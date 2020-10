Torniamo puntuali con il nostro spazio spazio mensile, che anticipa come sempre di qualche giorno le prime uscite ufficiali Panini DC Italia.

Ottobre è un mese composto da 5 settimane per questo le uscite sono in realtà partite la scorsa settimana con l’uscita del volume DC Classic – I Migliori del Mondo 1. Come sempre vi forniremo qualche dettaglio sulle proposte che troverete in fumetteria, libreria o edicola di modo da poter indirizzare consapevolmente i vostri acquisti.

Panini DC Italia – guida agli acquisti ottobre 2020

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN 9 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman (2016) #83/84). Penultimo capitolo per La città di Bane e quindi alla conclusione della gestione firmata Tom King, con il numero in uscita il mese potremo tirare le somme sul suo lavoro.

BATMAN 10 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Detective Comics (1937) #1016/1017). Proprio nel bel mezzo dell’evento L’Anno del Criminale, Batman e Mr. Freeze uniscono le forze. Continua l’arco narrativo migliore del team creativo composto da Peter J. Tomasi e Doug Mahnke.

SUPERMAN 10 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Superman #23/24). Si ritorna prepotentemente sull’incredibile rivelazione fatta da Superman, domandosi, legittimamente, se la sua decisione sia stata presa senza alcun tipo di restrizione come ad esempio una legata alla magia ovvero una delle poche debolezze dell’Uomo d’Acciaio.

SUPERMAN 11 (17×26, s., 56 pp., col. • € 6, contiene: Superman – Man of Tomorrow #1/2).

Panini DC Italia, decide decisamente a sorpresa, di proporre sullo spillato dedicato all’Azzurrone la nuova serie, uscita solo in digitale negli Stati Uniti, Superman – Man of Tomorrow affida a Robert Venditti (Hawkman) e Paul Pelletier (Aquaman). Qualora non leggiate abitualmente Superman o siate scontenti della gestione Bendis acquistate ad occhi chiusi questo numero del quindicinale per riconciliarvi con il personaggio e più in generale con il fumetto supereroistico. Il primo arco narrativo firmato Venditti e Pellettier durerà solo 3 numeri italiani, i due torneranno poi per un’altra manciata di storie. Vedremo come si comporterà l’editore modenese. Consigliatissimo!

BATMAN/SUPERMAN 5 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman/Superman (2019) #6, Infected: The Commissioner (2020) #1). L’infezione diffusa dai Secret Six ha permesso al Batman che Ride di liberarsi definitivamente iniziando così un conto alla rovescia che ci porterà a Inferno sulla Terra prima e a Dark Nights: Death Metal poi. Il tutto risulterà estremamente più chiaro tenendo ben presente gli avvenimenti raccontati da Scott Snyder su Justice League.

WONDER WOMAN 5 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Wonder Woman (2016) #80/81).

Wonder Woman deve affrontare la sua nemesi, Cheetah più potente e letale che mai grazie alla spada Ammazzadei donatale da Luthor!

JUSTICE LEAGUE 5 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Justice League (2018) #38/39).

Si conclude, con un cliffhanger, la Guerra Giustizia/Destino e con essa l’epica gestione della Justice Legue firmata da Scott Snyder! Cosa ne pensate?

FLASH 6 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Flash (2016) #86/88).

In una Central City in rovina, Flash affronta Re Cold in un albo preludio al celebrativo The Flash #750.

LANTERNA VERDE 6 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, contiene: The Green Lantern: Season Two (2020) #3).

Hal Jordan è bloccato sulla Terra e dovrà cercare alcuni piloti scomparsi fra cui una sua ex-fiamma.

AQUAMAN 5 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Aquaman (2016) #55, Aquaman (2016) Annual #2.

Giunge al termine lo scontro fra Aquaman e Black Manta!

HARLEY QUINN 5 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Harley Quinn (2016) #61/62)

Fra le fatiche che Harley Quinn deve sostenere c’è anche una nottata in compagnia di Catwoman in una Gotham spettrale.

DOOMSDAY CLOCK 12 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, contiene: Doomsday Clock #12).

L’incontro/scontro fra Superman e il Dottor Manhattan chiude questo “sequel” di Watchmen. Solo il grande Geoff Johns poteva imbastire un finale così “positivo” e carico di vibrazioni Silver Age! Consigliato!

