In concomitanza con l’ufficializzazione delle uscite che saranno disponibili a partire da novembre 2020, torniamo puntuali con la nostra guida agli acquisti targata Panini DC Italia.

Novembre era tradizionalmente il mese delle uscite portate dagli editori in anteprima a Lucca Comics and Games mentre quest’anno si contrassegnerà “solo” come un mese decisamente ricco in cui si scaldano i motori per un Natale che si prospetta ricco. Come sempre vi forniremo qualche dettaglio sulle proposte che troverete in fumetteria, libreria o edicola di modo da poter indirizzare consapevolmente i vostri acquisti.

Panini DC Italia – guida agli acquisti di novembre 2020

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN 11 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman (2016) #85). Con un episodio doppio si conclude La Città di Bane e la gestione di Tom King su Batman. È il momento di trarre le conclusioni: vi è piaciuta la sua gestione? cosa vi aspettate dal futuro del Cavaliere Oscuro e dal futuro scrittore James Tynion IV?

BATMAN 12 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Detective Comics (1937) #1018/1019). Avvicinandosi al Natale, Peter J. Tomasi decide di imbastire una storia a tema sullo sfondo di alcuni efferati delitti con un tocco di elementi soprannaturali. Le matite sono del solidissimo Scott Godlewski.

SUPERMAN 12 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Superman – Man of Tomorrow #3/4). Prosegue Superman – Man of Tomorrow, la testata slegata dalla attuale continuity firmata da Robert Venditti (Hawkman) e Paul Pelletier (Aquaman). Superman affronta il Giocattolaio che ha preso di mira Lex Luthor. Pur essendo storie autoconclusive, leggibili a sé stanti si inizia ad intravedere il filo rosso che le lega. Consigliatissimo!

SUPERMAN 13 (17×26, s., 48 pp., col. • € 6, contiene: Superman – Man of Tomorrow #5/6). Si conclude il primo ciclo di storie di Superman – Man of Tomorrow. Robert Venditti e Paul Pellittier non posso congedarsi se non con lo scontro fra Superman e Lex Luthor! Consigliatissimo!

BATMAN/SUPERMAN 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman/Superman (2019) #7, The Infected: Deathbringer (2020) #1). Ormai proiettati verso Dark Nights: Death Metal, per Batman/Superman inizia un nuovo arco narrativo che vede il ritorno del Generale Zod. Da segnalare alle matite la presenza di Nick Derington.

WONDER WOMAN 6 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Wonder Woman Annual (2017) #3).

Il team creativo composto da Steve Orlando e Ken V. Marion ci mostra le conseguenze di Evento Leviathan su Wonder Woman.

JUSTICE LEAGUE 6 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Justice League (2018) #40/41). Terminata la gestione firmata da Scott Snyder che ci proietta verso Dark Nights: Death Metal, la Justice Legue passa nelle sapienti mani di Robert Venditti che ripesca subito un nemico classico dell’Uomo d’Acciaio, l’Eradicator che guida un assalto alla Terra!

FLASH 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Flash (2016) #750).

Con il celebrativo The Flash #750 inizia il nuovo arco narrativo: L’era dei Flash. Scendono in campo Paradox e Godspeed!

LANTERNA VERDE 7 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, contiene: The Green Lantern: Season Two (2020) #4).

Hal Jordan viene attaccato da creature tecno-primitive e antichi esseri giganti su un mondo sconosciuto e mutato oltre ogni umana comprensione! Guest star: The Flash!

AQUAMAN 6 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Aquaman (2016) #56/57).

Aquaman e Mera sono davvero pronti alla nascita di un bambino? In più il ritorno della Fossa!

HARLEY QUINN 5 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Harley Quinn (2016) #63/64)

Anche per Harley Quinn è il momento di far i conti con L’anno del Criminale e con la proposta di Apex Lex!

HELL ARISEN: INFERNO SULLA TERRA 2 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Year of the Villain: Hell Arisen #3/4).

Si conclude la miniserie che fa da raccordo fra la fine della Justice League di Scott Snyder e l’ascesa di Perpetua, L’anno del Criminale e Dark Nights: Death Metal. Lo scontro fra le forze di Lex Luthor e quelle del Batman che Ride raggiunge il suo climax. Se state seguendo pedissequamente gli eventi che coinvolgono la Justice League l’acquisto è obbligato.

