Panini DC Italia ha svelato le copertine di Superman, Flash e Justice League

Pochi minuti fa, attraverso la sua pagina facebook ufficiale, Panini DC Italia ha svelato le prime tre copertine dei primi 3 albi con cui esordirà in edicola e fumetteria a partire dal prossimo 4 giugno. Si tratta di Superman, Flash e Justice League.

Superman 1 di Gabriele Dell’Otto:

Volo Metropolis / Roma: pochi istanti, con Gabriele Dell’Otto e Superman! Finalmente possiamo svelarvi gli splendidi artwork dei numeri 1 DC targati Panini Comics! Apriamo le danze con la capitale italiana e il Colosseo che fanno da sfondo alla copertina di Superman 1, disponibile in edicola, fumetteria e online dal 4 giugno! E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la bellissima Museum Edition che potete ammirare nella seconda foto!

SUPERMAN 1

Autori: Brian Michael Bendis, Szymon Kudranski

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics #1012, Action Comics #1013

• CITY EDITION: CON COPERTINA ESCLUSIVA PANINI COMICS REALIZZATA DA UN MAESTRO DEL FUMETTO E AMBIENTATA IN ITALIA!

• Evento Leviathan! Cos’è, chi è Leviathan, l’entità che ha annientato tutte le più potenti organizzazioni di intelligence della Terra? È un singolo potentissimo essere o un’organizzazione tentacolare?

• Mentre la Mafia Invisibile continua a tramare, entra in scena Rosa e Spina, la donna più pericolosa del DCU!

• È L’Anno del Criminale, cosi ha decretato Lex Luthor! Chi accetterà i suoi doni?

Justice Legue 1 di Lelio Bonaccorso:

La Valle dei Templi è sorvegliata dal più grande gruppo di supereroi di sempre. La Justice League piomba ad Agrigento con questa fantastica copertina realizzata da Lelio Bonaccorso! La troverete su Justice League 1, disponibile in edicola, fumetteria e online dal 4 giugno! E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la bellissima Museum Edition che potete ammirare nella seconda foto!

JUSTICE LEAGUE 1

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Jorge Jiménez

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League #30/31

• CITY EDITION: CON COPERTINA ESCLUSIVA PANINI COMICS REALIZZATA DA UN MAESTRO DEL FUMETTO E AMBIENTATA IN ITALIA!

• L’inizio della Guerra Giustizia/Destino!

• L’universo che consciamo è una menzogna e tocca a Lex Luthor rimetterlo a posto!

• Straordinari ritorni e colpi di scena mozzafiato per il primo, esplosivo numero del nuovo mensile della Justice League!

Flash 1 di Andrea Sorrentino:

Da Central City a Napoli, Flash arriva più veloce della luce! Andrea Sorrentino gli dedica questa splendida copertina in cui il nostro supereroe sfreccia davanti al Vesuvio. La troverete disponibile online e in fumetteria su Flash 1 a partire dal 4 giugno. E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la bellissima Museum Edition che potete ammirare nella seconda foto!