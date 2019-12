Pebble Gear annuncia i nuovi tablet a tema Frozen II e Toy Story 4

È di una settimana fa l’annuncio che Pebble Gear, una popolare gamma di tablet per bambini sviluppata dallo specialista tecnologico Digital Goals, ha stretto una nuova partnership con Disney per lanciare una gamma di prodotti per bambini a tema Disney e Pixar per i clienti in tutta l’area EMEA.

Disponibile da febbraio 2020, la gamma sarà composta da un tablet Pebble Gear Disney e Pixar a tema Toy Story 4, progettato per gli appassionati di Woody e Forky, e da un tablet Pebble Gear Disney a tema Frozen II per tutti i fan di Elsa, Anna e Olaf.

I tablet Pebble Gear saranno rivolti a bambini dai tre agli otto anni e sono stati appositamente progettati per consentire ai bambini di accedere ai contenuti digitali in modo sicuro, compresi giochi, e-book e app educative. I dispositivi saranno inoltre dotati di pieno controllo parentale e consentiranno l’accesso a ulteriori cinquecento giochi e app gratuiti per i primi dodici mesi. Entrambi i tablet Pebble Gear saranno inoltre forniti di una custodia protettiva per preservarli da eventuali urti e cadute.

Neil Meredith, direttore di Digital Goals Ltd, ha dichiarato:

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questa collaborazione con Disney. Dai nostri studi di mercato e dai focus group dei consumatori che abbiamo visionato emerge una vera e propria preoccupazione di molti genitori nei confronti di questo nuovo mondo digitale e la loro preoccupazione di cercare di trovare un equilibrio tra il consentire ai propri figli di accedere ai contenuti digitali per divertimento ed educazione e garantire la loro sicurezza. I nostri contenuti, appositamente curati e sviluppati, all’interno di un’architettura chiusa riescono a vincere molte di queste paure di genitori e bambini”.