Panini DC Italia: i volumi

JUSTICE LEAGUE VOL. 1: LA TOTALITÀ (17×26, C., 176 pp., col. • € 21, Contiene: Justice League (2018) #1/7)

Come facilmente intuibile, Panini DC Italia decide di continuare a riproporre in volume la Justice League di Scott Snyder. Se non l’avete letta negli albi spillati, il recupero è assolutamente consigliato!

SUICIDE SQUAD VOL. 1: CATTIVO SANGUE (17×26, C., 136 pp., col. • € 17, Contiene: Suicide Squad #1/5)

Tom Taylor (Injustice, DCeased) prende le redini di Suicide Squad con risultati divertenti e sorprendenti. La serie durerà solo due volumi, se cercate una lettura abrasiva e senza peli sulla lunga questo volume fa al caso vostro. Consigliato!

SUPERGIRL VOL. 2: LA CASATA DI EL UNITA (17×26, B., 168 pp., col. • € 16, Contiene: Supergirl (2016) #27/33)

Secondo volume della Supergirl legata alla gestione di Brian M. Bendis su Superman. Kara si spinge fino ai limiti della galassia per conoscere la verità sulla distruzione di Krypton finendo nel bel mezzo di un conflitto con la Cittadella.

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics e Hill House

DOOMSDAY CLOCK (17×26, C., 456 pp., col. • € 40, Contiene: Doomsday Clock (2018) #1/12).

A solo un mese di distanza dalla fine della pubblicazione in spillato, arriva il volume che raccoglie tutto Doomsday Clock la maxi-serie di Geoff Johns e Gary Frank che, mettendo in correlazione New 52 e Rebirth, ha scavato a fondo nel significato di eroismo e nel fondamentale ruolo che all’interno dell’Universo DC ha Superman. Consigliato!

HEROES IN CRISIS (17×26, C., 240 pp., col. • € 27, Contiene: Heroes in Crisis (2018) #1/9).

Ancora una riproposta in volume, questa volta tocca alla maxi-serie Heroes in Crisi di Tom King e Clay Mann. King voleva scavare a fondo nella psicologia dei (super)eroi e nei loro traumi purtroppo il risultato è tutt’altro che memorabile. Fra l’altro proseguendo la lettura delle varie serie nei prossimi mesi, The Flash e Dark Nights: Death Metal due su tutte, vi accorgerete come gli avvenimenti accaduti qui verranno pian piano riassorbiti.

HARLEEN (21,6×27,7, C., 200 pp., col., con sovraccoperta, € 26, Contiene: Harleen #1/3).

Se cercate un volume ottimamente disegnato e con una storia matura su Harley Quinn, Harleen di Stjepan Šejic fa decisamente al caso vostro. Torneremo alle origini del personaggio, al suo primo incontro con Joker e al loro morboso rapporto che passa anche da una inspiegabile attrazione fisica. Una delle migliori proposte della Black Label. Consigliato.



SHADE, LA RAGAZZA CANGIANTE (17×26, C., 336 pp., col. • € 32, Contiene: Shade, the Changing Girl (2016) #1/12)

Cecil Castellucci e Marley Zarcone rileggo il personaggio di Shade in versione femminile e adolescente. Le atmosfere lisergiche della serie originale vengono così sfumate in un racconto sci-fi che parla di bullismo e adolescenza in maniera intelligente e mai banale. Una delle migliori proposte dell’etichetta Young Animal. Consigliato.

THE DOLLHOUSE FAMILY – LA CASA DELLE BAMBOLE (17×26, C., 160 pp., col. • € 19 Contiene: The Dollhouse Family (2019) #1/6).

Il veterano Mike Carey e il disegnatore Peter Gross imbastiscono una storia dal retrogusto vertighiano che paga dazio ad una certa letteratura lovercraftiana ma anche ad una certa fantascienza stile Ai Confini della Realtà. Alice ha ricevuto un incredibile regalo di compleanno: una bellissima casa delle bambole. Mentre la situazione familiare precipita, la casa parla alla ragazzina e le promette che metterà le cose a posto… ma a che prezzo? Consigliato solo agli amanti delle atmosfere horror della Vertigo anni ’90.

