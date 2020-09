Torniamo puntuali con il nostro spazio spazio mensile ,che anticipa come sempre di qualche giorno le prime uscite ufficiali Panini DC Italia di settembre fornendovi qualche dettaglio sulle proposte che troverete in fumetteria, libreria o edicola di modo da poter indirizzare consapevolmente i vostri acquisti.

Panini DC Italia – guida agli acquisti settembre 2020

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman (2016) #81/82).

Ci avviciniamo a grandi passi alla fine della gestione di Tom King.

BATMAN 8 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Detective Comics (1937) #1014/1015).

Punto di svolta per il collaudato team creativo di Detective Comics, Peter J. Tomasi e Doug Mahnke che si stanno concentrando su Mr Freeze per l’arco narrativo migliore finora della loro gestione.

SUPERMAN 8 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Superman #21/22).

Nelle mani dell’Uomo d’Acciaio c’è il destino dei Pianeti Uniti: Superman contro Mogul, di fronte alle più grandi potenze della galassia!

SUPERMAN 9 (17×26, s., 56 pp., col. • € 6, contiene: Action Comics #22/23).

Inizia un nuovo arco narrativo intitolato La Casa dei Kent!

BATMAN/SUPERMAN 4 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman/Superman (2019) #5, The Infected: Scarab (2020) #1).

I Secret Six stanno per diffondere la loro infezione nell’Universo DC, e solo la potenza combinata di Batman e Superman può fermarli… ma se falliranno, la Terra diverrà il seme di un nuovo Multiverso Oscuro!

WONDER WOMAN 4 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Wonder Woman (2016) #78/79).

Gli eventi dell’Anno del Criminale portano tragedia e dolore nel mondo di Wonder Woman! In possesso della spada Ammazzadei, Cheetah si rivela un’avversaria troppo forte per la Principessa delle Amazzoni!

JUSTICE LEAGUE 4 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Justice League (2018) #36/37).

Penultimo appuntamento con la Guerra Giustizia/Destino e con l’epica Justice Legue di Scott Snyder!

FLASH 5 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Flash (2016) #36/37).

Penultimo capitolo de Il regno dei Nemici di Joshua Williamson e Christian Duce!

LANTERNA VERDE 5 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, contiene: The Green Lantern: Season Two (2020) #2).

Esiliato sulla “noiosa” Terra, Hal Jordan sta per imparare che quando si fa parte del Corpo delle Lanterne Verdi non si deve mai abbassare la guardia…

AQUAMAN 4 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Aquaman (2016) #53/54).

Aquaman e Mera si incontrano per la prima volta dallo scontro avvenuto ad Atlantide in Terra Sommersa!

HARLEY QUINN 4 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Harley Quinn (2016) #59/60)

Dopo una notte agitata, Harley Quinn si risveglia con le fattezze di un orribile insetto! E come se non bastasse, dovrà vedersela anche con un’invasione aliena!

DOOMSDAY CLOCK 11 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, contiene: Doomsday Clock #11).

Penultimo appuntamento con la maxi-serie di Geoff Johns e Gary Frank. Se finora avevate sospeso il giudizio su questo “sequel” di Watchmen vi consigliamo caldamente di lasciarvi sfuggire gli ultimi numeri: perché il Dottor Manhattan e Superman si stanno scontrando? qual è la vera natura dell’Universo DC?

EVENTO LEVIATHAN 2 (17×26, S., 56 pp., col. • € 6, Contiene: Event Leviathan (2019) #3/4).

Chi è Leviathan, colui che ha improvvisamente smantellato tutte le agenzie d’intelligence del mondo?

EVENTO LEVIATHAN 3 (17×26, S., 56 pp., col. • € 6, Contiene: Event Leviathan (2019) #5/6).

Il più grande giallo dell’Universo DC giunge al termine: chi è Leviathan? E come ha fatto a smantellare tutte le agenzie di spionaggio del mondo? Ultimi due capitoli del mini-evento di Brian M. Bendis e Alex Maleev.

Panini DC Italia: i volumi

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY VOL. 1: IL SETTORE FANTASMA (17×26, B., 136 pp., col. • € 14, contiene: Justice League Odyssey #1/5).

Ancora una serie nata dagli eventi della miniserie Nessuna Giustizia che aveva dato il via alla gestione firmata da Scott Snyder della Justice League. La squadra composta da Cyborg, Starfire, Azrael e la Lanterna Verde Jessica Cruz si addentrano nel Settore Fantasma dove devono ora convivere tutti quei pianeti tenuti prigionieri da Brainiac. La convivenza è resa ancora più difficile quando al gruppo si unisce… Darkseid! Quale saranno le intenzioni dell’ex-Signore di Apokolips?

CATWOMAN VOL. 3: AMICA O NEMICA? (17×26, B., 152 pp., col. • € 15, Contiene: Catwoman (2018) #16/21).