HELL ARISEN: INFERNO SULLA TERRA 1 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Year of the Villain: Hell Arisen #1/2).

Fra la fine della Justice League di Scott Snyder e l’ascesa di Perpetua, L’anno del Criminale e Dark Nights: Death Metal si colloca questo Hell Arisen: L’inferno sulla Terra ovvero una miniserie di 4 numeri scritta da James Tynion IV con matite di Steve Epting e Javier Fernandez che narra lo scontro fra le forze di Lex Luthor e quelle del Batman che Ride. Se state seguendo pedissequamente gli eventi che coinvolgono la Justice League l’acquisto è obbligato.

Panini DC Italia: i volumi

LA LEGIONE DEI SUPER-EROI VOL. 1: LUNGA VITA ALLA LEGIONE! (17×26, B., 160 pp., col. • € 19, contiene: Legion of Super-Heroes (2019) #1/6)

Dopo il volume prologo del mese scorso, Brian M. Bendis inizia ufficialmente la sua avventura con la Legione dei Super-Eroi catapultando Jon Kent nel 31° Secolo, ma perché la Legione lo ha voluto lì con sé?

BATMAN E GLI OUTSIDERS VOL. 2: PUNTO DI ROTTURA (17×26, B., 192 pp., col. • € 23, contiene: Batman and the Outsiders (2019) #7/12, Batman and the Outsiders Annual (2019) #1)

Dopo un primo volume squisitamente introduttivo e dal forte retrogusto anni ’90, Bryan Hill dà una sterzata più personale alla serie con Signal che cade nelle grinfie di Ra’s Al Ghul. Ottimi i disegni di Dexter Soy. Se vi è piaciuto il primo volume, acquistate ad occhi chiusi perché la serie è in crescita.

TERRIFICS VOL. 3: IL GIOCO DI DIO (17×26, B., 144 pp., col. • € 14, contiene: Terrifics (2018) #15/18, Terrifics Annual (2019) #1)

Gene Luen Yang eredita le redini della testata da Jeff Lemire per un primo arco narrativo non brillantissimo. Già dal prossimo volume però si noterà un certo miglioramente. Discrete le matite di Stephen Segovia.

RED HOOD: OUTLAW VOL. 1: PRINCIPE DI GOTHAM (17×26, B., 352 pp., col. • € 29, contiene: Red Hood – Outlaw (2016) #26/36, Red Hood – Outlaw Annual (2016) #2/3)

Con un corposo brossurato, Scott Lobdell infonde nuova linfa in questa serie che non smette di sorprendere. Jason Todd, solo contro tutti, con un nuovo costume è pronto a vendicare la morte di Arsenal! Se avete letto sin dall’inizio la serie continuatela con questo volume, ne vale davvero la pena!

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics e Hill House

BOOKS OF MAGIC VOL. 2: SECONDO QUARTO (17×26, B., 176 pp., col. • € 16, Contiene: Books of Magic (2018) #7/13)

Continua quella che è di fatto la serie più consistente del Sandman Universe con un importante giro di boa. Tim viaggerà fino al regno di Faerie in compagnia della dottoressa Rose… ma riuscirà poi a tornare a casa? Se avete acquisto il primo volume, proseguite tranquillamente all’acquisto.

TRE JOKER 1 (21,6×27,6, B., 48 pp., col. • € 6.90, Contiene: Batman – Three Jokers (2020) #1)

Alla fine della sua run su Justice League, Geoff Johns faceva sedere Batman sulla sedie di Mobius. Il Cavaliere Oscuro scopriva così che a Gotham hanno sempre operato 3 Joker, ma come è possibile? Arriva in Italia, a poca distanza dall’uscita negli Stati Uniti, la miniserie che promettere di rispondere a questo quesito. Johns imbastisce, come ci ha abituato, a una storia solidissima e ricca di riferimenti ai grandi incontri fra Batman e Joker mentre Jason Fabok illustra il tutto con tratto possente. Non è quello che potreste aspettarvi, consigliato!

JOKER/HARLEY: CRIMINAL SANITY VOL. 1 (21,3×27,7, C., 104 pp., col. • € 18, Contiene: Joker/Harley: Criminal Sanity #1/3)

Kami Garcia, Mico Suayan, Mike Mayhew e Jason Badower rileggono in chiave Black Label/Elseworld il primo incontro fra Joker e Harleen Quinzel, la futura Harley Quinn, qui nelle vesti della profiler più in gamba del G.C.P.D. Ideale per chi della romance fra i due non può proprio fare a meno!

