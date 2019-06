Paranormal Activity: torna al cinema con un nuovo capitolo?

Nelle ultime ore stanno circolando alcune interessanti indiscrezioni in merito all'horror Paranormal Activity. A quanto pare, dopo quattro anni di stop, potrebbe entrare in lavorazione un nuovo capitolo.

A quanto pare, dopo quattro anni di stop, potrebbe entrare in lavorazione un nuovo capitolo, il settimo. A confermare quanto detto è lo stesso CEO della Paramount, Jim Gianopulos, il quale avrebbe affermato:

“Stiamo collaborando con il super produttore di horror Jason Blum per portare al pubblico un nuovo film di Paranormal Activity”.

Dunque, l’avvio del progetto dovrebbe essere stato confermato dalle parole di Gianopulos, ma ovviamente ancora le informazioni sul progetto sono minime, poiché non si sa ancora né il titolo, né gli attori che potrebbe far parte del cast e quindi partecipare alle riprese del nuovo film. Secondo quanto dichiarato dal CEO della Paramount, sarà ancora una volta Jason Blum a collaborare con la casa cinematografica Paramount, inseme alla Blumhouse. Altro dubbio che potrebbe “tormentare” i fan riguarda la trama: sarà un sequel o un prequel dei film precedenti? Non ci resta che attendere per avere qualche dettaglio in più.

In Italia, il primo capitolo del film horror Paranormal Activity, diretto da Oren Peli che risale all’anno 2007, aveva incassato al Box Office 6,5 milioni di euro nelle prime 2 settimane di programmazione e 3,7 milioni di euro nel primo weekend e, a quanto pare, il film realizzato con un budget di soli 15.000 dollari, è giunto al suo settimo capitolo. Cosa aspettarsi dal ritorno di questo inquietante horror?