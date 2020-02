Paramount Network celebra febbraio con una super programmazione!

Paramount Network, il canale in mano al gruppo di ViacomCBS Networks Italia, ha annunciato tutte le novità legate al suo palinsesto per il nuovo mese di febbraio. A partire da oggi, gli appassionati potranno vedere Una donna in carriera, Gli intoccabili e tanti altri lungometraggi.

La serie di lungometraggi stellati cade in concomitanza della volontà del network di migliorare il suo posizionamento sul mercato attraverso la campagna House of Stars, cercando di rafforzare la sua competitività rispetto agli altri colossi dell’intrattenimento casalingo. Di seguito, tutti i film annunciati accompagnati dalla data di messa in onda.

Lunedì 3 febbraio, alle 21.10 – Una donna in carriera

Martedì 4 febbraio, alle 21.10 – Gli intoccabili

Mercoledì 5 febbraio, alle 21.10 – Cold Mountain

Giovedì 6 febbraio, alle 21.10 – The Hurricane, Il grido dell’innocenza

Venerdì 7 febbraio alle 21.10 – Le streghe di Eastwick

Sabato 8 febbraio, alle 21.10 – Disney La spada nella roccia

Domenica 9 febbraio, alle 21.10 – Star Trek, Il futuro ha inizio

Martedì 11 febbraio alle 21.10 – Le Cronache di Narnia – il leone, la strega e l’armadio

Sabato 15 febbraio – Grease

Domenica 16 febbraio – Star Trek, into Darkness

Sabato 22 febbraio alle ore 20.10 – The aviator

Domenica 23 febbraio, alle 21.10 – Star trek, beyond

Sabato 29 febbraio, triplo appuntamento con American Beauty, La promessa dell’Assassino e Fargo

Insomma, un mese all’insegna del divertimento e dei cult per il palinsesto di Paramount Network. Vi ricordiamo che per guardare tutti i film dovete sintonizzarvi al canale 27 di Tivusat o sul 158 di Sky. Quali sono le vostre opinioni? E, soprattutto, quali sono i vostri film preferiti di questa lunga lista?