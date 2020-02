Park Row: a Londra aprirà il ristorante immersivo di Batman

Londra come Gotham City? Forse, o per lo meno un angolo della famosa metropoli verrà trasportato nella città britannica grazie a Park Row, un ristorante dedicato a Batman.

Grazie ad un accordo tra Warner Bros. Consumer Products, DC Comics e Wonderland Restaurants aprirà a breve i battenti Park Row, un gigantesco ristorante che immergerà i propri ospiti nelle atmosfere del Cavaliere Oscuro.

Il locale, il cui nome appare già come una dichiarazione di intenti – si tratta della zona di Gotham in cui i coniugi Wayne sono stati uccisi – ospiterà al suo interno 330 coperti suddivisi in cinque ristoranti e tre bar. Park Row intratterrà i suoi ospiti con quella che sarà un’esperienza più simile a quella di un dinner show che a quella di un tipico ristorante.

Gli ospiti entreranno nel complesso addentrandosi per quella che sarà una vera e propria discesa verso la Batcaverna, da cui potranno poi dirigersi nei vari ristoranti e bar.

Per avere un assaggio di quello di cui stiamo parlando potete vedere la foto, tratta dalle pagine social di Park Row, che ritrae l’Iceberg Lounge, un bar ispirato a Il Pinguino.

Oltre alla lounge dedicata al Il Pinguino troveranno anche spazio un ristorante giapponese specializzato in omakase, uno speakeasy gestito da Harley Quinn chiamato Old Gotham City ed il Pennyworth’s un ristorante dalle atmosfere tipicamente inglesi dedicato ovviamente ad Alfred.

Lo spazio più esclusivo e sofisticato di questo nuovo locale sarà però il The Monarch Theatre, un ristorante che offrirà un menù di degustazione multisensoriale che si avvarrà di proiezioni con mapping 3d in grado di includere come parte dell’esperienza una componente di storytelling. The Monarch Theatre sarà un’esperienza di tipo high-end, il cui costo per persona si attesterà attorno alle 120 sterline (circa 144 euro). Per quel che riguarda gli altri ristoranti presenti all’interno di Park Row, il costo medio di una consumazione per persona si attesterà attorno alle 45 sterline.

Park Row sarà situato a Soho, presso Mash Steakhouse, 77 Brewer Street a Londra e l’apertura del locale è prevista questa primavera.