Tower of God, il manhwa sudcoreano scritto e disegnato da SIU (leggete la nostra recensione del primo volume a questo articolo) andrà in pausa a tempo indefinito una volta che il capitolo 550 sarà pubblicato. La pausa potrebbe durare a lungo per permettere all’autore di migliorare le sue condizioni fisiche. Non state divulgate altre informazioni a tal proposito.

Tower of God: webtoon e manhwa e anime

Tower of God nasce come webtoon, denominazione coreana per i fumetti esclusivamente pubblicati on-line e adatti alla lettura su dispositivi digitali grazie alla modalità di lettura in verticale. Il manhwa è disegnato e ideato da Lee Jong-hui, nome d’arte SIU, è stato serializzato sulla piattaforma Naver Webtoon dal 2010.

In Italia il manga Tower of God è pubblicato da giugno 2021 dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Si dice che chi riesca ad arrivare in cima alla torre possa vedere esaudito qualunque desiderio. Rachel è una ragazza con un grande sogno, e pur di realizzarlo è disposta a ogni cosa, anche abbandonare tutto e tutti – compreso Bam, un ragazzo che era sempre vissuto in totale solitudine immerso nell’oscurità prima di conoscerla, e che vede in Rachel non solo un’amica e confidente, ma una vera e propria luce. Quando la fanciulla decide di puntare alla vetta e scompare, Bam la segue senza esitazione nella speranza di poterla incontrare nuovamente. Ma l’ascesa alla torre è disseminata di difficoltà e prove mortali da sostenere e superare: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire!

Il manhwa ha ricevuto un adattamento animato realizzato dallo studio giapponese TMS Entertainment andato in onda a partire dall’aprile 2020. In Italia, la serie animata composta da tredici episodi è stata distribuita da Crunchyroll e se siete rimasti indietro con gli anime estivi date un’occhiata a questo articolo per scoprire le novità in arrivo sulla piattaforma!