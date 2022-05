Papersera News di Corrado Mastantuono arriva nella collana Topolino Extra. Il volume in questione contiene 5 storie con le quali il prolifico autore ha rilanciato la storica serie Papersera che, nata nel 1969 dalle menti di Richard T. Kinney e Tony Strobl, ha vissuto fra gli anni ’70 e gli anni ’90 periodi di notevole notorietà con storie di alto profilo realizzate soprattutto in Italia e in Brasile.

Papersera News

Papersera News di Corrado Mastantuono, news of the world

In Papersera News, Paperino e Paperoga sono i due implacabili reporter dell’omonimo quotidiano paperopolese di proprietà di Paperon de’ Paperoni il quale, fungendo anche da editore del giornale, non manca di “spronare” i due affinché trovino un modo per far vendere più copie possibili e quindi aumentare i profitti. I due redattori si trovano così invischiati in bizzarre inchieste e “avventure giornalistiche”. Come detto in apertura sono 5 le storie contenute nel volume. Si parte con Zio Paperone e l’Oroscopo Improvvisato in cui Paperino e Paperoga si improvvisano, in tutti i sensi, esperti astrologi facendo balzare sì le vendite del Papersera grazie alle loro strambe indicazioni ma anche finendo nel mirino del boss Tony Coriandolo.

In Paperino, Paperoga e Il Meteorite Pacificatore invece i due reporter sono disposti a tutto pur di raccogliere la testimonianza di una signora la cui casa è stata distrutta da un meteorite, anche recapitare un prezioso vaso alla sorella della suddetta. Compito che si rivelerà più insidioso del previsto. In Archimede e l’Inventore Inceppato invece i due accompagnano un assonato Archimede alla Fiera della Scienza per scrivere un articolo sulla gara fra i cervelloni del Calisota, gara presa un po’ troppo sul serio da qualcuno ed in cui Archimede la spunterà grazie all’improbabile aiuto di Bum Bum Ghigno.

Papersera News

In Paperino, Paperoga e il Biscotto Indigesto invece i due redattori fanno visita alla stabilimento del principale sponsor del Papersera. Scoprendo però che l’azienda dolciaria è in grave crisi, i due si prodigheranno per aiutarla e soprattutto per evitare l’ira di Paperone. Infine in Rockerduck e la Filantropia Contagiosa, Paperino e Paperoga vengono spediti addirittura in trasferta alla ricerca di un rarissimo artefatto su cui scrivere un articolo ma soprattutto che possa permettere a Paperone di battere in una singolare gara di filantropia il rivale di sempre, Rockerduck appunto.

Papersera News di Corrado Mastantuono, un’altra Paperopoli

Uno dei grandi pregi del fumetto Disney è anche quello di rendere eccezionale il quotidiano. Le grandi storie Disney spesso infatti non hanno una premessa molto elaborata ma al contrario partono da situazioni semplici e quotidiane appunto che si trasformano in grandi avventure e/o in fulminanti ed esilaranti spaccati. Papersera News metabolizza questa caratteristica e la rielabora all’ennesima potenza.

Si tratta infatti di mettere al centro la vita quotidiana, la cronaca pura e semplice, di una delle metropoli fittizia più vive e vibranti di sempre: Paperopoli. Spesso infatti la città fa da mero sfondo alle vicende di alcuni dei suoi più illustri abitanti, uno su tutti Paperon de’ Paperoni, ma cosa accade alla gente comune? anche loro vivono incredibili avventure? Parrebbe di sì come giustamente narra con prontezza il Mastantuono sceneggiatore che, utilizzando alcuni dei personaggi più noti nonché lo strampalato duo composto da Paperino e Paperoga, imbastisce storie veloci e ficcanti ora più tendenti alla tradizione come Paperino, Paperoga e Il Meteorite Pacificatore ora dal taglio più moderno come Zio Paperone e l’Oroscopo Improvvisato o Paperino, Paperoga e il Biscotto Indigesto, queste ultime forse le migliori due fra le cinque contenute nel volume.

L’autore comprende bene quindi lo spirito dell’operazione e miscela personaggi noti e simpatici cammei, come quello riuscitissimo del suo Bum Bum, con “comuni paperopolesi” che diventano il fulcro della narrazione. Mastantuono è funambolico nell’inventare e snocciolare una serie di “caratteristi”, personaggi che già soltanto tramite la sagacia con cui vengono nominati lasciano presagire divertenti e surreali evoluzioni delle inchieste giornalistiche.

È una formula narrativa per certi versi più ardua quella scelta da Corrado Mastantuono il quale tuttavia riesce con convinzione a portare una ventata di freschezza in seno a stilemi narrativi spiccatamente disneyani e legati al fumetto umoristico più tradizionale.

Dal punto di vista grafico, i paperi di Mastantuono sono rumorosi e sguaiati. Espressivi all’ennesima potenza ma mai grotteschi, agili e scattanti in tavole che grazie alla loro ricchezza (che comprende non solo sfondi dettagliati ma anche una grande quantità di figure spesso contemporaneamente in campo) riescono benissimo a catturare la frenesia della città e le più disparate ambientazioni urbane dalle strade, ai diversi interni fino agli spazi industriali e fieristici. Il tratto del disegnatore è caratterizzato da linee lunghe e continue, sicure ma mai ridondanti. Non c’è un abuso del tratteggio quanto invece della linea spezzata che dona dinamicità e un tocco di realismo ad un impianto grafico spiccatamente umoristico. La costruzione della tavola e la ripartizione degli spazi è estremamente ordinata e tradizionale (lo schema utilizzato è il classico 2 riquadri su 3 strisce per pagina) praticamente senza eccezioni il che conferisce un ritmo sostenuto alla lettura.

Papersera News

Il volume

Panini Disney continua a proporre con successo questi volumi cartonati formato 20.5×28 cm maneggevoli e agili nella lettura, anche grazie ad una ottima rilegatura a filo e alla precisa rifilatura delle pagine, che esaltano anche il lavoro grafico degli autori. Questo volume si segnala in particolare anche per il corposo apparato redazionale e la presenza di numerosi contenuti extra. Oltre ad una breve introduzione e un ottimo contributo editoriale legato all’origine della serie, c’è da segnalare una lunga e divertente intervista doppia a Corrado Mastantuono che si sdoppia fra sceneggiatore e disegnatore. È presente anche una sezione dedicata agli studi dei personaggi e al processo creativo che spiega il passaggio dalla sceneggiatura alla tavola. Da segnalare infine anche una sezione dedicata alla realizzazione della copertina, inedita, del volume.