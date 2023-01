Vi siete abbonati a Paramount Plus, ma per una serie di motivi non volete più rinnovare l’abbonamento? Non abbiate timore, come tutti i principali servizi di streaming anche Paramount+ permette di disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo. Non serve dare alcuna comunicazione preventiva o contattare l’assistenza, poiché la procedura è molto semplice, rapida e immediata e in questo articolo vi spieghiamo proprio come fare.

Paramount Plus: ecco come disattivare l’abbonamento

Costi e precisazioni su abbonamento

Il costo del servizio streaming è di 7.99 euro mensili con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. È anche possibile stipulare un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Paramount+, tuttavia, è disponibile anche tramite abbonamento con Sky, nell’ambito del nuovo accordo pluriennale a livello europeo. Grazie a questo accordo, gli abbonati Sky con Sky Cinema possono accedere ai contenuti della piattaforma senza costi aggiuntivi.

Come tutti i principali servizi di streaming, comunque, anche Paramount+ non prevede vincoli e si può disdire in qualsiasi momento a costo zero. Inoltre annullare la sottoscrizione all’abbonamento non vi cancellerà anche l’account, quindi avrete la possibilità di rinnovare l’abbonamento in futuro.

Come si disattiva l’abbonamento?

Per disdire l’abbonamento, invece, avrete a disposizione varie possibilità a seconda del dispositivo che preferite utilizzare.

PC e browser Web

Andate sul sito ufficiale e accedete al vostro account Tra le varie opzioni troverete la voce Annulla abbonamento che dovrete cliccare Accettate i termini di cancellazione e fate clic su Sì, cancella il mio abbonamento Inserite un motivo per cui annullate l’abbonamento e fate clic su Completa annullamento

iPad, iPhone, Mac e Apple TV

Se avete sottoscritto un abbonamento a Paramount+ tramite il vostro ID Apple procedete come segue:

Dal vostro dispositivo iOS (iPad o iPhone):

Nella schermata iniziale, fate tap su Impostazioni e poi sull’ID Apple nella parte superiore dello schermo, dove si trova l’indirizzo e-mail. Potrebbe essere necessario inserire la password In corrispondenza di Abbonamenti, fate tap su Gestisci. Cercate, quindi, l’abbonamento Paramount+ Disattivate il Rinnovo automatico (sposta il selettore da verde a grigio). L’abbonamento si interromperà alla fine del ciclo di fatturazione corrente.

Da desktop o PC:

Aprite iTunes (PC) o l’applicazione App Store (Mac). Se non avete effettuato la registrazione, accedete con il vostro ID Apple Dalla barra dei menu nella parte superiore dello schermo del computer o nella parte superiore della finestra dell’App Store, scegliete Account e poi Visualizza il mio account. Inserite, quindi, la password Nella pagina Informazioni sull’account, scorrete fino alla sezione Impostazioni. A destra di Abbonamenti, fate clic su Gestisci Cercate l’abbonamento Paramount+ Disattivate il rinnovo automatico per annullare un abbonamento e l’abbonamento si interromperà alla fine del ciclo di fatturazione corrente.

Su Apple TV 4, è possibile modificare gli abbonamenti solo per le app tvOS installate su quella Apple TV:

Aprite le impostazioni Selezionate Utenti e account, quindi selezionate il vostro account Selezionate Abbonamenti Scegliete l’abbonamento che volete gestire, quindi selezionate Annulla abbonamento. Se non compare Annulla abbonamento, l’abbonamento è già stato annullato e non verrà rinnovato.

Dispositivi Android

Se avete sottoscritto l’abbonamento tramite Google Play Store, questi sono i passaggi che dovete seguire per annullarlo:

Assicuratevi di aver effettuato l’accesso con l’account Google Play dal quale avete effettuato l’acquisto Avviate l’applicazione Google Play Store Fate tap su Menu, poi Le mie app, in seguito andate su Abbonamenti e fate tap sull’app dell’abbonamento che volete annullare In alternativa, fate tap su Menu, poi Le mie app, in seguito fate tap sull’applicazione dell’abbonamento che volete annullare e poi fate tap sulla pagina dei dettagli dell’applicazione Fate tap su Annulla e Sì per confermare l’annullamento Lo stato di questo abbonamento verrà modificato da Abbonato a Annullato. Se in futuro si dovesse cambiare idea, basterà abbonarsi di nuovo

Amazon Fire TV

Infine se volete annullare l’abbonamento tramite Amazon Fire TV, questi sono i passaggi da seguire: