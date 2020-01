Peaky Blinders: il creatore della serie ha completato la scrittura della sesta stagione

La quinta stagione di Peaky Blinders ha lasciato gli spettatori con tante domande riguardanti il futuro della famiglia Shelby e il futuro dell’Inghilterra con la crescita del nazifascismo, ma nelle ultime ore il creatore della serie, Steven Knight, ha fornito un entusiasmante aggiornamento riguardo alla sesta stagione.

Con il celebre Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby, il gangster duro di Birmingham, nonché leader della gang del 1900 The Peaky Blinders realmente esistita, lo spettacolo prodotto dalla BBC è cresciuto in popolarità con l’uscita di ogni stagione, e Knight ha voluto scaldare gli animi durante un’intervista con la BBC. Queste le sue parole:

“Ho appena finito di scrivere la sesta stagione ed è in assoluto la migliore, ma lo diciamo sempre”.

Proprio per il magnifico lavoro condotto con la realizzazione della serie, l’autore è stato insignito del titolo di CBE (Commander of the Order of the British Empire), ovvero di commendatore. Questo riconoscimento gli è stato dato come ringraziamento per l’ottima serialità televisiva e per il grande intrattenimento regalato agli spettatori, ma soprattutto per i servizi resi alla comunità di Birmingham essendo, di fatto, il luogo principale dell’intera serie.

Per quanto riguarda il riconoscimento ottenuto, Knight, il quale ha creato Peaky Blinders sui racconti della sua famiglia riguardanti la dura vita nella Birmingham del 1920, ha affermato:

“Sono molto onorato di ricevere questo titolo e mi piace pensare che possa riflettersi sugli abitanti di Birmingham, le cui storie e anime hanno costituito una parte sostanziale del mio lavoro”.

Knight, comunque, non ha riferito nient’altro riguardo a Peaky Blinders, ma negli scorsi mesi aveva già anticipato che nella sesta stagione potremo osservare un personaggio storico che potrebbe sorprendere incredibilmente gli spettatori.