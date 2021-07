Peacock, il servizio arriva anche in Italia (e sarà gratis)

Era nell’aria ma ora è assolutamente ufficiale: Sky ha confermato che entro la fine del 2021 tutti gli abbonati italiani di Sky Q e NOW avranno accesso anche ai contenuti di Peacock, la piattaforma di streaming molto diffusa negli Stati Uniti nata come parte del gruppo NBCUniversal. Nel nostro paese l’offerta sarà proposta senza costi aggiuntivi, ad eccezione di un eventuale piano d’abbonamento stipulato a parte coi due servizi sopra citati.

Come servizio di streaming on demand, a differenza di colossi come Netflix o Disney+, Peacock propone infatti un abbonamento gratuito di base che prevede di guardare contenuti ma con la presenza fissa di cinque minuti di pubblicità per ogni ora di visione. Questo nuovo accordo con Sky testimonia la volontà della piattaforma di varcare i confini americani, prima vera espansione internazionale di Peacock a partire dal suo lancio ufficiale. Peacock ha dalla sua ben 54 milioni di clienti iscritti al servizio solo nell’ultimo anno, considerando anche che entro la fine del 2021 saranno disponibili oltre 7000 ore di contenuti proposti senza costi aggiuntivi, come confermato da Dana Strong, Group Chief Executive Officer di Sky. Tra questi troviamo serie TV molto amate come The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downton Abbey e molti altri che verranno aggiunti ovviamente nel corso dei mesi.

Entro la fine dell’anno Peacock farà quindi il suo debutto ufficiale in Italia, oltre che nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera. Jeff Shell, amministratore delegato di NBC Universal, ha dichiarato che il servizio via cavo Xfinity di Comcast è stato parte integrante del successo della loro strategia go-to-market con Peacock negli Stati Uniti ed è quindi evidente che abbiamo visto un’opportunità simile per espandersi a livello internazionale con Sky. Shell ha inoltre aggiunto che la compagnia è entusiasta di rendere disponibile Peacock per milioni di clienti Sky e di aggiungere così un ulteriore valore alle loro piattaforme con un catalogo premium di tutto il catalogo NBCUniversal, incluso nel loro abbonamento.