nuova Books of Magic. In questo volume torna in scena John Constantine e Tim affronterà il suo doppione malvagio. La miglior serie del Sandman Universe, CONSIGLIATO.

Panini DC Italia – le proposte in volume

BATMAN: ANNO 100 (17×26, C., 248 pp., col. • Euro 27,00 Contiene: Batman: Year 100 (2006) 1/4, Batman Chronicles (1995) #11, Batman: Gotham Knights (2000) #3)

Batman Anno 100 è, insieme a Gotham by Gaslight, il miglior elseworld batmaniano. Paul Pope mette il suo estro artistico al servizio di una storia distopica ambientata in un futuro dove non esistono segreti. Batman non dovrebbe esistere quindi eppure è ricercato per l’omicidio di un agente federale. IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

LA LEGIONE DEI SUPER-EROI: LA SAGA DELLA GRANDE OSCURITÀ (17×26, C., 408 pp., col. • Euro 37,00 Contiene: Legion of Super-Heroes (1980) #284/296, Legion of Super-Heroes (1980) Annual #1)

Viene riproposta in volume una delle saghe più celebri della Legione dei Super-eroi firmata da Paul Levitz, Keith Giffen, Pat Broderick e Larry Mahlstedt fra gli altri. Dopo un sonno durato un millennio, l’ombra di Darkseid torna a minacciare l’intero universo e toccherà ai Legionari fermare la sua ascesa! Speriamo in apparato redazionale che sappia bene fare il punto sugli intricati avvenimenti della Legione prima di questa saga (riproposti nell’ottima DC Classic: Legione dei Super-eroi da Planeta DeAgostini). IMPRESCINDIBILE & CONSIGLIATO!

BATMAN: L’OSCURO PRINCIPE AZZURRO (17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Batman: The Dark Prince Charming (2017) #1/2)

In un unico volume torna il Batman scritto e disegnato da Enrico Marini, star del fumetto europeo. Una sorta di elseworld ideale per gli amanti della storica serie animata.

SANDMAN LIBRARY VOL. 13: CACCIATORI DI SOGNI (17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Sandman: The Dream Hunters #1/4 (2009))

Questo volume bonus della Sandman Library raccoglie l’adattamento a fumetti firmato da P. Craig Russell del romanzo illustrato Cacciatori di Sogni di Neil Gaiman. Una chicca per gli amanti della saga.

SANDMAN LIBRARY VOL. 0: OUVERTURE (17×26, B., 224 pp., col. • Euro 19,00 Contiene: Sandman: Overture (2015) #1/6)

La Sandman Library si completa con la riedizione in volume del prequel Ouverture illustrato sontuosamente da J.H. Williams III. Quali sono le circostanze che hanno portato alla cattura del Re dei Sogni da parte dell’Ordine degli Antichi Misteri? Una terribile guerra cosmica è all’orizzonte: cosa faranno gli Eterni? E come reagiranno i loro genitori?

SHERIFF OF BABYLON (18,3×27,7, C., 304 pp., col. • Euro 32,00 Contiene: Sheriff of Babylon (2015) #1/12)

La maxiserie Vertigo con cui Tom King e Mitch Gerads iniziarono la loro collaborazione viene riproposta in un unico volume. Si tratta del Tom King più puro e senza filtri che purtroppo non è mai tornato su queste tematiche con lo stesso approccio. Baghdad, 2013. La dittatura di Saddam Hussein è finita, e le truppe americane hanno preso il comando del paese. La situazione, però, non è sotto il controllo di nessuno, e il territorio è nel caos più totale. Christopher Henry ha per le mani un omicidio, ma nel marasma in cui si trova il paese, sembra essere l’unico interessato a risolvere il caso! CONSIGLIATO

Y: THE LAST MAN VOL. 3: UN PICCOLO PASSO (17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Y: The Last Man (2002) #11/17)

Continua la nuova edizione della serie Vertigo di Brian K. Vaughan. Dalla Stazione Spaziale Internazionale è in arrivo una capsula russa con tre passeggeri: una donna e due uomini. Che minaccia si profila per Yorick Brown, l’unico uomo rimasto sulla Terra?

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

DC OMNIBUS: BATMAN ETERNAL (18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1208 pp., col. Euro 95,00 Contiene: Batman Eternal (2014) #1/52, Batman (2011) #28)

Durante i New 52 la formula delle serie settimanale venne usata in svariante occasione con risultati altalenanti. Solida ma non spettacolare è sicuramente questa Batman Eternal che vede Batman e i suoi alleati combattere per riportare Gotham City sotto controllo. Fra guerre tra bande, rivolte, infestazioni, attacchi terroristici, Jim Gordon in prigione e la corruzione della polizia l’obbiettivo sarà scoprire chi ha orchestrato questo caos.

DC ABSOLUTE: FRECCIA VERDE DI KEVIN SMITH (20,5×31, C. con slipcase, 384 pp., col. • Euro 50,00 Contiene: Green Arrow (2001) #1/15)

Nel 2001 il mitico Kevin Smith, accompagnato alle matite da Phil Hester, narra la resurrezione di Oliver Queen. Si tratta di 15 episodi che omaggiano il personaggio e lo cesellano verso una fase editoriale che lo riporterà al centro dell’attenzione dei lettori e dell’Universo DC e che culminerà con l’evento Crisi di Identità. CONSIGLIATO.

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 3 (16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Superman (1987) #3, Adventures of Superman (1987) #424/425, Action Comics (1987) #585)

Conclusasi la miniserie d’esordio, con la quale venne rilanciato il personaggio nel 1986 subito dopo Crisi sulle Terre Infinite, John Byrne inizia a (ri)costruire la mitologia di Superman in un incredibile affresco vivo e vibrante dal nome di Metropolis. CONSIGLIATO!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 11 (16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Batman (2011) #28, #34/35, Batman Annual (2012) #2)

Mentre ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione di questa importa gestione di Batman, apparsa anche nel nostro articolo sulle letture essenziali dedicate al Cavaliere Oscuro, c’è spazio per alcuni episodi scollegati dalle trame principali e che vedono coinvolti fra gli altri l’italiano Matteo Scalera. CONSIGLIATO!

Panini DC Italia – i classici

DC CLASSIC: SUPERMAN VOL. 1 (17×26, C. con sovraccoperta, 392 pp., col., Euro 34,00 Contiene: Action Comics (1938) #1/19, Superman (1939) #1/3, New York World’s Fair Comics (1939) #1)

Le primissime storie dell’Uomo d’Acciaio raccolte in un volume dall’incredibile valenza storica! È da qui che tutto è iniziato.

DC CLASSIC: TEEN TITANS VOL. 1 (17×26, C. con sovraccoperta, 360 pp., col. Euro 28,00 Contiene: The Brave and the Bold (1955) #54, #60, Showcase (1956) #59, Teen Titans (1966) #1/11)

Panini DC Italia propone le prime storie dei Teen Titans, il gruppo di sidekicks composto da Robin, Kid Flash, Speedy, Wonder Girl e Aqualad. Si tratta di storie profondamente calate nelle atmosfere degli anni ’60 e di quella particolare cultura giovanile molto diverse da quelle che invece il gruppo incarnerà nella sua versione più famosa ovvero quella degli anni ’80.