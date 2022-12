Nei giorni scorsi ha fatto ampiamente discutere la notizia secondo cui Warner avesse deciso di cancellare Wonder Woman 3, diretto ancora una volta da Patty Jenkins. Rimasta in silenzio fino a oggi, la regista ha deciso di dire la sua sulla dipartita del progetto, pubblicando su Twitter un lungo messaggio in cui ha cercato di fare chiarezza sulle numerose indiscrezioni circolate in rete.

Patty Jenkins dura sulla cancellazione di Wonder Woman 3: “Non me ne sono mai andata”

Non sono una persona che parla di questioni private legate alla carriera, ma non permetterò che continuino a circolare inesattezze. Quando si è incominciato a parlare del fatto che Wonder Woman 3 fosse stato cancellato si è diffusa la storia falsa secondo cui sarei stata io a terminare il progetto e andarmene. Non è assolutamente vero e non mi sono mai allontanata. Ero aperta a prendere in considerazione qualsiasi cosa mi venisse chiesta, ma ho capito che non potevo fare nulla per portare avanti il progetto in questo momento. Alla DC sono sommersi dai cambiamenti in atto, quindi capisco come queste decisioni da prendere siano molto difficili.

La regista ha poi dichiarato di essere onorata dell’opportunità avuta con i due film su Wonder Woman e di amare alla follia il personaggio. Il suo desiderio è che il franchise possa continuare con o senza di lei e non vuole in alcun modo che tutto questo si chiuda in una nota negativa. Patty Jenkins ha infine voluto ringraziare Gal Gadot per essersi dimostrata una cara amica, una sorella e una persona speciale: “La considero l’incarnazione vivente di Wonder Woman anche nella vita di tutti i giorni. È un dono per questo mondo e, ancora di più, per me” ha concluso la regista.

Al momento non è chiaro in che modo il franchise di Wonder Woman continuerà e se sarà ancora Gal Gadot a calarsi nei panni della supereroina. In ogni caso Peter Safran e James Gunn, nuovi co-CEO dei DC Studios, dovrebbero presentare i nuovi piani del DC Universe nelle prossime settimane, cercando di fare chiarezza sul caos degli ultimi giorni.