WONDER WOMAN: TERRA MORTA 2 (21,6×27,6, B., 48 pp., col. • € 6.90, Wonder Woman – Dead Earth (2020) #2)

Daniel Warren Johnson continua la sua personalissima, ed efficacissima, rilettura di Wonder Woman in chiave post-apocalittica. In questo secondo numero scopriremo quello che è accaduto a Isola Paradiso e al resto delle Amazzoni.

BASKETFUL OF HEADS — UNA CESTA PIENA DI TESTE (17×26, C., 184 pp., col. • € 22, Basketful of Heads (2017) #1/7)

Primo titolo dell’etichetta horror Hill House curata da Joe Hill (Lock & Key) ovvero il figlio di Stephen King. Cittadina di provincia americana, metà anni ’80. June fa visita al suo ragazzo che ha lavorato per tutta l’estate come vice sceriffo ma la fuga di alcuni detenuti e una tempesta getta la cittadina nel caos scoperchiandone i segreti. Basketful of Heads è forse uno dei migliori volumi che leggerete in questo finale del 2020, alle matite il disegnatore italiano Leomacs per una prova esagerata! Imperdibile, acquisto obbligato!

Panini DC Italia – le proposte in volume

BATMAN DAY 2020: GIÙ IL MANTELLO, SU LA MASCHERA (17×26, C., 96 pp., col. • € 9.90, Contien: Detective Comics (1937) 457, Detective Comics (1937) 571, Detective Comics (1937) 787, Batman (1940) 250, Batman (2016) 23).

Volume speciale, celebrativo e antologico per il Batman Day 2020 di cui vi abbiamo già prontamente riportato tutte le iniziative.

SANDMAN LIBRARY – EDIZIONE DEFINITIVA CON COFANETTO (Contiene 14 brossurati della Sandman Library • € 250).

Il leggendario fumetto scritto da Neil Gaiman ritorna in uno splendido cofanetto contenente la serie completa! In questa edizione speciale, ricca di contenuti extra, troverete non solo i dieci volumi che compongono la serie originale di Sandman, ma anche il visionario prequel Ouverture, la storia Cacciatori di sogni in due versioni e la raccolta di storie brevi Notti eterne! L’investimento è cospicuo ma stiamo parlando in uno dei capolavori della letteratura mondiale. Imprescindibile e consigliato!

SANDMAN LIBRARY VOL. 1: PRELUDI E NOTTURNI (17×26, B., 240 pp., col. • € 21, Contiene: Sandman (1988) #1/8).

Le origini del mito: Neil Gaiman ci presenta la prima avventura dedicata a Sandman, il Re dei Sogni! Chi ha catturato Sogno degli Eterni? E chi lo aiuterà a liberarsi dalla sua prigionia? Consigliato!



SANDMAN LIBRARY VOL. 2: CASA DI BAMBOLA (17×26, B., 232 pp., col. • € 21, Contiene: Sandman (1988) #9/16).

Il secondo arco narrativo del leggendario fumetto di Neil Gaiman! Durante la prigionia di Morfeo, alcuni sogni sono fuggiti dal loro reame… ma sarà possibile ora rintracciarli? Ma soprattutto: cosa accadrebbe se un gruppo di serial killer si riunisse per una convention? Consigliato!

ACTION COMICS VOL. 3: GLI UOMINI D’ACCIAIO (17×26, C., 144 pp., col. • € 17, Contiene: Action Comics (1938) #967/972).

Continua la riproposizione delle serie Rinascita e quindi anche del solidissimo Action Comics firmato dal leggendario Dan Jurgens!

BATMAN: HUSH (17×26, C., 320 pp., col. • € 31, Contiene: Batman (1940) #608/619, Absolute Batman: Hush).

Ci sono davvero pochissime storie in grado di calamitare l’attenzione di una intera generazione di lettori e Batman: Hush è sicuramente fra quelle. Jeph Loeb e Jim Lee imbastiscono una storia corale, accessibile e dal grande impatto visivo basata sul mistero dell’identità del villain Hush e sul ritorno di un incredibile personaggio! Consigliato!

