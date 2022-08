Paizo, la casa di produzione del celebre gioco di ruolo Pathfinder, ha recentemente fatto sapere che al centro di Lost Omens: Firebrands, il nuovo manuale dedicato al suddetto prodotto, ci sarà l’organizzazione nota come Firebrands.

Se il nome vi dice poco o nulla, non temete, non è colpa vostra: si tratta a tutti gli effetti di un’entrata relativamente recente, introdotta nell’universo del gioco della casa americana solo di recente, nel 2019, con il lancio della seconda edizione di pathfinder, a sua volta venuta dopo dieci anni di onorata carriera della prima edizione (a tal proposito potete acquistare la nuova edizione a questo link amazon). E, giusto dirlo, nei successivi quattro anni le informazioni che la riguardano sono state veramente poche

Come è facile aspettarsi all’interno del volume avremo quindi modo di trovare tutto il necessario per imparare a conoscere a fondo, e sfruttare al meglio, questa (finora) misteriosa “recente” nuova entrata: dal sistema organizzativo ai grandi nomi, passando per le missioni fino a nuove regole pensate per creare personaggi appartenenti al gruppo.

Immagini dei prodotti che vengono utilizzate nelle guide, nelle schede prodotto e nei box offerta.

Altrettanto intuitivamente, visto la tipologia di manuale, il materiale qui incluso sarà pensato per essere utilizzato nell’ambientazione ufficiale del gioco di ruolo di casa Paizo: Golarion.

Se amate Pathfinder, e già conoscete le poche informazioni finora presenti, la cosa non vi stupirà: le origini stesse dei Firebrands affondano in alcune delle principali regioni del mondo di gioco, per opera di alcuni residenti delle stesse, costretti ad abbandonare la madrepatria per diversi motivi.

Purtroppo al momento in cui vi scriviamo le informazioni sono molto stringate: torneremo a darvi ulteriori approfondimenti appena possibile.

Vi lasciamo dicendovi che, almeno in USA, la data di uscita ufficiale annunciata è marzo 2023.