Panini DC Italia: prime uscite e primi problemi

Arrivano nelle librerie e in edicola i supereroi più amati dell’Universo DC. Dal 4 giugno, infatti, sono avviate ufficialmente in Italia le pubblicazione DC Comics a cura di Panini Comics con storie che riguardano personaggi come Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde. Al riguardo Panini Comics ha pubblicato anche degli albi introduttivi gratuiti e tutte le uscite canoniche saranno disponibili sia in formato cartaceo che digitale.

Per quanto riguarda le pubblicazioni cartacee, queste sono disponibili in due formati: i periodici spillati o brossurati distribuiti nelle edicole e fumetterie e i volumi speciali disponibili in fumetterie e librerie. In particolare le serie principali DC saranno dieci con albi spillati monografici di cui due quindicinali, Batman e Superman, e otto mensili quali Justice League, Wonder Woman, Batman, Superman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, Harley Quinn e DC Crossover. I numeri uno, rilasciati recentemente, si caratterizzano per la City Edition in cui ogni copertina è ambientata in una città italiana.

Dopo l’uscita dei primi albi, sono sorti anche i primi problemi legati all’adattamento e alla traduzione. Il primo grosso problema è emerso con l’albo gratuito “L’anno del criminale”. Stiamo parlando di un volume che RW Edizioni aveva annunciato per il Free Comic Book Day 2019, ma che col passaggio di diritti è stato pubblicato da Panini sempre come albo gratuito. In particolare l’errore riguarda la traduzione dell’originale Green Arrow (in italiano dovrebbe essere Freccia Verde) in Lanterna Verde. Una svista che risulta alquanto inconcepibile vista la totale differenza tra i due supereroi e i due nomi originali. Pare, inoltre, che il suddetto errore compaia per tutto l’albo confermando una completa confusione in fase di stesura e una mancanza di corretta revisione pre-uscita.

Come se non bastasse, alcuni utenti hanno lamentato dei problemi anche nel primo volume canonico di Batman con le storie di Tom King. Gli utenti, infatti, hanno segnalato dei problemi di traduzione con le edizioni originali. Alcuni dialoghi sembrano essere totalmente slegati col contesto, tanto da risultare farraginosi e poco limpidi, in particolare il monologo di Gotham Girl sull’importanza di essere partner di Batman.

In realtà non è la prima volta che accadono problemi di questo genere. Nel 2006 infatti sono divenuti celebri gli errori di traduzione di Planeta deAgostini che quando portò i fumetti DC Comics in Italia presentavano grossolani errori di traduzione, con decine di refusi in lingua spagnola tali da cedere i diritti della DC nel 2011 alla RW Lion. Speriamo quindi che Panini Comics possa in qualche modo sistemare queste sviste e stare più attenta con i prossimi numeri.