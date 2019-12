Paradox annuncia l’arrivo di Werewolf: the apocalypse 5ed

Paradox Interactive, proprietaria del marchio World of Darkness, ha annunciato di aver concesso la licenza per lo sviluppo e la pubblicazione di Werewolf: the apocalypse 5e.

A fruire di questo accordo sarà la Hunters Entertainment, azienda di “piccolo” calibro nota per prodotti come “The ABC of D&D”, “Outbreak: Undead 2nd Ed” o Kids on Bikes. Il progetto verrà portato avanti in collaborazione con la Renegade Games

Viene quindi svelata l’identità della compagnia che non molto tempo addietro, in occasione della PDXCon di Berlin, fu oggetto di diverse speculazioni quando Sean Greaney (manager del brand WoD) si limitò ad annunciare di “aver trovato il partner adatto” a sviluppare la nuova edizione di questo gioco e allinearlo alla nuova versione di Vampire.

Il manager ha quindi mantenuto la parola data quando disse che ulteriori informazioni sarebbero arrivate prima della fine dell’anno.

Werewolf: the apocalypse sarà la seconda proprietà intellettuale Paradox ad essere data in concessione a case esterne: il primo, e grande, caso fu quello dell’ultima edizione di Vampire, concessa alla Modiphius.

In questa nuova versione del gioco dedicato ai Lupi Mannari, i giocatori vestiranno i panni (o, se preferite, le pelli) dei Garou: individui nati dalla fusione del mondo materiale e di quello spirituale, in grado di acquisire a piacimento la loro forma animalesca. Guerrieri che lottano in nome della dea madre Gaia in un’eterna battaglia contro i servi del Wyrm, un’oscura potenza dedita alla distruzione del mondo conosciuto.

Per lanciare al meglio la notizia è stato rilasciato anche un trailer ufficiale dedicato :

Stando a quanto annunciato dalla casa di produzione svedese, la nuova edizione del gioco sarà disponibile sul mercato a partire dal 2021.

A spezzare la lunga attesa avremo, verso fine 2020, invece l’uscita di “Vampire: The Masquerade -The Expandable Card Game” un gioco di carte basato, come è intuibile, proprio sul principale gioco del World of Darkness e attualmente in fase di sviluppo proprio da parte della Renegade Games.

Considerato che, tradizionalmente, Werewolf è sempre stato il secondo gioco nel ciclo delle linee produttive dedicate a Wod è lecito chiedersi se non manchi poco all’annuncio di una nuova edizione di Mage: The ascension e, a seguire, di Wraith: the oblivion (tradizionalmente prodotti come terzo e quarto gioco all’interno dell’universo di Mondo di Tenebra). Torneremo ad aggiornarvi qualora questo dovesse accadere.