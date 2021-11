Parsifal – A Game of Tarots, campagna Kickstarter in arrivo

Gli amanti delle opere del Maestro Wagner possono gioire, assieme a chi gioca assiduamente con i giochi di carte. Gli Psicografici Editore, infatti, sta per lanciare sul mercato Parsifal – A Game of Tarots, un gioco di carte dove, tramite un mazzo di tarocchi, (link Amazon) potranno rivivere le drammatiche gesta di Monsalvato dove oscure, mistiche forze insidiano i cavalieri votati al bene nell’attesa che Parsifal, il Puro Folle, possa svolgere la sua missione divina di redentore.

Parsifal – A Game of Tarots, ideato da Osvaldo Duili Rossa mediatore e autore (“Violenza <-> Società“, “Cultura Negoziale” e “Cultura digitale”) e illustrato dal fumettista Emanuele Ercolani (Kitsune – Scout Comics, Night Crimson – Noise Press, Akai Misaki – Heavy Metal Magazine), sarà finanziato con una campagna Kickstarter a partire dal prossimo 15 novembre, a proposito del quale potete trovare notizie più dettagliate seguendo questo link che rimanda alla pagina pre–launch.

Il Parsifal, è stata l’ultimo dramma musicato da Richard Wagner, andato in scena la prima volta nell’ormai lontanissimo 1882. La trama dell’opera, racconta le vicende di Parsifal, per l’appunto, un cavaliere facente parte del mito associato alla leggenda del Santo Graal, artefatto mistico protagonista di un’infinità di storie, non ultima quella che lo vede come oggetto finale della ricerca, nel film cult Indiana Jones e l’Ultima Crociata (Indiana Jones and the Last Crusade) con protagonisti Harrison Ford e l’indimenticato Sean Connery.

Il gioco, presentato da questa casa editrice emergente romana, andrà a recuperare tutta l’atmosfera legata ai miti sul cavaliere arturiano, unendola con l’innegabile fascino occulto che hanno i Tarocchi, da sempre carte associate alla divinazione e al contatto con il Mondo Magico.

Parsifal – A Game of Tarots, del quale avete potuto avere un assaggio riguardante le carte utilizzate in game nelle immagini di questo articolo, potrà essere sostenuto via Kickstarter a partire dal prossimo 15 novembre. Per rimanere aggiornati sul progetto ed essere certi di non perdervi l’avvio della campagna di crowdfunding potete accedere alla pagina di pre lancio del gioco,