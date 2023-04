Buone notizie per i fan di Star Trek, che finalmente potrebbero realizzare uno dei loro sogni: entrare nell’Accademia della Flotta Stellare! Secondo quanto rivelato nelle scorse ora da Deadline, arriva a velocità curvatura la notizia della realizzazione di Starfleet Academy, nuova serie in arrivo su Paramount Plus in un futuro non troppo lontano. Mentre stiamo seguendo le ultime imprese di Picard e si attende con curiosità giugno per vedere la seconda stagione di Strange New Worlds, la possibilità di entrare in una delle istituzioni più note della Federazione diventa un modo appassionante di esplorare ulteriormente il ricco universo di Star Trek.

Star Trek avrà una nuova serie, Starfleet Academy, che aprirà le porte dell’Accademia della Flotta Stellare

All’interno della saga, l’Accademia della Flotta Stellare non è stata solamente menzionata numerose volte, tramite i ricordi dei grandi personaggi, ma è stata anche teatro di alcuni episodi delle grandi serie, come avvenuto in The Next Generation, ed è divenuta centrale per via del leggendario test della Kobayashi Maru, visto per la prima volta in Star Trek: L’Ira di Khan e divenuto uno dei tratti più noti del franchise. Proprio per la sua importanza, l’Accademia era divenuta protagonista di un videogioco, Starfleet Academy, in cui i giocatori interpretavano un giovane cadetto, affrontando tutte le sfide che li avrebbero portati a servire a bordo delle navi della Flotta Stellare.

L’annuncio della nuova serie di Star Trek, Starfleet Academy, è stato dato dai produttore esecutivo e showrunner Alex Kurtzman e Noga Landau:

Sono aperte le ammissioni all’Accademia della Flotta Stellare! Esplorate la Galassia! Per la prima volta in più di un secolo, il campus sarà aperto accettando persone di almeno sedici anni terrestri (o equivalenti per altre specie) che sognano di supere i propri limiti fisici, mentali e spirituali, che apprezzino l’amicizia, spirito di corpo, onore e devozione a cause più grandi di loro. Il corso di studio sarà duro, gli istruttori saranno i migliori dei rispettivi campi, e coloro che saranno ammessi vivranno e studieranno fianco a fianco con studenti provenienti da ogni specie. Oggi incoraggiamo coloro che condividono i nostri sogni, i nostri obiettivi e valori a diventare una nuova generazione di cadetti mentre intraprendono i loro primi passi verso la creazione di un brillante futuro per tutti noi. Ex Astris, Scientia!

Secondo quanto anticipato, la produzione di Starfleet Academy inizierà nel 2024, e vedrà come protagonisti un gruppo di giovani cadetti che sotto la guida di istruttori severi scopriranno cosa significhi essere un ufficiale della flotta stellare, affrontando anche sfide più comuni, come amicizia, rivalità e primi amori. Da quanto anticipato, sembra che questa serie si rivolga a un pubblico adolescenziale, ampliando quindi il target a cui si rivolge il franchise.