DARK NIGHTS: METAL (17×26, C., 208 pp., col. • € 24, Contiene: Dark Nights: Metal #1/6).

Scott Snyder e Greg Capullo imbastiscono una storia esagerata, in più di un senso, in cui Batman rimane intrappolato nel Multiverso Oscuro ovvero una dimensione in cui a trionfare è tutto ciò che è perverso! Un evento esplosivo, il Mad Max – Fury Road della DC e che attualmente ne rappresenta ancora la spina dorsale narrativa. Consigliato!

RONIN (17×26, C., 336 pp., col. • € 32, Contiene: Ronin (1983) #1/6).

Nel 1983 Frank Miller intuisce le potenzialità del manga e la raffinatezza di una certa fantascienza sperimentale francese. Nasce Ronin un graphic novel assolutamente avanti rispetto ai suoi tempi: un samurai morì con disonore nel XIII Secolo, ma ora, nel XXI, avrà una seconda occasione! Un’opera fondamentale per capire quanto i linguaggi fumetti siano simili eppure diversi. Imprescindibile e consigliato!

DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION SUPERMAN: PER L’UOMO CHE AVEVA TUTTO (25,5×35,5, C., 128 pp., col. • € 24, Contiene: Superman #423, Action Comics #583, DC Comics Presents #85, Superman Annual #11).

Vengono riproposte in questo volume di grande formato le storie di Superman firmate da Alan Moore con cui i lettori si congedavano dall’Uomo d’Acciaio pre-Crisi sulle Terre Infinite. Si tratta di storia seminali, influenti e che riverbereranno in tutto l’Universo DC per i decenni successivi. Imprescindibile e consigliato!

JUSTICE LEAGUE: NO JUSTICE (17×26, C., 144 pp., col. • € 17, Justice League – No Justice (2018) #1/4)

Panini DC Italia ripropone, giustamente, in volume la miniserie che ha dato il via alla gestione di Scott Snyder di Justice League per una operazione di recupero e avvicinamento all’evento Dark Nights: Death Metal. Ideale per chi cerca una storia della Justice League che ne incarni lo spirito più “cosmico”. Consigliato!

DCEASED: UNKILLABLES – DURI A MORIRE (17×26, C., 144 pp., col. • € 17, Contiene: DCeased: Unkillables #1/3)

Tom Taylor realizza questa nuova miniserie ambientata nell’universo di DCeased con protagonisti alcuni villain fra cui Deathstroke, Bane, Cheetah e Deadshot che funge da ideale raccordo fra il primo e il secondo volume. Se avete DCeased non lasciatevi sfuggire questo DCeased: Unkillables! Consigliato!

IL BATMAN CHE RIDE (17×26, C., 144 pp., col. • € 27, Contiene: Batman Who Laughs #1/7, Batman Who Laughs: The Grim Knight #1)

Sempre nell’ottica di avvicinamento a Dark Nights: Death Metal, Panini DC Italia ripropone la miniserie con le origini del Batman che Ride ovvero uno delle più letali e fortunate aggiunte al già ricco pantheon di personaggi DC. Se amate il personaggio questo volume è un acquisto obbligato! Consigliato!

BATMAN: IL LUNGO HALLOWEEN (17×26, C., 384 pp., col. • € 35, Contiene: Batman: The Long Halloween #1/13)

Il Lungo Halloween è una delle storie imprescindibili di Batman. Jeph Loeb e Tim Sale imbastiscono una storia che si colloca nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro e in cui Batman, Gordon e Harvey Dent devono unire le forze per fermare una serie di omicidi che sta sconvolgendo Gotham. Imprescindibile, acquisto obbligato!

BATMAN: IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO L’ULTIMA CROCIATA (17×26, C., 64 pp., col., € 12, Contiene: The Dark Knight Returns: The Last Crusade #1)

Ritorna in una nuova edizione il one-shot prequel de Il Ritorno del Cavaliere Oscuro scritto a quattro mani da Brian Azzarello e Frank Miller con matite di John Romita Jr.

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN & PERÉZ VOL. 1: TITANS PER SEMPRE! (17×26, C., 240 pp., col., € 27, Contiene: DC Comics Presents (1978) #26, New Teen Titans (1980) #1/8)

I Titani di Wolfman e Peréz sono stati uno dei più grandi successi commerciali della DC negli anni ’80 e Panini DC Italia prova a riproporli in Italia in questa nuova edizione.

