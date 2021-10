Panini Marvel, conferenza annunci uscite 2022

Oggi, 29 ottobre, nel corso di Lucca Comics & Games 2021, Panini Marvel ha tenuto una delle conferenze più attese e interessanti di tutto questo ultimo periodo. A partire dalle 13.30 infatti, in diretta sui canali Facebook, Twitch e Youtube di Panini Marvel, sono stati presentati i nuovi annunci per quanto riguarda le prossime uscite per il 2022.

Noi di Tom’s Hardware Italia Cultura Pop abbiamo seguito l’evento in diretta, riportando tutte le novità che annunciate nel corso della conferenza, di modo da potervi fornire un completo recap di tutto quanto presentato. Panini Marvel prevede un 2022 davvero ricco di uscite e di novità, dopo un altrettanto ricco 2021 dal punto di vista editoriale.

I primi annunci della conferenza sono stati quelli riguardanti le testate in formato spillato. A partire dal prossimo febbraio potremo trovare un nuovo ciclo di Spiderman, con una storia strutturata in 19 capitoli intitolata Beyond, che prevede l’entrata in scena di un nuovo “clone” di Spiderman, che andrà a sostituire lo stesso Peter Parker. Si prosegue poi con il rilancio, sempre da febbraio, di Venom, che ripartirà con una nuova numerazione per passare poi X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine una sorta di riscrittura del presente e del futuro di Logan. Riparte poi anche la serie, rinumerata per un nuovo inizio, di Hulk che inaugura una nuova e lunga saga.

A marzo parte una nuova serie anche per Captain America, con un nuovo arco narrativo in cinque parti. Avengers Forever è invece una nuova testata, che riprende le avventure di tutti i personaggi che hanno avuto a che fare con gli Avengers, e che verrà pubblicato proprio all’interno del mensile Panini Marvel omonimo a partire dal numero 51 di marzo. Nuova uscita a marzo anche con Devil’s Reign, uno dei Marvel’s Events che vedrà in azione un variegato parterre di eroi che verrà pubblicato su Marvel Miniseries.

Passando poi ai volumi, è stato presentato anche un nuovo ciclo di Thor God of Thunder, in uscita con un nuovo lettering a giugno. in previsione per il 2022 ci sono anche due cofanetti, contenenti volumi brossurati: uno sulla Potente Thor e un secondo dedicato ai Fantastici Quattro di Walter Simonson. Inoltre, durante la live è stato annunciato un ulteriore cofanetto riguardante l’intera saga di Spiderman Smascherato.

Per quanto riguarda il formato Marvel Omnibus si parla invece di Heroes Reborn, la serie completa anni ’90, di un volume dedicato a She-Hulk, in un ciclo pubblicato anni fa con uno spiccato tono ironico. entrambi in uscita prevista per marzo, a maggio invece arriverà un unico Omnibus di oltre mille pagine su The Mighty Thor contenete le prime storie di Simonson. Altro Omnibus previsto con le prime storie di The Amazing Spiderman, con tutta una serie di contenuti extra davvero molto interessanti. Uscita prevista per giugno.

Per quanto riguarda le Marvel Collection sono previsti volumi di materiale inedito sulla morte del Doctor Strange, un volume ad aprile e un volume companion a giugno, una miniserie su Kang il Conquistatore, previsto anche questo per aprile, uno su MoonKnight a maggio e uno su Black Panther in uscita per giugno, un ulteriore volume su I Fantastici Quattro Life’s Story ambientata nel 1961 e infine Dark Age.

Per il formato Grandi Tesori abbiamo Spiderman Blue, in uscita a giugno, e X-Men Inferno, mentre per i Marvel Deluxe troviamo ancora Doctor Strange con due distinti volumi in uscita a febbraio e aprile. sempre in versione Deluxe, arriva anche MoonKnigth in tre differenti volumi, per aprile e maggio. Annunciati anche i Marvel Absolute, di formato decisamente oversize, di cui il primo volume tratterà l’intera Storia dell’Universo Marvel in uscita a maggio.