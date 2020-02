Pendragon Game Studio: in arrivo Zombie World

È di qualche giorno fa l’annuncio, da parte di Pendragon Game Studio, della localizzazione e pubblicazione in lingua italiana di Zombie World, un gioco di ruolo carta e penna che introduce alcune meccaniche tipiche dei giochi da tavolo card driven.

Zombie World, di cui potete leggere la nostra recensione relativa all’edizione in lingua inglese, è un gioco di ruolo a tema apocalisse zombie che ruota attorno alle vicende di un manipolo di sopravvissuti e del loro rifugio, l’Enclave. In questo gioco di ruolo i personaggi dovranno collaborare tra di loro per portare avanti una lotta giornaliera in un’ambientazione che ricorda molto da vicino i più famosi prodotti di genere quali The Walking Dead, 28 giorni Dopo e World War Z.

Zombie World userà il motore di gioco Powered by the Apocalypse (PbtA) a cui verrà affiancato l’utilizzo di diversi mazzi di carte, che trasformeranno il titolo in una sorta di ibrido gioco di ruolo/gioco da tavolo e lo renderanno estremamente semplice da apprendere e rapido da intavolare.

Le carte verranno utilizzate sia in fase di creazione dei personaggi, cosa che richiederà pochi minuti, sia per risolvere le conseguenze delle azioni intraprese dagli alter ego dei giocatori, che si dovranno muovere in un mondo sull’orlo della fine e in cui ogni cosa può rappresentare un pericolo.

Zombie World sarà fornito in una comoda scatola portatile, che conterrà tutto ciò che serve per intavolare una partita e sarà facilmente trasportabile, così da poter giocare praticamente ovunque.

Non è ancora stata comunicata una data di uscita certa per questo titolo, se non un generico “primavera 2020”; continuate a seguirci, vi forniremo nuove informazioni non appena ci verranno comunicate.