Sembra proprio che Paper Girls non avrà una seconda stagione, essendo stata cancellata da Prime Video. Nessuno si sarebbe aspettato una cancellazione del genere e un blocco verso la seconda stagione, anche perché questa serie tv aveva ricevuto sia una buona accoglienza da parte del pubblico che della critica. Il progetto, quindi, basato sulla graphic novel di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang, potrebbe trovare nuove strade per esprimere tutto il suo potenziale e confermarsi tra il grande pubblico. In base a quanto riportato da Deadline, parrebbe che dopo essere stata cancellata, Paper Girls sia comunque rimasta nei piani di Legendary Television (uno degli investitori del progetto televisivo) che vorrebbe proseguire il progetto e trovare una nuova casa, streaming o televisiva, per la serie.

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

I numeri al centro di tutto, anche dopo che Paper Girls è stata cancellata

Pur avendo raccolto un unanime consenso generale, i numeri al lancio di Paper Girls l’hanno probabilmente condotta ai risultati che conosciamo. Le motivazioni alla base dei risultati numerici potrebbero essere ricondotti sia all’uscita de Gli Anelli del Potere (magari adombrando la serie tv e spostando l’attenzione degli spettatori altrove), sia alla gigantesca campagna di marketing alla base di quest’ultima. La pubblicità intorno a Paper Girls non è stata molta, anche se la sua pubblicazione su Amazon Prime Video ha sicuramente attinto dalla nostalgia di un pubblico da poco orfano di Stranger Things. La serie è prodotta da Christopher C. Rogers, Stephany Folsom, Christopher Cantwell, Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Steven Prinz e Plan B. Folsom è stata anche la creatrice del Paper Girls televisivo.

Paper Girls cancellata



Paper Girls parla di un gruppo di ragazze il cui lavoro è quello di consegnare i giornali al mattino, le quali, nell’Halloween del 1988 restano coinvolte in una serie di vicende ed eventi legati al viaggio nel tempo. Da tutto ciò si sviluppa un’avventura che si concentra sia sulle sue dinamiche fantascientifiche che umane, con una missione fondamentale di fondo.