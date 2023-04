Il famoso regista e produttore di Hollywood, James Gunn, ha recentemente annunciato un possibile periodo di uscita Peacemaker 2, che prevede il debutto al grande pubblico soltanto dopo la data di uscita del suo film DC Universe previsto per il 2025, Superman: Legacy.

Peacemaker 2 arriverà dopo Superman: Legacy, la notizia arriva direttamente da James Gunn in risposta a un utente di Twitter che gli ha chiesto se la seconda stagione dello show fosse ancora in programma.

What about the second season of Peacemaker? Is it still even happening? ☮‍♂️

— Zy (@ThomasZygula) April 7, 2023