Joëlle Jones conclude la sua gestione di Catwoman collegandosi anche all’Anno del Crimine. Una gestione tutto sommato positiva e capace di ritagliarsi una propria autonomia interna se così si può dire.

NIGHTWING VOL. 9: RITORNO DI FIAMMA (17×26, B., 144 pp., col. • € 14, Contiene: Nightwing (2016) #57/62).

Il veterano Dan Jurgens prende le redini delle avventure di Dick Grayson anzi Ric! L’amnesia causata dalla pallottola sparata da KGBeast ha permesso a Ric di costruirsi una vita lontano da Batman a Blüdhaven ma quale è il mistero dietro la mancanza della sua memoria? riuscirà inoltre Ric ha sopire l’eroe che è in lui?

LA LEGIONE DEI SUPER-EROI: MILLENNIUM (17×26, C., 144 pp., col. • € 17 Contiene: Superman #14/15, Supergirl #33, Legion of Super- Heroes: Millennium #1/2.).

Brian M. Bendis rilancia la mitica Legione dei Super-Eroi iniziando con il più classico degli incipit: Superboy (Jon Kent) riceve una offerta che non potrà rifiutare!

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics

LUCIFER VOL. 2: LA DIVINA TRAGEDIA (17×26, B., 176 pp., col. • € 16, Contiene: Lucifer (2018) #7/13).

Lucifer si è finalmente liberato dalla sua prigionia, ma il ritorno sulla Terra non sarà indolore… Il Principe degli Inferi dovrà viaggiare per svariati mondi dei morti per evitare una nuova guerra tra inferno e paradiso!

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 1 (21,6×27,6, B., 32 pp., col. • € 5.90, Contiene: Joker: Killer Smile (2019) #1).

Jeff Lemire e l’italiano Andrea Sorrentino provano a psicanalizarre il Joker attraverso lo sguardo e gli sforzi di un volenteroso dottore. Un horror psicologico che paga dazio ad Alan Moore e al suo Watchmen. Da provare.

BATMAN: DANNATO (21.3×27.7, C. con sovraccoperta, 176 pp., col. • € 23, Contiene: Batman: Damned (2019) #1/3).

Joker è morto. Chi l’ha ucciso Batman o delle Oscure Forze in campo a Gotham? Brian Azzarello e Lee Bermejo scavano nel trauma che ha trasformato Bruce Wayne in Batman.

Panini DC Italia – le proposte in volume

BATMAN DAY 2020: GIÙ IL MANTELLO, SU LA MASCHERA (17×26, C., 96 pp., col. • € 9.90, Contien: Detective Comics (1937) 457, Detective Comics (1937) 571, Detective Comics (1937) 787, Batman (1940) 250, Batman (2016) 23).

Volume speciale, celebrativo e antologico per il Batman Day 2020 di cui vi abbiamo già prontamente riportato tutte le iniziative.

SANDMAN LIBRARY – EDIZIONE DEFINITIVA CON COFANETTO (Contiene 14 brossurati della Sandman Library • € 250).

Il leggendario fumetto scritto da Neil Gaiman ritorna in uno splendido cofanetto contenente la serie completa! In questa edizione speciale, ricca di contenuti extra, troverete non solo i dieci volumi che compongono la serie originale di Sandman, ma anche il visionario prequel Ouverture, la storia Cacciatori di sogni in due versioni e la raccolta di storie brevi Notti eterne! L’investimento è cospicuo ma stiamo parlando in uno dei capolavori della letteratura mondiale. Imprescindibile e consigliato!

SANDMAN LIBRARY VOL. 1: PRELUDI E NOTTURNI (17×26, B., 240 pp., col. • € 21, Contiene: Sandman (1988) #1/8).

Le origini del mito: Neil Gaiman ci presenta la prima avventura dedicata a Sandman, il Re dei Sogni! Chi ha catturato Sogno degli Eterni? E chi lo aiuterà a liberarsi dalla sua prigionia? Consigliato!



SANDMAN LIBRARY VOL. 2: CASA DI BAMBOLA (17×26, B., 232 pp., col. • € 21, Contiene: Sandman (1988) #9/16).

Il secondo arco narrativo del leggendario fumetto di Neil Gaiman! Durante la prigionia di Morfeo, alcuni sogni sono fuggiti dal loro reame… ma sarà possibile ora rintracciarli? Ma soprattutto: cosa accadrebbe se un gruppo di serial killer si riunisse per una convention? Consigliato!

ACTION COMICS VOL. 3: GLI UOMINI D’ACCIAIO (17×26, C., 144 pp., col. • € 17, Contiene: Action Comics (1938) #967/972).

Continua la riproposizione delle serie Rinascita e quindi anche del solidissimo Action Comics firmato dal leggendario Dan Jurgens!

BATMAN: HUSH (17×26, C., 320 pp., col. • € 31, Contiene: Batman (1940) #608/619, Absolute Batman: Hush).

