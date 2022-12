Patty Jenkins abbandona Wonder Woman 3. Dopo l’uscita nel 2020 di Wonder Woman 1984, Warner Bros. ha iniziato a sviluppare Wonder Woman 3. Dall’annuncio iniziale, Jenkins ha lavorato attivamente alla sceneggiatura, confermando Gal Gadot come unico membro del cast di ritorno nel sequel. Nessuna data di uscita era stata fissata, ma Wonder Woman 3 era ancora sulla buona strada.

Tuttavia, nuovi report di questa settimana hanno rivelato che i DC Studios non stanno andando avanti con Wonder Woman 3 dopo che Jenkins aveva delle idee che non si adattavano bene ai loro piani per il DCU. Dunque, la regista non sarebbe interessata a proseguire il suo lavoro su Wonder Woman 3.

Patty Jenkins abbandona Wonder Woman 3, le ragioni della regista

Jenkins si starebbe quindi allontanando dal franchise DCU per perseguire altri progetti. Inoltre, sembrerebbe che Jenkins abbia preso la decisione di abbandonare il progetto dopo che la sua sceneggiatura è stata rifiutata e le hanno chiesto di proporre qualcos’altro. Tuttavia, nonostante questi problemi, i nuovi capi dei DC Studios James Gunn e Peter Safran non hanno deciso di cancellare Wonder Woman 3.

Stando a questo ennesimo report, sembrerebbe, quindi, che la cancellazione a sorpresa del prossimo film di Gal Gadot nei panni della superpotente amazzone sia dovuta a differenze creative fra la regista e sceneggiatrice del film e le alte sfere dei DC Studios. Quando la direttrice del franchise di Wonder Woman, Patty Jenkins, ha presentato la sua sceneggiatura per il terzo episodio ai co-presidenti e amministratori delegati del Warner Bros. Film Group, Michael De Luca e Pamela Abdy, la sceneggiatura sarebbe stata ritenuta inadeguata; da qui, la scelta di non andare avanti con il progetto. Mentre Gunn e Safran erano d’accordo sui problemi della proposta di Jenkins, gli amministratori delegati dei DC Studios non hanno ancora staccato la spina al progetto.