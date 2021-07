Peacemaker, la serie spin-off di Suicide Squad ha una data?

I fan della squadra suicida dei fumetti DC Comics aspettano a braccia aperte la serie spin-off dedicata a Peacemaker, il personaggio interpretato da John Cena il cui debutto è atteso nel prossimo The Suicide Squad – Missione Suicida, di James Gunn. Stando a quanto rivelato da Fandom (qui la notizia originale) i primi tre episodi dello show dovrebbero vedere la luce lo stesso giorno, ossia a partire dal 16 gennaio 2022, in esclusiva assoluta su HBO Max.

Le puntate in questione sarebbero state titolate come “A whole new whirled”, “Best friends never” e “Better Goff Death”, nonostante l’emittente americana abbia però precisato che la data della premiere non è accurata ed è quindi da considerarsi al momento non ufficiale. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriverà un’ulteriore precisazione al riguardo. La personalità di Peacemaker e la sua lotta personale saranno raccontate in ogni caso in uno show suddiviso in 8 episodi complessivi, nei quali vedremo il personaggio di Cena cercare a tutti i costi la pace anche se, per ottenerla, sarà costretto a uccidere un gran numero di persone. Il suo ideale è quindi tanto nobile quanto paradossale: non importa infatti quanti uomini, donne o bambini innocenti Peacemaker dovrà eliminare per ottenere la pace, la sua missione dovrà in ogni caso essere portata a termine nel migliore dei modi.

The Suicide Squad – Missione Suicida vede nel cast, oltre a John Cena, anche Margot Robbie, Idris Elba, Peter Capaldi, Viola Davis, Joel Kinnaman, Storm Reid e Jai Courtney. Tornerà quindi in azione tutto il gruppo di brutti ceffi e supercriminali tratti dai fumetti DC Comics, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e, ultima ma non meno importante, l’ex fidanzata del Joker Harley Quinn. L’uscita del film è prevista nelle sale italiane a partire dal prossimo 5 agosto 2021, slegandosi però completamente dagli eventi visti nel precedente Suicide Squad, uscito nel 2016 e diretto da David Ayer (qui a prezzo speciale).