Ci sono davvero pochissime storie in grado di calamitare l’attenzione di una intera generazione di lettori e Batman: Hush è sicuramente fra quelle. Jeph Loeb e Jim Lee imbastiscono una storia corale, accessibile e dal grande impatto visivo basata sul mistero dell’identità del villain Hush e sul ritorno di un incredibile personaggio! Consigliato!

DARK NIGHTS: METAL (17×26, C., 208 pp., col. • € 24, Contiene: Dark Nights: Metal #1/6).

Scott Snyder e Greg Capullo imbastiscono una storia esagerata, in più di un senso, in cui Batman rimane intrappolato nel Multiverso Oscuro ovvero una dimensione in cui a trionfare è tutto ciò che è perverso! Un evento esplosivo, il Mad Max – Fury Road della DC e che attualmente ne rappresenta ancora la spina dorsale narrativa. Consigliato!

RONIN (17×26, C., 336 pp., col. • € 32, Contiene: Ronin (1983) #1/6).

Nel 1983 Frank Miller intuisce le potenzialità del manga e la raffinatezza di una certa fantascienza sperimentale francese. Nasce Ronin un graphic novel assolutamente avanti rispetto ai suoi tempi: un samurai morì con disonore nel XIII Secolo, ma ora, nel XXI, avrà una seconda occasione! Un’opera fondamentale per capire quanto i linguaggi fumetti siano simili eppure diversi. Imprescindibile e consigliato!

DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION SUPERMAN: PER L’UOMO CHE AVEVA TUTTO (25,5×35,5, C., 128 pp., col. • € 24, Contiene: Superman #423, Action Comics #583, DC Comics Presents #85, Superman Annual #11).

Vengono riproposte in questo volume di grande formato le storie di Superman firmate da Alan Moore con cui i lettori si congedavano dall’Uomo d’Acciaio pre-Crisi sulle Terre Infinite. Si tratta di storia seminali, influenti e che riverbereranno in tutto l’Universo DC per i decenni successivi. Imprescindibile e consigliato!

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

DC OMNIBUS: FLASH DI MARK WAID VOL. 1 (18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 928 pp., col. • € 85, Contiene: Flash #62/85, Flash Annual #4/6, Green Lantern #30/31, 40, Flash 50th Special #1, Justice League Quaterly #10).

Agli inizi degli anni ’90, Mark Waid prende in mano le redini di The Flash e ridefinisce per sempre il personaggio sotto la cui maschera c’è Wally West l’ex-Kid Flash che aveva preso il posto del suo mentore Barry Allen a seguito dei tragici eventi di Crisi sulle Terre Infinite. Si tratta di un ciclo storico, forse il migliore di sempre sul personaggio, capace di influenzare l’intera generazione successiva di scrittori. Imprescindibile e consigliato!

DC ABSOLUTE: THE NEW FRONTIER (20,5×31, C. con slipcase, 528 pp., col. • € 60, Contiene: DC: The New Frontier #1/6, Justice League: The New Frontier Special #1, Solo #5).

La Justice League non ha molte storie singole a sé stanti da poter consigliare e The New Frontier del compianto Darwyn Cooke è l’eccezione che conferma la regola. Una storia corale, avvincente dal taglio Silver Age che riconcilia, a fine lettura, con sé stessi e con la letteratura supereroistica. Imperdibile e consigliato!

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

BATMAN DI SCOTT SNYDER & GREG CAPULLO 5 (16×21, B., 96 pp., col. • € 4.90, contiene: Batman (2011) #0, 13/15).

Inizia La Morte della Famiglia con il ritorno del Joker più inquietante che mai! Continua la riproposizione della gestione New 52 di Snyder e Capullo di Batman: state comprando questa collana? cosa ne pensate di questo Batman? Noi continuiamo a consigliarvelo caldamente!

Panini DC Italia – i volumi antologici

IL GRANDE LIBRO DI BATMAN E ROBIN (18,3×27,7, C., 376 pp., col. • € 25 Contiene: Detective Comics (1937) #38, 571, 677, 796, 826, Batman (1940) #65, 105, 213, 408, 427, 456, Batman Adventures (1992) #31, All Star Batman and Robin the Boy Wonder (2005) #9, Batman: Battle for the Cowl (2009) #3, Batman and Robin (2009) #1, Batman Inc. (2012) #8).

In questa antologia riviviamo, in 16 storie, le migliori avventure in coppia del Dinamico Duo: Batman e Robin!

Panini DC Italia – i classici

DC CLASSIC: LA LEGIONE DEI SUPER-EROI VOL. 1 (17×26, C. con sovraccoperta, 328 pp., col. • € 28 Contiene: Adventure Comics (1938) #247, #267, #282, #290, #293, #300/310, Action Comics (1938) #267, #276, #287, #289, Superboy (1949) #86, #89, #98, Superman (1939) #147).

Scelta coraggiosissima quella di Panini DC Italia che ripropone le storie classiche della Legione quelle con protagonista Superboy e antecedenti a quelle più famose di Paul Levitz e Keith Giffen.