Paramount Network: tutti gli anime Yamato Video in streaming gratuito

Paramount Network ha aggiornato la pagina del suo sito ufficiale dedicata agli anime che presenta in streaming gratuito e legale una proposta che mescola novità e qualche serie storica.

Eccovi l’elenco completo.

Haikyu!! L’Asso del Volley – Stagione 4 (in simulcast con il Giappone)

Al Karasuno Kageyama viene selezionato per il Ritiro giovanile nazionale, mentre Tsukishima è scelto per un ritiro delle matricole promettenti della prefettura. Hinata, non sopportando l’idea di venire lasciato indietro, cerca un modo di intrufolarsi.

Haikyu!! L’Asso del Volley – OAV Terra vs Cielo (episodi 1-2)

Alle qualifiche per il rappresentante della città di Tokyo quattro squadre si contendono la vittoria. La prima partita vede i gatti del Nekoma scontrarsi contro l’eccentrico Kotaro Bokuto e i gufi della Fukurodani.

Lamù – La Ragazza dello Spazio – OAV Special (episodi 1-8)

Cosa accadrà nel futuro di Lamù? Apri quella porta e lo scoprirai.

Gigi la Trottola (episodi 1-27)

Chi crederebbe mai che un soldo di cacio maniaco ed irriverente, sia in realtà un asso in tutti gli sport? Nessuno che non conosca Gigi Sullivan.

Yattaman (episodi 1-25)

Due ragazzi sono alle prese con la costruzione di un cane robot, mentre uno strano trio viene ingaggiato da un misterioso ladro per andare alla ricerca di una pietra.

Daltanious – Il robot del futuro (episodio 1-40)

1995. Astronavi aliene hanno attaccato il Giappone e portato la miseria ovunque. I teppisti Tanosuke, Kento, Manabu e Jiro si guadagnano da vivere con furtarelli al mercato locale. Del tutto casualmente, si imbattono in una base spaziale…

Aria The Animation

Una pestifera bambina, Ai, si presenta alla Aria Company esigendo di essere accompagnata in un giro in gondola. È però presente solo Akari.

Chrno Crusade

Sorella Rosette sembra creare più problemi di quanti riesca a risolverne.

Sengoku Basara – Samurai Kings

L’intero Giappone è in guerra e l’obiettivo dei vari Stati Belligeranti è quello di riunire il Paese sotto il proprio controllo. Masamune Date e Yukimura Sanada si scontrano per la prima volta sul campo di battaglia.

Servamp

Mahiru, quando torna da scuola, scopre che il gatto che aveva raccolto si è trasformato in una persona.

Regalia – The Three Sacred Stars

Yui e Rena conducono una vita pacifica, ma la comparsa di una misteriosa ragazzina del passato di Rena sconvolgera’ le loro vite.

Cutie Honey Universe

Una super androide costruita da suo padre per combattere il male, che si trasforma in una sexy eroina per respingere i mutanti criminali!

Il Conte di Montecristo

Il conte di Monte Cristo è un anime dello studio Gonzo, ispirato all’opera di Dumas, ma ambientato in un lontanissimo futuro dove, però, gli esseri umani sembra non abbiano imparato nulla dai passati errori.

Tutte le serie anime proposte da Paramount Network sono licenziate tramite Yamato Video. Tutte le serie, eccetto quelle in simulcast con il Giappone che sono sottotitolate, inoltre presentano il doppiaggio italiano.