JOHN CONSTANTINE, HELLBLAZER VOL. 1: I SEGNI DEL DOLORE (17×26, B., 216 pp., col. • € 19, Contiene: Sandman Universe Presents: John Constantine, Hellblazer (2019) #1, Books of Magic (2018) #14, John Constantine, Hellblazer (2019) #1/6).

Ci ha messo decisamente un po’ ma John Constantine è davvero tornato! Merito di un Simon Spurrier in grande spolvero che confeziona questa nuova serie che riporta il mago tabagista nella sua Londra quella in cui magia e crimini camminano pericolosamente fianco a fianco. Se eravate lettori di Hellblazer questo volume è un acquisto obbligato, se non avete mai letto nulla sul personaggio questo è un ottimo punto di partenza. Caldamente consigliato!

Panini DC Italia – le proposte in volume

BATMAN: ANNO UNO (17×26, C., 144 pp., col. • € 17, Contiene: Batman (1940) #404/407)

Le origini definitive nonché quelle più influenti di Batman così come sono state raccontate da Frank Miller e David Mazzucchelli. Una storia che ha influenzato il modo di raccontare Batman e Bruce Wayne ma anche il Commissario Gordon e Catwoman per i decenni successivi. Imprescindibile, acquisto obbligato!

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 2: CICLI (17×26, B., 136 pp., col. • € 14, Contiene: Y: The Last Man (2002) #6/10)

Yorick e Ampersand, gli unici rappresentati del sesso maschile rimasti vivi sulla Terra, iniziano il loro viaggio coast to coast negli USA. Prima tappa Marrisville, una cittadina in Ohio con pericoloso segreto. Consigliato!

SANDMAN LIBRARY VOL. 5: IL GIOCO DELLA VITA (17×26, B., 192 pp., col., € 18, Contiene: Sandman (1988) #32/37)

Il gioco della vita è forse il volume più famoso del Sandman di Neil Gaiman. Imprescindibile qualora non lo possediate già!

SANDMAN LIBRARY VOL. 6: FAVOLE E RIFLESSI (17×26, B., 264 pp., col., € 21, Contiene: Sandman (1988) #29/31, Sandman (1988) #38/40, Sandman (1988) #50, Sandman Special #1, Vertigo Preview #1)

Un ciclo di storie incentrate sul cambiamento! Imprescindibile qualora non lo possediate già!

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

DC OMNIBUS: BATMAN E ROBIN DI TOMASI E GLEASON (18,3×27,7, C., 1248 pp., col., con sovraccoperta € 95, Contiene: Batman and Robin (2009) #20/22, Batman and Robin (2011) #0/40, Batman and Robin (2011) #23.1, Batman and Robin Annual #1/3, Robin Rises: Omega #1, Robin Rises: Alpha #1, Secret Origins (2014) #4, Detective Comics (2011) #27)

In un unico mastondontico volume arriva una delle serie di Batman migliori di tutti i tempi. Il Batman and Robin di Peter J. Tomasi e Patrick Gleason rilegge in chiave moderna il Dinamico Duo con una serie di archi narrativi mai banali e sempre coinvolgenti. È qui che Tomasi dà sostanza a Damian Wayne che da macchietta diventa un personaggio a tutto tondo. Consigliatissimo!

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

BATMAN DI SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO 6 (16×21, B., 96 pp., col. • € 4.90, contiene: Batman (2011) #19/22).

Su questo numero inizia Anno Zero, l’arco narrativo con cui Scott Snyder e Greg Capullo rivisitano le origini di Batman aggiungendo nuovi elementi alla mitologia del Cavaliere Oscuro. Noi continuiamo a consigliarvelo caldamente

Panini DC Italia – i classici

DC CLASSIC: ADAM STRANGE VOL. 1 (17×26, C., 352 pp., col., con sovraccoperta, € 28, Contiene: Showcase (1956) #17/19, Mystery in Space (1960) #53/79)

Con un occhio già proiettato alla prossima fatica di Tom King, la maxi serie Strange Adventures, l’editore modenese ripropone le prime mitiche avventure di Adam Strange. Solo per gli amanti della fantascienza vintage.