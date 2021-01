Peaky Blinders: il creatore conferma altri progetti oltre al film

L’amata serie TV di Peaky Blinders può anche volgere al termine, ma la storia della famiglia Shelby è apparentemente solo all’inizio. BBC e Netflix hanno recentemente annunciato che Peaky Blinders sta entrando in produzione per la sua sesta e ultima stagione. Poco dopo, il creatore della serie, Steven Knight, ha rivelato che ci sarebbe stato un film per concludere la storia narrata nello show.

Tuttavia, sembra che il film non sarà l’ultima occasione in cui vedremo il clan Shelby, dato che Knight sta pianificando ancora più spettacoli nell’universo di Peaky Blinders in futuro. Parlando con Variety, Knight ha detto che ci sono piani per estendere il franchise oltre il film. Secondo il creatore, la pellicola lancerà effettivamente alcune storie diverse che avranno lo spazio per diventare la loro serie. Queste le sue parole:

“Siamo in fase di sviluppo. È un’idea solida e ha un inizio, una parte centrale e una fine. E penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora, ma da lì, ci saranno altre cose che non chiamo spin-off, ma che continueranno a raccontare la storia di questa parte della società e di questa famiglia”.

Peaky Blinders doveva inizialmente durare sette stagioni, ma quei piani sono stati modificati a causa dei ritardi causati dalla pandemia. Quindi l’attenzione si è spostata sul rendere la sesta stagione l’ultima della serie:

“Il Covid-19 ha cambiato i nostri piani. Ma posso dire che il mio piano dall’inizio era quello di terminare Peaky con un film e questo è quello che succederà”.

Il creatore esecutivo Caryn Mandabach ha, poi, aggiunto:

“L’ultima stagione del nostro amato Peaky Blinders sarà la migliore di sempre. La straordinaria capacità di Steve di essere preveggente sugli eventi mondiali è pari solo alla sua capacità di rendere Tommy Shelby il personaggio più indelebile dei nostri tempi”.

Non si sa, quindi, quali personaggi possano vedere le loro storie esplorate nei nuovi spettacoli, ma è chiaro che in futuro avremo molti nuovi contenuti di Peaky Blinders.