Pathfinder, “Ascesa dei Signori delle Rune”: arriva la ristampa

È live la campagna di crowdfunding per la ristampa della campagna Ascesa dei Signori delle Rune per il gioco di ruolo Pathfinder

Giochi Uniti ha annunciato la ristampa della saga completa di Ascesa dei Signori delle Rune del gioco di ruolo Pathfinder.

Ascesa dei Signori delle Rune è stata la prima saga edita da Paizo publishing per il suo gioco di ruolo e visto l’enorme successo raccolto tra i giocatori italiani Giochi Uniti ha deciso di riproporla in una nuova ristampa completa.

Ascesa dei Signori delle Rune è una campagna di Pathfinder per personaggi di livello 1-18, che riunisce in un unico volume 6 avventure, in cui i personaggi dovranno difendere il villaggio di Sandpoint da un’incursione goblin.

Questo evento sarà la genesi di un viaggio epico attraverso la terra di Varisia sulle tracce di un culto di assassini seriali. Durante il viaggio in luoghi remoti il party dovrà combattere ogre, fermare l’avanzata di un esercito di giganti delle rocce, esplorare antichi dungeon e fronteggiare un re-mago nella sua antica città nascosta tra i monti.

La ristampa di Ascesa dei Signori delle Rune sarà un’edizione in formato 195mm x 254mm con copertina flessibile, che permetterà una buona consultazione dei contenuti. Questa edizione sarà finanziata attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Game On Tabletop.

Sarà possibile partecipare al finanziamento del progetto con un pledge (Riunione a Sandpoint) da 40€, questo garantirà una copia della saga completa di Ascesa dei Signori delle Rune, gli Add-On e il Mazzo dell’Apprensura.

Tra gli Add-On disponibili ci sarà l’accesso a prezzi particolarmente vantaggiosi ai manuali di Pathfinder e, nel caso la campagna dovesse raggiungere la cifra di 7.000 €, Ascesa dei Signori delle Rune sarà stampata in formato cartonato senza alcuna variazione di prezzo.

L’annuncio della ristampa di questa serie di avventure sarà una buona occasione per i giocatori di Pathfinder di prepararsi all’Adventure Path sequel: Il Ritorno dei Signori delle Rune.

Questo nuovo volume sarà pubblicato in occasione di Lucca Comics & Games 2019.

Questa nuova raccolta sarà composta da 6 nuove avventure, che amplieranno gli eventi narrati in Ascesa dei Signori delle Rune e che porteranno i personaggi dal primo al ventesimo livello.

L’obiettivo fissato per il finanziamento della ristampa di Ascesa dei Signori delle Rune 5.674€, al momento non ancora raggiunto; chi desiderasse contribuire potrà farlo fino al 9 luglio 2019.

Per partecipare alla campagna di Giochi Uniti, e per tutte le informazioni sul progetto, vi rimandiamo alla pagina di Game On Tabletop.