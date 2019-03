Pendragon Game Studio: le novità per Modena Play 2019

Pendagron Game Studio annuncia due importanti giochi da tavolo in anteprima per Modena Play 2019: Ride e Mostri Vs Eroi Vol. 2

Pendagron Game Studio, realtà editoriale che vanta all’attivo numerosi giochi da tavolo di successo, sarà presente con due nuovi prodotti a Modena Play 2019, la manifestazione dedicata al gioco che si terrà dal 5 al 7 aprile nella città emiliana. Vediamo le due anteprime che Pendragon porterà in fiera: Ride : è un gioco ispirato all’omonimo film prodotto da Lucky Red e Mercurious con Tim Vision in associazione con Viris . In Ride i giocatori interpreteranno dei rider esperti in downhill, disciplina in cui si scende a tutta velocità lungo impervi percorsi. L’associazione Black Babylon ha coinvolto i giocatori in una gara esclusiva, ma in gioco vi saranno le loro stesse vite!

I 4 livelli di gioco sono affrontabili singolarmente o in modalità campagna , si potrà quindi scegliere se combattere contro gli avversari o creare alleanze per affrontare il Dark Rider, un pazzo motociclista che dà la caccia ai giocatori, armato di fucile.

Mostri Vs Eroi Vol. 2: con i mazzi dedicati a "La maschera di Innsmouth" e "Alle montagne della follia", splendidamente illustrati da Riccardo Crosa, sarà possibile rivivere le avventure dei protagonisti dei romanzi di P. Lovecraft. Come il volume precedente, anche questo secondo volume di Mostri vs Eroi è un facile e veloce gioco di carte a ruoli nascosti, in cui ognuno dovrà cercare di guadagnare più punti degli avversari, tenendo nascosta la propria fazione il più a lungo possibile. In questo secondo volume sono incluse regole per costruire il proprio mazzo personalizzato. Pendagron Game Studio sarà presente a Modena Play 2019 presso il padiglione A, stand A01, e sarà presente, sempre nel padiglione A, anche con uno stand Chessex, in cui i giocatori potranno trovare un vasto assortimento di dadi singoli o in set.