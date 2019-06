Parco tematico Mazaria: Bandai Namco svela attrazioni

La società giapponese Bandai Namco ha svelato quali saranno le attrazioni e i programmi che si troveranno all’interno del parco tematico Mazaria.

In vista dell’inaugurazione del parco tematico Mazaria situato a Tokyo e dedicato a videogiochi ed anime, che avverrà il 12 luglio prossimo, la società giapponese Bandai Namco Entertainment ha svelato quali saranno le attrazioni e i programmi che si troveranno all’interno del parco.

Secondo le informazioni rese note dalla società nipponica, Mazaria sarà suddivisa in quattro zone differenti, vale a dire Festival Zone, Adventure Zone, Panic Zone e Sci-Fi Zone. La maggior parte delle attrazione del nuovo parco tematico saranno basate sulla VR, quindi il pubblico si troverà ad affrontare un’esperienza immersiva nella Realtà Virtuale.

Le attrazioni del parco a tema Mazaria

Nell’Adventure Zone troveremo “Dragon Quest VR”, “Steep Downhill Ski Simulator – Ski Rodeo”, “Fishing VR Gijiesta”, “VR Adventure – Rapid River”, “VR-AT Simulator – Armored Trooper Votoms Battling Dudes” e “Hanechari”, attrattive che mettono inevitabilmente alla prova il coraggio di ogni partecipante.

La Panic Zone includerà esperienze VR con “Dinosaur Survival Run – Jungle of Despair”, “Extreme Courage Test Machine – La grande paura delle altezze”, “Zombie Survival Game – Hardcall” e “Immersive Horror Room – Hospital Escape Omega”.

Faranno invece parte della Festival Zone: “Athletic VR Pac-Man Challenge”, “Panic Cube”, “Taiko no Tatsujin VR Dadon”, “Mario Kart Arcade GP VR”.

All’interno dell’ultima zona del parco Mazaria, la Sci-Fone Zone, il pubblico troverà infine: “Evangelion VR: The Throne of Souls Berserk”, “Gundam VR Diver Attack”, “Godzialla VR” e “Mass Destruction VR Shooting – Galaga Fever”.

Di seguito un video che simula una delle attrazioni di Mazaria.

Prezzo dei biglietti

Considerata l’imminente apertura di Mazaria, sono già stati resi noti i prezzi dei biglietti per l’ingresso al parco: il prezzo del biglietto giornaliero, per gli adulti, sarà di 4.200 yen, corrispondenti a 40,00 euro. Per i bambini, invece, il prezzo è di 2.700 yen, quindi 20,00 euro.

Vi piacerebbe avventurarvi nel nuovo Mazaria? Cosa ne pensate delle attrazioni presenti all’interno del parco?