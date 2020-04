Pathfinder 2: annunciata la data di uscita ufficiale

Giochi Uniti, in queste ore, ha comunicato la nuova data d’uscita della linea Pathfinder 2. Quest’ultima, infatti, sarà disponibile a partire dal 5 maggio 2020 e potrà essere acquistata insieme a tante altre uscite legate ai giochi di ruolo. Scopriamole insieme!

Pathfinder 2 Manuale di Gioco

Il manuale di gioco di Pathfinder 2 conta ben 644 pagine ed è il frutto di anni di lavoro, incluso il feedback ricevuto dai giocatori di tutto il mondo tramite il Playtest uscito quasi due anni fa. Adatto a tutti gli amanti dei giochi di ruolo e dei giocatori che vogliono approfondire al massimo questo aspetto del mondo ludico. Tante novità che facilitano il gioco, ma che garantiscono addirittura una maggiore personalizzazione del proprio personaggio. Il mondo di Golarion non è mai stato così grande e come e dove esplorarlo sarà solo una vostra scelta.

Pathfinder 2

Si tratta della prima avventura dedicata a Pathfinder 2 in cui farà la sua comparsa un gruppo di avventurieri novizi che si trova a passare per il villaggio di Capriccio di Etran, conosciuto anche come Cuor della Piaga. Qui deve unirsi per risolvere l’omicidio di un amico e quindi quella che inizia come una semplice indagine assume rapidamente una piega sinistra con la scoperta di alchimie proibite, animali mutanti e della putrefazione della foresta vicina a causa di un misterioso morbo. Toccherà a voi evitare la caduta di Cuor della Piaga.

Pathfinder 2 – Schermo del GM

Un accessorio che non può mancare nell’equipaggiamento di un Game Master professionista. Lo schermo del GM protegge i vostri segreti e tranelli dagli sguardi indiscreti dell’indisciplinati ed ignari eroi. Quattro pannelli realizzati in cartonato ultraresistente sono stati splendidamente illustrati con i personaggi iconici disegnati da Wayne Reynolds, e con al loro interno numerose tabelle che vi aiuteranno a velocizzare il gioco e a ridurre il tempo speso a consultare i manuali alla ricerca di modificatori o risultati chiave.

Pathfinder 1 – Flagello Artiglio Divino

Flagello Artiglio Divino è il quinto capitolo di Vendetta dell’Inferno, l’Adventure Path di Pathfinder prima edizione. Ora che gli avventurieri sono legati alla Regina Abrogail da un patto infernale, vengono incaricati di distruggere il quartier generale della Rivendicazione Gloriosa, quello che un tempo era la cittadella dei Cavalieri Infernali dell’Ordine dell’Artiglio Divino, dove devono affrontare un drago dorato che un tempo era stato alleato della stessa Iomedae.

Starfinder – I Mondi del Patto

I Mondi del Patto sono il cuore pulsante dell’ambientazione di Starfinder. Una guida ai 14 mondi del sistema, inclusi i cosmopoliti corridoi della Stazione Absalom, le pericolose giungle di Castrovel e la nave mondo Idari. Astronavi da tutto il sistema e una raccolta di PNG affiliati a varie fazioni. Sei razze giocabili e centinaia di nuovi equipaggiamenti, incluse armi, armature, oggetti magici e gadget tecnologici. Infine è anche presente una moltitudine di opzioni per i personaggi, tra cui archetipi, talenti, incantesimi e tanto altro ancora!