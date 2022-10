Paul Dano approfondisce il personaggio che ha incarnato nell film: per farlo sfrutterà la serie a fumetti Riddler: Year One, che lui stesso descrive come uno sguardo nel “subconscio del personaggio”.

Paul Dano: ecco Riddler: Year One il fumetto che racconta l’Enigmista di The Batman

La serie creata da Paul Dano fornirà nuove informazioni sulla nuova versione de l’Enigmista come abbiamo avuto modo di vederlo in The Batman, la recente pellicola firmata da Matt Reeves. In un’intervista concessa a Empire, l’attore si è così espresso sul processo che ha portato alla nuova incarnazione dell’enigmatico personaggio:

Uno dei passi più importanti per poter interpretare un personaggio è, per me, quello di creare un antefatto. È un po’ come scrivere la prima pagina di una sceneggiatura…in qualche modo è come lavorare parzialmente partendo dal subconscio del personaggio.

A tal proposito Paul Dano ha anche aggiunto che normalmente, quando deve interpretare un ruolo, prende alcune annotazioni per poter entrare nella “mente” del personaggio. Per l’enigmista queste note sono nate sotto forma di fumetto, quasi fosse una sorta di previsione di questo nuovo progetto. Osservando le sue note, Dano ha ammesso che:

Ho pensato che potesse venirne fuori un fumetto veramente bello.

L’idea è piaciuta anche a Reeves e al produttore Dylan Clark: sono stati loro, ammette Dano, a presentare il progetto alla DC Comics, cosa che ha prontamente portato alla nascita di Riddler:Year One. Paul Dano ha subito raccolto la sfida, e a tal proposito si è così espresso (traduzione nostra):

Ovviamente ero entusiasta della cosa, ma allo stesso tempo la cosa un po’ mi spaventava, mi dicevo “Oh c***o!”

Riddler: Year One sarà composta da sei numeri che mostreranno come il mansueto contabile Edward Nashton sia riuscito a trasformarsi nell’Enigmista, un’uomo ossessionato dall’uso perverso dei social. Il primo albo della serie, basato sullo script di Dano sarà illustrato da Stevan Subic, con copertina di Bill Sienkiewicz e sarà disponibile sul mercato americano dal 25 ottobre.