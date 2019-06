Parco Bobbejaanland: Land of Legends e 40 metri di montagne russe!

Arriva una nuova montagna russa all'interno del parco a tema del Belgio, il Bobbejaanland: la novità del parco tematico si chiama Fury e si viaggia a 100+ Km/h

Nel 2018 era stato annunciato l’arrivo di una nuova montagna russa all’interno del parco a tema Bobbejaanland, che si trova in Belgio: la novità del parco si chiama Fury ed è una delle più alte montagne russe. Fury è stato il più grande investimento, mai visto prima, per realizzare una delle attrazioni all’interno di Bobbejaanland.

La Land of Legends – nome della nuova area del parco – è ispirata alla storia di un guardiano che ha il compito di tenere al riparo dalle forze del male tutti gli elementi della natura: l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco. Dunque, la Land of Legends garantisce a grandi e piccini un’esperienza immersa nel verde ma allo stesso tempo legata al mondo dei videogiochi più popolari.

Fury, con i suoi 40 metri di altezza, rientra tra le prime otto montagne russe più alte del parco a tema Bobbejaanland. In oltre la nuova giostra è in grado di raggiunge una velocità massima di quasi 107 km/h. Chi lavora alla progettazione delle diverse attrazioni da inserire all’interno del parco belga, è alla continua ricerca di idee innovative in modo tale da poter garantire al pubblico esperienze indimenticabili.

Il parco, fondato dal cantante, chitarrista e compositore belga Bobbejaan Schoepen, aprì per la prima volta al pubblico nel 1961 e continua ad essere ancora oggi uno dei pachi a tema di rinomati d’Europa. Persone di ogni età hanno la possibilità di partecipare a più di 50 attrazioni in oltre, all’interno del parco Bobbejaanland, è possible assistere e partecipare anche a numerosi spettacoli di intrattenimento.

Vi incuriosisce la nuova attrazione del parco? Vi piacerebbe fare un giro su una delle montagne russe più alte del parco Bobbejaan? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.