In attesa di vedere i Figli dell’Atomo esordire nel Marvel Cinematic Universe, il primo film legato al mito degli X-Men curiosamente vedrà come protagonista un personaggio che ha sempre sperato di esser considerato tale, pur non essendolo: Deadpool. Il Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds entra ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe con Deadpool 3, attesa avventura in cui al fianco di Wade Wilson vedremo anche il Wolverine di Hugh Jackman. Considerata questa strana (ma attesissima) coppia, in molti si sono chiesti se rivedremo in Deadpool 3 anche Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier, il leader dei mutanti della Casa della Idee e figura centrale nella versione cinematografica degli X-Men.

Ci sono chance di vedere nuovamente Patrick Stewart come Charles Xavier in Deadpool 3?

In Deadpool 2 avevamo goduto di un rapido cameo della versione giovanile di Charles Xavier, interpretato da James McAvoy, ma la presenza di Stewart sarebbe una vera gioia per i fan del franchise. L’attore inglese ha ripreso questo suo ruolo per una variante del personaggio all’interno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove ha dato vita a uno Xavier ispirato alla celebre seri animata Gli Insuperabili X-Men, ma il forte legame che si è stabilito tra Xavier e Wolverine sin dal primo X-Men di Bryan Synger e culminato con l’emozionante Logan di James Mangold, portano i fan a sperare di vedere nuovamente Stewart intepretate Xavier in Deadpool 3.

Speranza che è stata rapidamente commentata dallo stesso attore durante un’intervista con ComicBook.com, quando gli è stato domandato se lo rivedremo al fianco dell’artigliato canadese e del Mercenario Chiacchierone:

Mi è stato detto di rimanere in attesa, onestamente non so altro

Frase sibillina, come da tradizione, ma che lascia aperto uno spiraglio a questo potenziale cameo. Deadpool 3, considerata la natura del suo protagonista, si presta a essere un film atipico, capace di spostarsi in modo agevole all’interno della struttura del Multiverso del Marvel Cinematic Universe. Abbiamo già visto personaggi appartenenti ad altri universi narrativi legati alla Casa delle Idee fare comparsate nel Marvel Cinematic Universe (come l’Eddie Brock di Tom Hardy nella scena post-credit di Spider-Man: No Way Home) e recuperi eccellenti di interpreti molto amati dal pubblico, come accaduto con Charlie Cox che è diventato anche il Daredevil del Marvel Cinematic Universe, precedenti che consentono quindi di giocare in modo libero con le peculiarità di Deadpool e delle sue avventure.

Pura avendo assistito alla morte di Stewart e Wolverine in Logan, è stato specificato che Deadpool 3 dovrebbe collocarsi prima degli eventi del film di Mangold, ma la presenza di un deus ex machina come il multiverso offre agli sceneggiatori infinite possibilità. Un potenziale cameo di Stewart potrebbe essere motivato dalla presenza di un universo alternativo dove Xavier è ancora vivo, oppure avere il ruolo di semplice starting point di una story line su Wolverine che dia il via a questa nuova avventura di Deadpool.

L’inserire Deadpool 3 all’interno del Marvel Cinematic Universe può essere considerato come un punto fondamentale della marcia degli X-Men nel franchise, ora che la presenza dei mutanti è stata confermata sia da Ms. Marvel che da Black Panther: Wakanda Forever. Sfruttando il finale del secondo Deadpool, dove Wade si divertiva a utilizzare il dispositivo di Cable per viaggiare nel tempo e correggere alcune storture, potrebbe rivelarsi il perfetto biglietto d’ingresso di Wade nel franchise, ponendolo come uno dei trasgressori più odiati dalla TVA, la Time Variance Authority, l’organismo preposto alla preservazione della Sacra Linea Temporale visto in Loki. Con un personaggio irriverente ed atipico come Deadpool, gli sceneggiatori dei Marvel Studios possono scatenarsi con una certa elasticità, una condizione particolare che continua a farci sperare di vedere nuovamente il Charles Xavier di Patrick Stewart in Deadpool 3

