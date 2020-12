Patty Jenkins vorrebbe realizzare altri due film del franchise dopo Wonder Woman 1984

La regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins vorrebbe realizzare almeno altri due film del franchise di Wonder Woman per concludere l’arco narrativo, ma non è sicura di voler assumere la direzione dei prossimi film.

Prima che Warner Bros. annunciasse che Patty Jenkins sarebbe tornata a lavorare con Gal Gadot in Wonder Woman 3 (film che restituirà Diana Prince all’attuale DC Extended Universe) Jenkins ha espresso dubbi al suo ritorno nel franchise dopo la decisione unilaterale della WarnerMedia di distribuire Wonder Woman 1984 e altri film della Warner Bros. a HBO Max.

Il capo dello studio Toby Emmerich ha, invece, dichiarato che Jenkins e Gadot sarebbero “tornate per concludere una trilogia pianificata a lungo“. La Jenkins ha però dichiarato che la storia continuerà anche dopo questo secondo capitolo dedicato a Wonder Woman, anche se lei non dovesse prenderne la direzione.

La regista ha dichiarato a Entertainment Weekly: “Ho altre due storie da raccontare che completeranno l’arco narrativo (iniziato con il primo film di Wonder Woman) e riguarderanno tutte le donne che si fanno strada nel mondo in modo naturale e amorevole e riescono a fare la differenza senza dover cambiare la propria essenza”.

Inoltre, Patty Jenkins ha rivelato a CinemaBlend che la storia inizialmente concepita per Wonder Woman 3 potrebbe subire delle modifiche a causa dei fatti accaduti nel mondo reale: “Io e Geoff Johns abbiamo scritto il soggetto per Wonder Woman 3 ed eravamo molto entusiasti del progetto. Ma non so se realizzerò io il terzo capitolo, quindi devo attendere e vedere cosa accadrà nel mondo che mi circonda. Amo molto la storia che abbiamo scritto e sono sicura che molte parti del soggetto verranno conservate ma sto cercando di non prendere decisioni e penso a cosa farebbe Wonder Woman adesso, cosa farebbe per questo mondo“.

Vi ricordiamo che Wonder Woman 1984, con Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Chris Pine è uscito nei cinema statunitensi ed è nel catalogo HBO Max, non ancora disponibile nel nostro paese.