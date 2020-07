Paper Girls – Christopher Cantwell (Halt and Catch Fire) al lavoro sulla serie TV

Annunciata quasi un anno fa, della serie TV basata su Paper Girls di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang si erano un po’ perse le tracce nella miriade degli altri progetti annunciati da Amazon Prime Video senza per altro avere dettagli in merito.

Nella tarda serata di ieri però Christopher Cantwell ha confermato con un tweet di far parte del progetto in qualità di co-showrunner e postando l’immagine di quello che sembra un grosso raccoglitore per gli appunti dalla “writers room”. Ricordiamo che Stephany Folsom (Toy Story 4) è la showrunner e sceneggiatrice principale della serie.

I’m always misplacing my glasses in the writers room, so I finally got a string to wear them around my neck.

Very “old man” I know, but I can get away with it as a co-showrunner (of a new TV series with Rogers and brilliant writer Steph Folsom, based on a stellar BKV comic). pic.twitter.com/nXTPRwfnul

— Christopher Cantwell (@ifyoucantwell) June 30, 2020