SUPERMAN: ORIGINI SEGRETE (17×26, C., 232 pp., col., € 27, Contiene: Superman: Secret Origin (2009) 1/6)

Le origini di Superman, raccontante in maniera “definitiva” da Geoff Johns e illustrate da un Gary Frank che paga dazio al compianto Christopher Reeve. Se cercate un volume che vi faccia apprezzare l’Uomo d’Acciaio e assolutamente questo! Consigliato!

EVENTI DC: ODISSEA COSMICA (17×26, C., 208 pp., col., € 24, Contiene: Cosmic Odyssey (1988) #1/6)

Uno degli eventi DC più sottovalutati di sempre ritorna in una nuova edizione che non mancherà di esaltare i disegni di Mike Mignola. Abbiamo già parlato in maniera approfondita di Odissea Cosmica che è a tutti gli effetti un acquisto quasi obbligato. Consigliato!

SANDMAN LIBRARY VOL. 3: LE TERRE DEL SOGNO (17×26, B., 160 pp., col., € 16, Contiene: Sandman (1988) #17/20)

Continua la riedizione del Sandman di Neil Gaiman. Cosa succede quando uno scrittore perde l’ispirazione? Cosa sognano i gatti? Quale destino per un’ex supereroina oppressa dalla solitudine? Imprescindibile qualora non lo possediate già!

SANDMAN LIBRARY VOL. 4: STAGIONE DELLE NEBBIE (17×26, B., 224 pp., col., € 19, Contiene: Sandman (1988) #21/28)

Il quarto volume della nuova edizione di Sandman raccoglie probabilmente il miglior ciclo di storie della serie. Grande protagonista qui anche Lucifer! Imprescindibile qualora non lo possediate già!

PREACHER VOL. 2: FINO ALLA FINE DEL MONDO (17×26, C., 224 pp., col., € 21, Contiene: Preacher (1995) #8/17)

Nel secondo volume della riedizione del classico di Garth Ennis scopriamo perché Jesse ha lasciato Tulip ed è diventato un predicatore… la risposta è più complessa e pericolosa di quanto si pensi… Imprescindibile qualora non lo possediate già!

HE-MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE: I DOMINATORI DEGLI UNIVERSI (17×26, B., 144 pp., col., € 14, Contiene: He-Man and the Masters of the Multiverse #1/6)

Come ogni franchise che si rispetti anche He-Man e i Dominatori dell’Universo ha avuto diverse incarnazioni che Tim Seleey si diverte a far scontrare. Solo per i fan più irriducibile delle mitiche action figures.

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

DC VERTIGO OMNIBUS: PLANETARY (18,3×27,7, C., 864 pp., col., con sovraccoperta, € 79 Contiene: Planetary #1/27, Planetary/Batman: Night On Earth #1, Planetary/The Authority: Ruling the World #1, Planetary/JLA: Terra Occulta #1, Gen¹³ #33)

Planetary è l’ultima grande storia rivoluzionaria del fumetto supereroistico, nel senso più ampio del termine, prodotta a cavallo fra gli anni ’90 ed i 2000. Un Warren Ellis davvero in stato di grazia per un affresco meta-fumettistico incredibile. L’omnibus è imperdibile anche perché raccoglie tutti i vari one-shot compreso quello eccezionale con Batman. Da avere nella propria libreria, acquisto fondamentale.

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

BATMAN DI SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO 6 (16×21, B., 96 pp., col. • € 4.90, contiene: Batman (2011) #15/18).

Si conclude La Morte della Famiglia: chi vivrà? Chi morirà? E soprattutto… chi riderà per ultimo? Continua la riproposizione della gestione New 52 di Snyder e Capullo di Batman: state comprando questa collana? cosa ne pensate di questo Batman? Noi continuiamo a consigliarvelo caldamente

Panini DC Italia – i classici

DC CLASSIC: BATMAN VOL. 1 (17×26, C., 352 pp., col., con sovraccoperta, € 28, Contiene: Detective Comics #27/45, Batman #1/3 e New York World’s Fair Comics #2.)

Con questo volume è possibile rivivere l’esordio di Batman partendo dal seminale Detective Comics #27.