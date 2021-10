Peacemaker: partecipate a una riunione della Task Force X

Peacemaker è la nuova miniserie di 8 episodi che debutterà a gennaio 2022 e che serve come follow-up del film DC Extended Universe dello scrittore-regista James Gunn, The Suicide Squad – Missione Suicida, che ha debuttato nei cinema e su HBO Max all’inizio di quest’anno. Per pubblicizzare l’evento, l’account Twitter ha pensato a un’idea veramente originale che permette ai fan di partecipare a un vera riunione della Task Force X. Come? Vediamolo insieme.

Peacemaker: come partecipare alla riunione della Task Force X

Sull’account Twitter ufficiale di Peacemaker è stato reso pubblico un numero di telefono che consente ai chiamanti di ascoltare un incontro tra i membri della Task Force X, in cui, a quanto pare, Peacemaker è in ritardo.

Sul messaggio possiamo leggere:

“Se siete impegnati per la pace, chiamate il numero 1-833-4PSSMKR”

Dopo una breve attesa, i chiamanti possono ascoltare l’audio della clip pubblicata di recente dallo spettacolo.

L’account Twitter ufficiale twitta spesso e interagisce con i fan, facendo un ottimo lavoro nel promuovere la serie, dalle pubblicità per HBO Max e DC FanDome, e poster e immagini. Questa però rimane l’idea più creativa di tutte.

Peacemaker: tutte le informazioni

Peacemaker seguirà gli eventi di The Suicide Squad e vedrà il personaggio titolare andare in questa missione mortale. Presumibilmente verrà coinvolto a lavorare alle spalle della Waller con il suo staff, così come sarà coinvolto con Vigilante (interpretato da Freddie Stroma), un procuratore distrettuale di New York che diventa un antieroe che ha proprietà di guarigione rapida. Mentre i dettagli su Peacemaker sono scarsi finora, sappiamo che James Gunn ha scritto lui stesso tutti gli otto episodi della serie e ne ha diretto la maggior parte.

Al momento, il cast della serie comprende Chris Conrad (Adrian Chase/Vigilante), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economos). I primi tre episodi di Peacemaker usciranno il prossimo 16 Gennaio su HBO Max.

